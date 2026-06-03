Xuất nhập khẩu bứt phá, cán cân thương mại nghiêng về nhập siêu

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa 5 tháng đầu năm 2026 bứt phá mạnh mẽ với đà tăng trưởng cao ở các lĩnh vực. Tuy nhiên, do tốc độ nhập khẩu (tăng 30,8%) vượt xa xuất khẩu (tăng 19,5%) nên cán cân thương mại đã chuyển sang trạng thái nhập siêu…

Theo số liệu được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố sáng 3/6, kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tháng 5/2026 đạt 99,07 tỷ USD, tăng 3,2% so với tháng trước và tăng 25,8% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 445,12 tỷ USD, tăng 25,0% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 19,5%; nhập khẩu tăng 30,8%.

Xuất, nhập khẩu hàng hóa 5 tháng đầu năm 2026. Nguồn: Cục Thống kê.

Cụ thể, về xuất khẩu, tháng 5/2026 đạt 46,93 tỷ USD, tăng 2,1% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 9,05 tỷ USD, giảm 4,1%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 37,88 tỷ USD, tăng 3,6%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 5/2026 tăng 18,0%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 3,5%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 22,0%.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 215,66 tỷ USD, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 43,5 tỷ USD, tăng 2,5%, chiếm 20,2% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 172,16 tỷ USD, tăng 24,7%, chiếm 79,8%.

Giá trị một số mặt hàng xuất khẩu 5 tháng đầu năm 2026. Nguồn: Cục Thống kê.

Trong 5 tháng đầu năm 2026 có 26 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 90,7% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 7 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 69,3%).

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 5 tháng đầu năm 2026, nhóm hàng công nghiệp chế biến đạt 193,71 tỷ USD, chiếm 89,8%; nhóm hàng nông sản, lâm sản đạt 15,79 tỷ USD, chiếm 7,3%; nhóm hàng thủy sản đạt 4,67 tỷ USD, chiếm 2,2%; nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản đạt 1,49 tỷ USD, chiếm 0,7%.

Từ chiều ngược lại, nhập khẩu hàng hóa tháng 5/2026 đạt 52,14 tỷ USD, tăng 4,3% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 13,17 tỷ USD, giảm 10,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 38,97 tỷ USD, tăng 10,7%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 5/2026 tăng 33,8%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 22,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 38,2%.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2026, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 229,46 tỷ USD, tăng 30,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 64,26 tỷ USD, tăng 22,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 165,2 tỷ USD, tăng 34,3%.

Giá trị một số mặt hàng nhập khẩu 5 tháng đầu năm 2026. Nguồn: Cục Thống kê.

Trong 5 tháng đầu năm 2026 có 36 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 91,2% tổng kim ngạch nhập khẩu (có 6 mặt hàng nhập khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 60,7%).

Về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu 5 tháng đầu năm 2026, nhóm hàng tư liệu sản xuất đạt 215,99 tỷ USD, chiếm 94,1%, trong đó nhóm hàng máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng chiếm 55,7%; nhóm hàng nguyên, nhiên, vật liệu chiếm 38,4%. Nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng đạt 13,47 tỷ USD, chiếm 5,9%.

Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa 5 tháng đầu năm 2026, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 69,6 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 92,6 tỷ USD.

Thị trường xuất, nhập khẩu hàng hoá chủ yếu 5 tháng đầu năm 2026. Nguồn: Cục Thống kê.

Trong 5 tháng đầu năm 2026, xuất siêu sang Hoa Kỳ đạt 60,4 tỷ USD tăng 21,1% so với cùng kỳ năm trước; xuất siêu sang EU 18,1 tỷ USD, tăng 11,3%; xuất siêu sang Nhật Bản 0,8 tỷ USD, giảm 13,2%; nhập siêu từ Trung Quốc 62,5 tỷ USD, tăng 36,4%; nhập siêu từ Hàn Quốc 21,1 tỷ USD, tăng 72,5%; nhập siêu từ ASEAN 8,6 tỷ USD, tăng 33,1%.

Với kết quả trên, cán cân thương mại hàng hóa tháng 5/2026 nhập siêu 5,21 tỷ USD. Tính chung 5 tháng đầu năm 2026, cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 13,80 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 5,1 tỷ USD). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 20,76 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 6,96 tỷ USD.