AI, dữ liệu và an ninh mạng trở thành trọng tâm hợp tác mới giữa Việt Nam và Pháp

Trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng đóng vai trò quyết định đối với năng lực cạnh tranh và khả năng phát triển bền vững của mỗi quốc gia, Việt Nam và Pháp đang mở rộng hợp tác sang những lĩnh vực chiến lược mới như quản trị dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI) và an ninh mạng. Đây được xem là những nền tảng quan trọng để xây dựng nền hành chính số hiện đại, hiệu quả và tin cậy...

Họp phái đpàn của Pháp trước khi sang Việt Nam. Ảnh do Viện Pháp tại Việt Nam cung cấp.

Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và Viện Pháp tại Việt Nam vừa ra thông cáo, cho biết từ ngày 29/6 đến 3/7/2026, đoàn chuyên gia cấp cao của Pháp trong các lĩnh vực quản trị dữ liệu, AI và an ninh mạng sẽ có chuyến làm việc tại Việt Nam nhằm chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi thực tiễn về phát triển dữ liệu, xây dựng hệ thống thông tin chỉ đạo điều hành, phát triển hạ tầng số và ứng dụng các công nghệ số mới trong hoạt động quản lý nhà nước.

Chuyến công tác nằm trong giai đoạn 3 của Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Hiện đại hóa nền hành chính Việt Nam thông qua chuyển đổi số”, được Bộ Châu Âu và Ngoại giao Pháp hỗ trợ thông qua Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam với tổng kinh phí gần 1 triệu euro.

Theo chương trình làm việc, các chuyên gia Pháp sẽ tập trung trao đổi về bốn nhóm nội dung chính, gồm: quản trị dữ liệu, nền tảng dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và an ninh mạng. Đây đều là những yếu tố được xem là nền tảng cho quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Trong đó, quản trị dữ liệu giữ vai trò cốt lõi, giúp chuẩn hóa chất lượng dữ liệu, tăng cường khả năng chia sẻ thông tin giữa các cơ quan nhà nước và nâng cao hiệu quả quản lý. Bên cạnh đó, các nền tảng dữ liệu được đánh giá là công cụ quan trọng thúc đẩy trao đổi thông tin an toàn giữa khu vực công và tư, tạo điều kiện cho đổi mới sáng tạo và phát triển các dịch vụ giá trị gia tăng dựa trên dữ liệu.

Đối với AI, các chuyên gia cho rằng công nghệ này đang mở ra nhiều cơ hội để hiện đại hóa nền hành chính và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước. Tuy nhiên, việc ứng dụng AI cần đi đôi với các nguyên tắc minh bạch, an toàn và kiểm soát rủi ro nhằm bảo đảm sử dụng công nghệ một cách có trách nhiệm.

Song song với đó, an ninh mạng được xem là “chìa khóa vàng” để bảo vệ hệ thống thông tin, bảo đảm an toàn dữ liệu và củng cố niềm tin của người dân đối với các dịch vụ số. Trong bối cảnh dữ liệu ngày càng trở thành nguồn tài nguyên chiến lược, việc xây dựng môi trường số an toàn là điều kiện tiên quyết cho quá trình chuyển đổi số thành công.

Giai đoạn hợp tác mới giữa Việt Nam và Pháp diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia đang đẩy mạnh xây dựng chủ quyền số. Việt Nam hướng tới mục tiêu dung hòa giữa đổi mới sáng tạo, tự chủ chiến lược, bảo vệ dữ liệu và mở rộng hợp tác quốc tế. Trong khi đó, Pháp và châu Âu khẳng định chủ quyền số không chỉ được đo bằng hạ tầng công nghệ mà còn nằm ở khả năng làm chủ dữ liệu, phát triển các nền tảng số và xây dựng những hệ thống AI bảo đảm yếu tố đạo đức.

Thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm xây dựng khung chính sách, hoàn thiện các quy định pháp lý liên quan đến dữ liệu và AI, phía Pháp kỳ vọng sẽ góp phần hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Một điểm nhấn đáng chú ý trong chuyến làm việc lần này là hoạt động giao lưu với sinh viên. Ngày 29/6, đoàn chuyên gia sẽ tham gia chương trình trao đổi và đào tạo tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền về tác động của AI đối với học tập, nghề nghiệp và những kỹ năng cần thiết trong kỷ nguyên số.

Tại đây, các chuyên gia sẽ cùng sinh viên thảo luận về những vấn đề đang được quan tâm như AI đang thay đổi việc học tập và nghề nghiệp ra sao, sinh viên cần chuẩn bị những kỹ năng gì để thích ứng với môi trường làm việc mới, cũng như cách ứng dụng AI hiệu quả trong học tập, công việc hằng ngày và trong lĩnh vực quản lý hành chính công.

Bên cạnh việc làm rõ vai trò của AI như một công cụ hỗ trợ chứ không thể thay thế con người, các chuyên gia Pháp cũng sẽ chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn về sử dụng AI có trách nhiệm, đồng thời trang bị cho sinh viên các kỹ năng cần thiết để tận dụng hiệu quả công nghệ mới trong quá trình học tập và phát triển nghề nghiệp.