Việt Nam - Nga: Từ 75 năm gắn bó, thủy chung đến nâng tầm toàn diện hợp tác

Trả lời phỏng vấn Hãng thông tấn TASS của Nga, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định mối quan hệ Việt Nam - Nga gắn bó, thủy chung, tin cậy hiếm có, được tôi luyện trong hơn 75 năm. Việt Nam không bao giờ quên sự giúp đỡ to lớn của nhân dân Liên Xô trước đây, trong đó có Nga, trong các cuộc kháng chiến, kiến thiết đất nước, phát triển và hội nhập...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trả lời phỏng vấn của Hãng thông tấn TASS (LB Nga). Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Nhân dịp thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống Vladimir Putin, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trả lời TASS về quan hệ hai nước và những đóng góp của Việt Nam đối với hòa bình, hợp tác và phát triển trên thế giới.

Trả lời câu hỏi về vai trò của hợp tác với Liên bang Nga trong định hướng chính sách đối ngoại của Việt Nam sau Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết Việt Nam tiếp tục kiên định, thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại.

Trong tổng thể định hướng đó, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga tiếp tục là một trong những ưu tiên hàng đầu, là lựa chọn chiến lược trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Định hướng này được xây dựng trên nền tảng tình hữu nghị truyền thống, sự tin cậy chính trị đã được thử thách qua thời gian và sự tương đồng về tầm nhìn cho tương lai của hai nước. Phát triển và nâng tầm hơn nữa quan hệ hợp tác song phương là lợi ích lâu dài của cả hai nước.

CHUYỂN HÓA TIN CẬY CHÍNH TRỊ THÀNH CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN CỤ THỂ

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, quan hệ hai nước là mối quan hệ gắn bó, thủy chung, tin cậy hiếm có, được tôi luyện trong hơn 75 năm. Việt Nam không bao giờ quên sự giúp đỡ to lớn của nhân dân Liên Xô trước đây, trong đó có Nga, đối với Việt Nam trong các cuộc kháng chiến, kiến thiết đất nước, phát triển và hội nhập.

Trong giai đoạn mới, Việt Nam và Liên bang Nga chia sẻ nhiều lợi ích tương đồng, tầm nhìn phát triển và có nhiều lĩnh vực hợp tác bổ sung lẫn nhau. Sự hợp tác giữa một quốc gia có vai trò, vị trí và tiếng nói quan trọng trên thế giới như Liên bang Nga với một quốc gia đang vươn lên mạnh mẽ, ngày càng đóng vai trò quan trọng ở khu vực và trên thế giới. Quan hệ Việt Nam - Nga không chỉ đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng và lợi ích chính đáng của nhân dân hai nước mà còn đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Mục tiêu trong thời gian tới không chỉ là gìn giữ những thành quả hơn 75 năm qua mà còn làm sâu sắc, nâng tầm toàn diện hợp tác Việt Nam - Liên bang Nga.

Các lĩnh vực truyền thống như giáo dục - đào tạo, năng lượng, văn hóa, nghệ thuật cần tiếp tục được củng cố và làm mới; đồng thời mở rộng hợp tác trong hàng hải, đường sắt, vũ trụ, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và công nghệ số bằng các dự án bền vững, lâu dài, mang tính chiến lược.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng với quyết tâm chính trị của lãnh đạo và sự ủng hộ của nhân dân hai nước, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của mỗi nước, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới.

Với câu hỏi về ý nghĩa của tình hữu nghị bền chặt Việt Nam - Liên bang Nga đối với quan hệ song phương hiện nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng lịch sử hai dân tộc có nhiều điểm giao thoa sâu sắc, gắn với những giá trị chung về độc lập, tự do và hòa bình.

Xuyên suốt 80 năm từ giành độc lập, thống nhất đất nước đến tái thiết, xây dựng và phát triển, nhân dân Việt Nam luôn trân trọng, ghi nhớ sự ủng hộ, giúp đỡ chí nghĩa, chí tình của nhân dân Liên Xô trước đây và nhân dân Nga ngày nay.

Từ nền tảng lịch sử và tình cảm đó, sự tin cậy chính trị được hình thành và không ngừng bồi đắp, là cơ sở để hai nước trao đổi chân thành, cởi mở về những vấn đề chiến lược trên tinh thần tôn trọng, hiểu biết và quan tâm đến lợi ích chính đáng của nhau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh tương lai quan hệ hai nước phải tiếp tục được kiến tạo bằng những kết quả cụ thể. Điều quan trọng là chuyển hóa sự tin cậy chính trị và tình cảm tốt đẹp giữa hai dân tộc thành những chương trình, dự án và công trình hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, quốc phòng - an ninh, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa - nghệ thuật và những lĩnh vực trực tiếp phục vụ đời sống nhân dân.

Cùng với đó, tình hữu nghị bền vững Việt Nam - Liên bang Nga phải được kế thừa và phát huy qua các thế hệ. Hai bên cần tạo thêm cơ hội để thế hệ trẻ hiểu nhau hơn, tăng cường giao lưu thanh niên, sinh viên; hợp tác giáo dục, văn hóa; dạy và học tiếng Nga, tiếng Việt, qua đó tiếp tục bồi đắp những giá trị tốt đẹp của tình hữu nghị truyền thống trong điều kiện mới.

VIỆT NAM SẴN SÀNG LÀM CẦU NỐI CHO HỢP TÁC, ĐỐI THOẠI VÀ HÒA GIẢI

Trả lời câu hỏi của TASS về Giải thưởng Hòa bình quốc tế mang tên Lev Tolstoy năm 2026 và những định hướng của Việt Nam đối với hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vinh dự được trao giải thưởng.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, giải thưởng là sự trân trọng đối với những giá trị hòa bình, nhân văn mà dân tộc Việt Nam luôn gìn giữ và theo đuổi, cũng như những nỗ lực bền bỉ của Việt Nam trong thúc đẩy hòa bình, hữu nghị, hợp tác, tôn trọng luật pháp quốc tế và tăng cường hiểu biết giữa các dân tộc.

Việt Nam là một dân tộc yêu chuộng hòa bình và hiểu rất rõ giá trị của hòa bình. Trong 40 năm Đổi mới, đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đã góp phần tạo dựng môi trường thuận lợi cho phát triển đất nước và nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Việt Nam sẽ tiếp tục kiên định đường lối này, là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh trong một thế giới ngày càng gắn kết và phụ thuộc lẫn nhau, Việt Nam cho rằng “đối thoại tốt hơn đối đầu, hợp tác tốt hơn chia rẽ”.

Những khác biệt cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng lợi ích chính đáng của các bên và luật pháp quốc tế. Chỉ trên nền tảng đó, quan hệ giữa các quốc gia mới có thể ổn định, bền vững và cùng có lợi.

Với thế và lực mới sau 40 năm Đổi mới, Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp chủ động, tích cực và có trách nhiệm hơn vào những công việc chung của cộng đồng quốc tế; sẵn sàng làm cầu nối cho hợp tác, đối thoại và hòa giải; đóng góp vào xây dựng một trật tự quốc tế công bằng, bình đẳng, dựa trên luật pháp quốc tế.

Việt Nam cũng sẽ tham gia ngày càng thiết thực hơn vào các nỗ lực gìn giữ hòa bình, cứu hộ cứu nạn, phát triển bền vững, bảo đảm an ninh lương thực và ứng phó với biến đổi khí hậu.

“Chúng tôi tin rằng hòa bình là nguyện vọng chung của mọi dân tộc, hợp tác là con đường để cùng phát triển, và tôn trọng lẫn nhau là nền tảng để cùng tồn tại và tiến bộ. Việt Nam sẽ tiếp tục làm hết sức mình vì những mục tiêu đó”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định.