OpenAI đề xuất nhượng cổ phần 5% cho Chính phủ Mỹ

OpenAI, một trong những công ty khởi nghiệp về trí tuệ nhân tạo (AI) có giá trị nhất thế giới, đang thảo luận về một bước đi nhằm xoa dịu những lo ngại chính trị và tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với Chính phủ Mỹ...

CEO Sam Altman của OpenAI - Ảnh: Bloomberg.

Theo tiết lộ của nguồn thạo tin với tờ báo Financial Times, OpenAI đang thảo luận về việc nhượng cổ phần 5% cho Chính phủ Mỹ. Động thái này được cho là nhằm giải quyết những trở ngại chính trị đối với công ty bằng cách đảm bảo sự tham gia tài chính từ chính quyền Tổng thống Donald Trump.

CEO Sam Altman của OpenAI đã đưa ra lập luận rằng việc trao cho công chúng một phần lợi ích tài chính trong công ty là cách tốt nhất để chia sẻ lợi ích từ AI - nguồn tin cho biết. Cũng theo thông tin được tiết lộ, ông Altman đã đề xuất tỷ lệ cổ phần nói trên trong các cuộc thảo luận ban đầu với chính quyền. Đề xuất này của OpenAI cũng bao gồm việc các công ty AI khác của Mỹ sẽ phải nhượng lại một phần cổ phần tương tự, mặc dù chưa rõ liệu các công ty đó có sẵn sàng thực hiện điều này hay không.

Các công ty khởi nghiệp AI đang phải đối mặt với một môi trường ngày càng thách thức tại Washington, khi công chúng Mỹ và các chính trị gia lo ngại về việc xây dựng các trung tâm dữ liệu khổng lồ và những tác động của AI đối với việc làm và an ninh mạng.

Gần đây, cả OpenAI và đối thủ chính Anthropic đều đã phải trì hoãn việc phát hành các mô hình tiên tiến nhất của họ do sự giám sát gia tăng của các cơ quan chức năng Mỹ. Một số thành viên Đảng Cộng hòa và các cố vấn của Tổng thống Trump ủng hộ việc thắt chặt quy định đối với lĩnh vực này.

Trong bối cảnh như vậy, việc trao cho Chính phủ Mỹ một phần sở hữu có thể giúp OpenAI xây dựng mối quan hệ tốt với chính quyền, đồng thời là một nỗ lực nhằm giải quyết những phản ứng chính trị bằng cách chia sẻ sự giàu có do AI tạo ra với công chúng.

OpenAI và Anthropic đều đang chuẩn bị cho việc niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán - một động thái mở rộng sở hữu và mang lại lợi ích tài chính cho nhà đầu tư. Nhưng theo dự kiến, phải đến năm 2027, cuộc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của OpenAI mới có thể được tiến hành.

CEO Altman và các nhà điều hành khác của OpenAI đã gợi ý rằng mỗi nhà phát triển AI hàng đầu của Mỹ nên phân bổ cổ phần 5% cho một tổ chức như quỹ Alaska Permanent Fund, một quỹ đầu tư quốc gia của bang Alaska, chuyên đầu tư bằng nguồn tiền từ dầu mỏ và trả cổ tức cho chính quyền bang và cư dân.

Theo đề xuất như vậy, các công ty nhượng cổ phần cho Chính phủ Mỹ có thể bao gồm Anthropic cũng như Google, Meta và những công ty khác. Tuy nhiên, chưa rõ liệu bất kỳ doanh nghiệp nào trong số này có đồng ý với đề xuất của OpenAI hay không. Một tiền lệ của việc Chính phủ Mỹ nắm cổ phần trong một công ty công nghệ lớn của nước này là việc chính quyền ông Trump nắm cổ phần 10% trong Intel.

Các cuộc đàm phán "mang tính khái niệm" giữa chính phủ và OpenAI đang ở giai đoạn đầu, và bất kỳ thỏa thuận nào cũng có thể cần một đạo luật của Quốc hội để thực hiện - theo nguồn tin. Tuy nhiên, các cuộc thảo luận cho thấy một cơ chế tiềm năng để phân phối lợi nhuận tài chính từ lĩnh vực công nghệ.

Trước đây, OpenAI và Anthropic đã gợi ý trong các đề xuất chính sách kinh tế rằng trong tương lai, có thể cần tới các cơ chế như quỹ tài sản công hoặc quỹ đầu tư lợi ích quốc gia để phân phối cổ phần tới công chúng. Vào tháng 4, OpenAI đã đề xuất một "quỹ tài sản công" để cung cấp cho mọi công dân - bao gồm cả những người không đầu tư vào thị trường tài chính - một phần lợi ích trong tăng trưởng kinh tế do AI thúc đẩy.

Hồi tháng 5, quỹ OpenAI Foundation, nhánh phi lợi nhuận của công ty, tuyên bố rằng trong một tương lai do AI dẫn dắt, "xã hội có thể cần những cách tiếp cận mới để mang lại cho mọi người cổ phần bền vững trong các hệ thống tạo ra giá trị", đề cập tới các quỹ tài sản công hoặc quỹ đầu tư lợi ích quốc gia.

"Mục tiêu không chỉ là hỗ trợ mọi người thông qua sự chuyển biến về kinh tế sau khi các quyết định đã được đưa ra, mà còn cho họ một cổ phần và tiếng nói trong việc định hình cách thay đổi đó diễn ra”, quỹ này cho biết trong một bài đăng trên blog.