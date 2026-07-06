Pháp và Ấn Độ không muốn tụt lại trong cuộc đua AI

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đang triển khai mạnh chiến lược ngoại giao cá nhân để thuyết phục các CEO công nghệ lớn rót vốn đầu tư...

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chụp ảnh với các CEO công nghệ tại hội nghị thượng đỉnh AI toàn cầu ở Ấn Độ, thán 2/2026 - Ảnh: Bloomberg.

Các quốc gia đang cố gắng để không chậm chân trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI). Một ví dụ điển hình cho nỗ lực này là việc Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đang triển khai mạnh chiến lược ngoại giao cá nhân để thuyết phục các CEO công nghệ lớn rót vốn đầu tư.

Theo hãng tin CNBC, sự chủ động của ông Macron và ông Modi trong việc thiết lập mối quan hệ cá nhân với những người đứng đầu các tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới đã trở thành một điểm nhấn trong lĩnh vực công nghệ trong năm nay. Mục tiêu rõ ràng của những động thái này là giành được các khoản vốn đầu tư khổng lồ và các dự án cơ sở hạ tầng AI trọng điểm, từ đó xây dựng hệ sinh thái và trung tâm dữ liệu cần thiết để thúc đẩy công nghệ này. Cách tiếp cận dựa trên mối quan hệ cá nhân của nhà lãnh đạo khiến Pháp và Ấn Độ nổi bật giữa các quốc gia khác trong cuộc đua AI.

Tại Pháp vào tháng 6 vừa qua, Tổng thống Macron đã chủ trì hội nghị thượng đỉnh nhóm 7 nền công nghiệp phát triển (G7) và đích thân thuyết phục ông Masayoshi Son, CEO của tập đoàn đầu tư công nghệ Nhật Bản SoftBank, cam kết rót hàng chục tỷ USD vốn đầu tư vào các trung tâm dữ liệu AI tại Pháp.

Cuộc gặp gỡ này không chỉ là một sự kiện ngoại giao thông thường. Ông Son tiết lộ với CNBC rằng từ hai tháng trước đó, ông Macron đã đề nghị tiến hành cuộc gặp nhằm thuyết phục ông cam kết rót vốn, và hai người đã trao đổi tin nhắn để chốt các chi tiết.

Cũng theo những gì ông Son kể lại với CNBC, trong cuộc gặp, ông Macron đã nhấn mạnh thế mạnh điện năng của Pháp, quốc gia có nguồn điện hạt nhân dồi dào, và hứa đảm bảo 3GW công suất điện cho các dự án của SoftBank, thay vì 2GW như đề xuất ban đầu. Sự hỗ trợ từ đội ngũ Chính phủ Pháp cũng được ông Son đánh giá cao, cho thấy một nỗ lực phối hợp chặt chẽ.

Trước đó, vào tháng 5, SoftBank đã công bố kế hoạch xây dựng các trung tâm dữ liệu AI với tổng công suất 3,1 GW tại Pháp trong thời gian đến năm 2031, như một phần của chương trình trị giá 75 tỷ euro nhằm triển khai tổng cộng 5 GW công suất trung tâm dữ liệu AI.

Cuộc gặp giữa ông Macron với ông Son vào tháng 6 là một bước quan trọng để đảm bảo chắc chắn rằng kế hoạch này sẽ được hiện thực hóa.

Cùng thời điểm đó, ông Macron cũng mời các lãnh đạo công nghệ tham gia bữa trưa làm việc với các nhà lãnh đạo thế giới, bao gồm Tổng thống Mỹ Donald Trump, tại hội nghị G7 mà Pháp là chủ nhà.

Sự kiện này quy tụ những tên tuổi lớn như Sam Altman của OpenAI, Dario Amodei của Anthropic, Demis Hassabis của Google DeepMind, cùng với các CEO từ các công ty công nghệ khác như Arthur Mensch của Mistral (Pháp), Aidan Gomez của Cohere (Canada), Uljan Sharka của Domyn (Italy), Victor Riparbelli của Synthesia (Anh) và Robin Rombach của Black Forest Labs (Đức).

Về phần mình, Thủ tướng Modi cũng không kém phần năng động. Đầu năm nay, ông đã tiếp đón các lãnh đạo công nghệ hàng đầu của Mỹ tại hội nghị thượng đỉnh AI toàn cầu ở Ấn Độ, thu về cam kết hàng trăm tỷ USD vốn đầu tư cho các nỗ lực AI của quốc gia này.

Trong bài phát biểu khai mạc hội nghị vào tháng 2, ông Modikhẳng định: "Ấn Độ không nhìn thấy nỗi sợ hãi trong AI. Ấn Độ nhìn thấy vận may trong AI. Ấn Độ nhìn thấy tương lai trong AI". Đồng thời, ông kêu gọi các lãnh đạo công nghệ toàn cầu "thiết kế và phát triển tại Ấn Độ" để phục vụ thế giới.

Việc thu hút các dự án đầu tư và thiét lập quan hệ đối tác để phát triển AI là ưu tiên hàng đầu của ông Modi. Ấn Độ hiện vẫn được coi là một quốc gia đi sau trong cuộc đua AI, chưa sản xuất được chip tiên tiến trong nước và cũng chưa có mô hình nền tảng quy mô lớn ngang tầm với các mô hình hàng đầu của Mỹ hoặc Trung Quốc. Nhận thức rõ điều này, ông Modi đã tích cực khuyến khích các công ty công nghệ toàn cầu đầu tư vào phát triển cơ sở hạ tầng AI và chip tại Ấn Độ.

Vài tháng trước hội nghị thượng đỉnh nói trên, Ấn Độ đã nhận được khoản đầu tư lớn nhất của Microsoft tại châu Á để giúp xây dựng năng lực quốc gia cần thiết cho tương lai "AI trên hết" của quốc gia tỷ dân này. Google cũng công bố khoản đầu tư 15 tỷ USD vào Ấn Độ để xây dựng trung tâm AI lớn nhất của hãng bên ngoài Mỹ.

Để khuyến khích các nhà cung cấp dịch vụ siêu quy mô (hyperscalers) xây dựng trung tâm dữ liệu AI tại Ấn Độ, Chính phủ của ông Modi đã đưa ra các ưu đãi thuế dài hạn. Đồng thời, New Delhi cũng khuyến khích các công ty trong nước phát triển linh kiện bán dẫn.

Trong chuyến thăm Hà Lan của ông Modi vào tháng 5, công ty ASML của Hà Lan tuyên bố sẽ cung cấp các công cụ và giải pháp quang khắc tiên tiến cho nhà máy sản xuất bán dẫn 300mm đang được thành lập bởi công ty Tata Electronics của Ấn Độ.

CEO Lip-Bu Tan của Intel, người đã có cuộc gặp với ông Modi vào tháng 12 năm ngoái, đã đăng ký làm khách hàng tiềm năng cho các sản phẩm chip do Tata Electronics sản xuất.

Tuy nhiên, Ấn Độ vẫn phụ thuộc nhiều vào các mô hình AI và phần cứng máy tính nước ngoài - một vấn đề khiến tham vọng AI của họ dễ bị tổn thương trước các chỉ thị kiểm soát xuất khẩu của các quốc gia khác.

Trên thực tế, đợt tăng giá cổ phiếu AI toàn cầu gần đây đã hoàn toàn vắng bóng Ấn Độ do nước này không có doanh nghiệp AI quy mô lớn nào. Điều này càng cho thấy tính cấp bách và tầm quan trọng của nỗ lực thu hút vốn và công nghệ mà Thủ tướng Modi đang theo đuổi.