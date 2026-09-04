ADB hỗ trợ Việt Nam gần 43 triệu USD thích ứng với biến đổi khí hậu

Gói tài trợ nhằm hiện đại hóa hệ thống thủy lợi, tăng khả năng chống chịu của nông dân trước biến đổi khí hậu và áp lực gia tăng đối với nguồn nước...

Ảnh minh hoạ. Nguồn: mae.gov.vn

Ngày 3/9, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Chính phủ Việt Nam ký kết gói tài trợ trị giá 42,76 triệu USD nhằm hiện đại hóa các hệ thống thủy lợi và tăng cường khả năng chống chịu của người nông dân trước các điều kiện khí hậu thay đổi và áp lực ngày càng gia tăng đối với tài nguyên nước tại các tỉnh Đồng Nai, Gia Lai và Quảng Ngãi.

Gói tài trợ gồm 40,66 triệu USD từ quỹ nguồn vốn thông thường của ADB cùng hai khoản viện trợ không hoàn lại từ Chính phủ Nhật Bản do ADB quản lý; trong đó có 1,5 triệu USD từ Quỹ Nhật Bản vì châu Á và Thái Bình Dương thịnh vượng và thích ứng, 600.000 USD từ Quỹ Công nghệ cao.

Dự án sẽ tăng cường công tác quản lý thủy lợi thông qua việc xây dựng các hướng dẫn quốc gia về dịch vụ thủy lợi theo hướng hiện đại, thích ứng với điều kiện thời tiết và đáp ứng nhu cầu của phụ nữ và trẻ em gái.

Các hướng dẫn này sẽ tập trung quy hoạch và quản lý thủy lợi, thiết kế hệ thống thủy lợi thích ứng với thời tiết, vận hành và bảo trì, cũng như việc tích hợp các công nghệ kỹ thuật số. Tại các trang trại, dự án sẽ hỗ trợ áp dụng các biện pháp canh tác thích ứng với thời tiết, đồng thời thành lập hoặc củng cố các nhóm người sử dụng nước.

Dự án hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu sẽ mang lại lợi ích trực tiếp cho khoảng 295.500 người. Thông qua hiện đại hóa bảy hệ thống thủy lợi và cải thiện quản lý nước, dự án sẽ giúp nông dân ứng phó với tình trạng hạn hán, thay đổi về lượng mưa và sự cạnh tranh ngày càng gia tăng đối với nguồn nước.

Dự án được thiết kế với ba kết quả đầu ra gồm: tăng cường năng lực dịch vụ quản lý thủy lợi; phát triển cơ sở hạ tầng thủy lợi và tiêu thoát nước hiện đại; áp dụng các biện pháp quản lý nước hiệu quả tại đồng ruộng. Cụ thể, dự án sẽ hiện đại hóa tám tiểu dự án thủy lợi tại ba tỉnh đang đối mặt với tình trạng suy giảm nguồn nước nhưng lại rất dễ bị tổn thương trước tác động của biến đổi khí hậu, đó là Đồng Nai, Gia Lai và Quảng Ngãi.

Mục tiêu quan trọng mà dự án đặt ra là tăng diện tích đất canh tác có tưới tiêu và nguồn nước ổn định lên 21.941 ha, đồng thời mở rộng diện tích trồng các loại cây có giá trị cao và đa dạng hóa cây trồng lên 11.399 ha. Đáng chú ý, phụ nữ sẽ chiếm ít nhất 40% số người tham gia các chương trình đào tạo về tưới tiêu hiệu quả cao và nông nghiệp thích ứng với thời tiết.

Ông Shantanu Chakraborty, Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam, cho biết các hệ thống thủy lợi hiện đại và đáng tin cậy có vai trò thiết yếu trong việc bảo vệ sinh kế nông thôn và tăng cường an ninh lương thực trong bối cảnh các hiện tượng thời tiết cực đoan đang gây áp lực ngày càng lớn lên tài nguyên nước.

"Dự án này sẽ cung cấp cho người nông dân các dịch vụ thủy lợi ổn định hơn, giúp chuyển đổi và đa dạng hóa sang các loại cây trồng có giá trị cao hơn, đồng thời xây dựng sinh kế bền vững và có khả năng chống chịu tốt hơn," ông nói.