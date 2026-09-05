Chuyến thăm Nga, Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kỳ vọng tạo xung lực mới cho hợp tác

Chuyến thăm Nga, Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng tạo những dấu mốc mới trong quan hệ song phương, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược, công nghệ và không gian vũ trụ.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam

Theo Thông cáo Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, Pháp từ ngày 7-12/9/2026.

Chia sẻ với báo chí trước chuyến công tác, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng cả trên bình diện song phương và đa phương, nhằm triển khai mạnh mẽ đường lối đối ngoại của Đại hội XIV của Đảng, tăng cường tin cậy chính trị, tạo cục diện đối ngoại thuận lợi trong kỷ nguyên phát triển mới, đồng thời huy động, tranh thủ nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển đất nước.

Chuyến thăm mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng khi đây là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga đầu tiên của người đứng đầu Đảng, Nhà nước Việt Nam kể từ năm 1991, diễn ra ngay sau Đại hội XIV của Đảng và bầu cử Quốc hội khóa XVI.

Đồng thời, đây là chuyến thăm chính thức Pháp lần thứ hai của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và cũng là lần thứ hai người đứng đầu Đảng, Nhà nước Việt Nam tham dự sự kiện quốc tế do Pháp tổ chức. Hội nghị tại Paris cũng là hội nghị cấp nguyên thủ đầu tiên trên thế giới về lĩnh vực không gian vũ trụ.

Theo Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng, chuyến công tác thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, hướng tới tạo những dấu mốc mới, khai thác tối đa thế mạnh của Việt Nam và các nước phục vụ quá trình phát triển, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác trong lĩnh vực của tương lai là không gian vũ trụ.

TẠO XUNG LỰC MỚI CHO QUAN HỆ VIỆT NAM - LIÊN BANG NGA

Việt Nam và Liên bang Nga có quan hệ hữu nghị truyền thống được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp trong hơn 75 năm. Quan hệ hai nước có độ tin cậy chính trị cao, nền tảng xã hội sâu rộng; quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga thời gian qua tiếp tục phát triển và đạt nhiều kết quả tích cực.

Chuyến thăm lần này tiếp tục khẳng định sự nhất quán, kế thừa và coi trọng cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga; đồng thời thể hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam.

Thông qua chuyến thăm, Việt Nam cũng hướng tới tranh thủ những nguồn lực phù hợp về năng lượng, khoa học - công nghệ, đào tạo nhân lực và phát triển hạ tầng, triển khai các nghị quyết của Bộ Chính trị để phục vụ phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Đây cũng là dịp để lãnh đạo cao nhất hai nước trao đổi sâu rộng về các vấn đề chiến lược, xác lập tầm nhìn dài hạn, tạo dấu mốc mới, xung lực chính trị mới nhằm nâng tầm toàn diện quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga, gắn hợp tác song phương với các mục tiêu phát triển của mỗi nước trong giai đoạn mới.

Theo Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng, chuyến thăm được kỳ vọng tiếp tục củng cố nền tảng tin cậy chính trị, tăng cường vai trò của ngoại giao nguyên thủ thông qua duy trì thường xuyên tiếp xúc giữa lãnh đạo cao nhất hai nước; nâng cao hiệu quả hợp tác trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân; phát huy hiệu quả hoạt động của các cơ chế hợp tác song phương.

Hai bên cũng kỳ vọng tạo chuyển biến đột phá trong các trụ cột hợp tác truyền thống, trước hết là dầu khí, năng lượng, trong đó có điện hạt nhân; đưa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng trở thành động lực mới.

Các hướng hợp tác được đề cập còn bao gồm mở rộng kết nối hàng không, hàng hải, đường sắt; thúc đẩy doanh nghiệp hai nước tham gia các dự án đầu tư tại thị trường của nhau; tăng cường hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Hai nước còn nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, công nghệ sinh học, y sinh, dược phẩm, chế tạo máy, giao thông thông minh và nghiên cứu cơ bản.

Cùng với đó, hai bên sẽ thúc đẩy giảng dạy tiếng Việt và tiếng Nga, trao đổi sinh viên, giảng viên, nghệ sĩ; tăng cường hợp tác điện ảnh, du lịch, thể thao và giữa các địa phương; phát huy vai trò của các hội hữu nghị, cựu sinh viên và cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga.

ĐƯA KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRỞ THÀNH ĐỘNG LỰC MỚI TRONG QUAN HỆ VIỆT NAM - PHÁP

Đối với Pháp, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cho biết quan hệ hai nước đang phát triển tích cực, toàn diện cả về chiều rộng và chiều sâu, trên nền tảng tin cậy chính trị ngày càng cao cùng những gắn kết sâu sắc về lịch sử, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Chuyến thăm tiếp tục khẳng định sự coi trọng đặc biệt của Việt Nam đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp, đồng thời góp phần đưa hai nước trở thành những đầu cầu chiến lược của nhau tại hai khu vực EU và ASEAN.

Chuyến thăm cũng là cơ hội kết nối những thế mạnh của Pháp về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành công nghệ chiến lược với nhu cầu phát triển mới của Việt Nam, qua đó thu hút thêm các nguồn lực phục vụ mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, góp phần đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn.

Theo Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng, chuyến thăm là dịp để hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, xác định tầm nhìn dài hạn và cụ thể hóa khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện bằng các chương trình, dự án và kết quả cụ thể, trước mắt là triển khai hiệu quả Kế hoạch hành động 2026-2028.

Chuyến thăm được kỳ vọng tạo chuyển biến mạnh hơn trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; đưa khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực mới của quan hệ hai nước.

Đồng thời, hai bên sẽ mở ra những định hướng quan trọng trong các lĩnh vực chiến lược và phát triển bền vững như năng lượng mới, chuyển đổi xanh, biến đổi khí hậu, giao thông - hạ tầng, quốc phòng - an ninh, giáo dục - đào tạo; tạo xung lực mới cho các lĩnh vực truyền thống như văn hóa, y tế, tư pháp, nông nghiệp và hợp tác địa phương.

Trên bình diện đa phương, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris thể hiện tầm nhìn phát triển và tinh thần chủ động hội nhập của Việt Nam, triển khai ở cấp cao nhất các chủ trương, định hướng lớn của Đảng về đối ngoại, hội nhập quốc tế và phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Công nghệ không gian hiện gắn trực tiếp với kinh tế số, viễn thông, quan sát Trái đất, quản lý tài nguyên, dự báo và phòng, chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu, an ninh cũng như nhiều lĩnh vực thiết yếu khác.

Việc tham dự Hội nghị là dịp quan trọng để Việt Nam đóng góp tiếng nói vào định hình quản trị không gian vũ trụ theo hướng vì hòa bình, an toàn, bền vững, công bằng, vì lợi ích chung của nhân loại; qua đó tiếp tục khẳng định hình ảnh một Việt Nam chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong xử lý các vấn đề toàn cầu.

Trong bối cảnh chuyến thăm Pháp diễn ra cùng với việc tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ, công nghệ và công nghiệp không gian cũng được kỳ vọng trở thành một hướng hợp tác chiến lược mới giữa Việt Nam và Pháp.

Đây đồng thời là cơ hội để Việt Nam tham gia từ sớm vào quá trình định hình các quy tắc, chuẩn mực và cơ chế quản trị toàn cầu đối với các lĩnh vực mới nổi của không gian vũ trụ như các hệ thống giám sát không gian, dữ liệu, quản lý tần số, giao thông không gian; đồng thời mở ra tiếp xúc, hợp tác thực chất với các đối tác quốc tế trong lĩnh vực này.