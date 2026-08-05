Xuất khẩu dầu thô của Nga xuống thấp nhất 6 tuần

Xuất khẩu dầu thô bằng đường biển của Nga giảm xuống mức thấp nhất kể từ giữa tháng 6, khi các nhà máy lọc dầu trong nước tăng công suất chế biến, qua đó thu hẹp nguồn cung dành cho xuất khẩu...

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Theo dữ liệu theo dõi tàu chở dầu do hãng tin Bloomberg tổng hợp, Nga xuất khẩu bình quân 3,9 triệu thùng dầu thô/ngày trong 4 tuần tính đến ngày 2/8. Đây là lần đầu tiên trong 6 tuần, con số này giảm xuống dưới ngưỡng 4 triệu thùng/ngày.

Trong nửa cuối tháng 7, Ukraine chuyển hướng tấn công sang các tàu chở dầu trên Biển Đen và biển Azov, cùng nhiều kho hàng ở miền tây nước Nga. Do đó, các nhà máy lọc dầu Nga tạm thời không còn là mục tiêu chính và có thời gian sửa chữa, nâng công suất hoạt động.

Khi các nhà máy lọc dầu chế biến nhiều hơn, lượng dầu thô còn lại để xuất khẩu giảm xuống. Đây nhiều khả năng là nguyên nhân khiến lượng dầu rời các cảng Nga đi xuống trong những tuần gần đây.

Tuy nhiên, xu hướng này có thể sớm đảo chiều sau khi các nhà máy lọc dầu Nga tiếp tục bị tấn công trong tuần trước. Nếu phải giảm công suất, các cơ sở này sẽ sử dụng ít dầu thô hơn, khiến lượng dầu dư ra có thể được chuyển sang xuất khẩu trong những tuần tới.

XUẤT KHẨU HÀNG TUẦN GIẢM HƠN 16%

Nhà máy lọc dầu Ryazan của tập đoàn Rosneft gần đây bị tấn công chỉ không lâu sau khi hoạt động trở lại. Cơ sở này trước đó phải ngừng vận hành khoảng hai tháng sau một cuộc tập kích hồi tháng 5.

Các cuộc tấn công khác nhằm vào nhà máy lọc dầu Volgograd của Lukoil, có công suất 300.000 thùng/ngày; một khu công nghiệp tại Ufa, nơi đặt ba nhà máy lọc dầu của Bashneft; và cơ sở của Rosneft tại Saratov.

Theo dữ liệu theo dõi tàu và báo cáo của các đại lý cảng, trong tuần kết thúc ngày 2/8, có 35 tàu chở tổng cộng 24,61 triệu thùng dầu thô rời các cảng Nga. Con số này giảm mạnh so với 29,47 triệu thùng trên 40 tàu trong tuần trước đó.

Tính bình quân hàng ngày, xuất khẩu dầu thô của Nga giảm từ mức 4,21 triệu thùng/ngày đã điều chỉnh trong tuần trước xuống còn 3,52 triệu thùng/ngày, tương đương mức giảm hơn 16%.

Hoạt động xuất khẩu tại Novorossiysk, cảng dầu chủ chốt của Nga trên Biển Đen, tiếp tục thấp hơn nhiều so với mức đỉnh gần đây do những lo ngại về an ninh trong khu vực. Trong khi đó, chỉ một tàu chở dầu rời cảng Murmansk ở Bắc Cực, nhiều khả năng do lịch bốc hàng sau khi hoạt động tại đây tăng mạnh trong tuần trước đó.

Số liệu xuất khẩu hàng tuần thường biến động mạnh, do chịu ảnh hưởng của thời tiết, hoạt động bảo trì, các biện pháp trừng phạt, diễn biến quân sự và thời điểm tàu rời cảng.

Dù giảm trong những tuần gần đây, xuất khẩu dầu thô của Nga từ đầu năm đến nay vẫn đạt bình quân 3,63 triệu thùng/ngày, cao hơn khoảng 300.000 thùng/ngày so với mức trung bình của cả năm ngoái. Con số này cũng vượt mức bình quân hàng năm của tất cả các năm kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát vào tháng 2/2022.

Trong tuần kết thúc vào ngày 2/8, một lô dầu KEBCO của Kazakhstan được xuất khẩu từ cảng Ust-Luga trên biển Baltic và một lô khác rời cảng Novorossiysk trên Biển Đen. Hai lô hàng này không được tính vào số liệu xuất khẩu dầu thô của Nga.

GIÁ DẦU TĂNG BÙ ĐẮP SỰ SỤT GIẢM XUẤT KHẨU

Mặc dù lượng dầu xuất khẩu đi xuống, tổng giá trị xuất khẩu dầu thô của Nga tính theo bình quân 4 tuần vẫn tăng nhờ giá bán cải thiện.

Trong 28 ngày tính đến ngày 2/8, giá trị xuất khẩu dầu thô của Nga đạt bình quân 1,69 tỷ USD/tuần, tăng khoảng 60 triệu USD/tuần so với giai đoạn 4 tuần kết thúc ngày 26/7.

Dù lượng dầu xuất khẩu giảm, giá bán tăng đã bù đắp phần sụt giảm này. Tính theo bình quân 4 tuần, giá dầu Urals, loại dầu xuất khẩu chủ lực của Nga, bốc tại các cảng trên biển Baltic tăng 5,9 USD, lên 59,48 USD/thùng. Giá dầu Urals xuất khẩu qua Biển Đen tăng 5,7 USD, lên 58,55 USD/thùng.

Giá dầu ESPO tại khu vực Thái Bình Dương tăng nhẹ hơn, thêm 2,1 USD lên bình quân 68,23 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu Nga giao tại Ấn Độ tăng tuần thứ hai liên tiếp, thêm 7,1 USD lên 77,22 USD/thùng. Các mức giá trên được tính từ dữ liệu hàng ngày của công ty Argus Media.

Tuy nhiên, nếu chỉ tính riêng tuần kết thúc ngày 2/8, giá trị xuất khẩu dầu thô của Nga giảm khoảng 410 triệu USD xuống còn 1,67 tỷ USD. Lượng dầu xuất khẩu sụt giảm, cộng thêm giá bán hàng tuần đi xuống, đã kéo doanh thu giảm mạnh.

LƯỢNG DẦU XUẤT KHẨU SANG CÁC KHÁCH HÀNG CHÂU Á ĐI XUỐNG

Lượng dầu thô Nga được ghi nhận vận chuyển tới các khách hàng châu Á, bao gồm cả những tàu chưa công bố điểm đến cuối cùng, giảm còn 3,62 triệu thùng/ngày trong 4 tuần tính đến ngày 2/8. Con số này thấp hơn mức 3,76 triệu thùng/ngày đã điều chỉnh của giai đoạn 4 tuần kết thúc ngày 26/7.

Lượng dầu trên các tàu khai báo điểm đến là Trung Quốc đạt 1,25 triệu thùng/ngày, gần như không thay đổi so với mức 1,23 triệu thùng/ngày trong giai đoạn trước đó.

Trong khi đó, lượng dầu trên các tàu ghi điểm đến là Ấn Độ giảm từ 1,15 triệu thùng/ngày xuống còn khoảng 800.000 thùng/ngày. Tuy nhiên, con số này nhiều khả năng sẽ được điều chỉnh tăng lên hơn 2 triệu thùng/ngày khi những tàu mới rời cảng Nga tiến gần điểm đến và cập nhật hành trình.

Các tàu chở dầu Nga thường chỉ khai báo những điểm đến tạm thời như kênh đào Suez hoặc Port Sudan. Nhiều tàu chỉ công bố cảng đích sau khi đã đi sâu vào biển Arab, trong khi một số tàu không cập nhật điểm đến cuối cùng ngay cả khi đã neo để dỡ hàng.

Hiện lượng dầu Nga tương đương khoảng 1,58 triệu thùng/ngày đang nằm trên những tàu chưa công bố điểm đến cuối cùng. Trong đó, khoảng 1,55 triệu thùng/ngày được vận chuyển từ các cảng phía Tây của Nga trên những tàu khai báo điểm đến là Singapore, cảng Port Said của Ai Cập hoặc kênh đào Suez, cùng các tàu rời cảng Thái Bình Dương nhưng chưa xác định rõ nơi giao hàng. Khoảng 30.000 thùng/ngày còn lại nằm trên những tàu chưa phát tín hiệu về bất kỳ điểm đến nào.

Lượng dầu Nga vận chuyển tới Thổ Nhĩ Kỳ giảm từ mức 210.000 thùng/ngày xuống khoảng 180.000 thùng/ngày trong 4 tuần tính đến ngày 2/8.

Dòng chảy dầu Nga sang Syria duy trì ở mức khoảng 40.000 thùng/ngày, không thay đổi so với giai đoạn trước đó. Tuy nhiên, con số này có thể được điều chỉnh khi điểm đến của các tàu trở nên rõ ràng hơn.

Các tàu chở dầu Nga tới Syria hiếm khi công bố điểm đến và thường biến mất khỏi hệ thống theo dõi tự động khi di chuyển xuống phía Nam đảo Crete. Điều này khiến việc ước tính dòng chảy dầu trở nên khó khăn trước khi các tàu xuất hiện ngoài khơi cảng Baniyas, nơi tàu có thể được phát hiện qua hình ảnh vệ tinh.

Toàn bộ số liệu trên không bao gồm dầu KEBCO của Kazakhstan. Đây là dầu do công ty KazTransoil vận chuyển quá cảnh qua Nga để xuất khẩu từ Novorossiysk và Ust-Luga, không thuộc phạm vi trừng phạt hoặc cơ chế giá trần của Liên minh châu Âu (EU).

Dầu Kazakhstan được pha trộn với dầu có nguồn gốc từ Nga để tạo thành dòng xuất khẩu có chất lượng đồng nhất. Sau khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra, Kazakhstan đã đổi tên các lô dầu này thành KEBCO để phân biệt với dầu do các công ty Nga xuất khẩu.