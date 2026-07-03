Ba nhóm sản phẩm rủi ro cao thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ

Nhóm sản phẩm công nghệ thông tin và viễn thông; sản phẩm thuộc lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân; và sản phẩm thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng là ba nhóm sản phẩm có mức độ rủi ro cao thuộc phạm vi quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ...

Ảnh minh hoạ.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân vừa ký ban hành Thông tư 36/2026/TT-BKHCN, quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro trung bình và mức độ rủi ro cao thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Theo Thông tư, việc quản lý chất lượng đối với các sản phẩm trong danh mục sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; đồng thời tuân thủ các quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ về chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy và kiểm tra chất lượng.

Đối với các sản phẩm đồng thời chịu sự điều chỉnh của nhiều quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, doanh nghiệp phải đáp ứng đầy đủ tất cả các quy chuẩn tương ứng, nhưng không phải thực hiện lặp lại việc đánh giá sự phù hợp đối với cùng một yêu cầu kỹ thuật đã được kiểm định trước đó.

Thông tư cũng quy định, nếu các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới sau khi Thông tư có hiệu lực thì việc quản lý sẽ được thực hiện theo các quy chuẩn mới kể từ thời điểm các văn bản này có hiệu lực.

Phụ lục I về danh mục sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro cao gồm 3 nhóm sản phẩm.

Trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông có hai nhóm sản phẩm chính gồm: Thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện (không bao gồm thiết bị chỉ thu sóng vô tuyến); và thiết bị vô tuyến điện cự ly ngắn.

Nhóm sản phẩm thuộc lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân gồm vật liệu phóng xạ, thiết bị hạt nhân, thiết bị bức xạ.

Ngoài ra, danh mục rủi ro cao còn bao gồm nhiều sản phẩm thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng như Xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học; đồ chơi trẻ em (về an toàn đồ chơi trẻ em); thiết bị điện, điện tử sử dụng điện một pha đến 250 V; dây và cáp điện hạ áp; thiết bị điện dùng trong gia đình.

Trong Phụ lục II, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố danh mục sản phẩm có mức độ rủi ro trung bình.

Nhóm 1 là sản phẩm, hàng hóa thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng: Etanol nhiên liệu biến tính/không biến tính; mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy; khí thiên nhiên thương phẩm; thép làm cốt bê tông; thép không gỉ; dầu nhờn động cơ đốt trong; sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED; thiết bị điện và điện tử (an toàn điện), không bao gồm thiết bị sử dụng nguồn điện 3 pha...

Nhóm 2 là sản phẩm, hàng hóa thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông: Thiết bị công nghệ thông tin; thiết bị phát thanh, truyền hình; thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến có công suất phát từ 60 mW trở lên (không bao gồm thiết bị chỉ thu sóng vô tuyến điện); thiết bị vô tuyến điện cự ly ngắn...

Nhóm 3 là sản phẩm, hàng hóa thuộc lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân: Thiết bị X-quang chẩn đoán y tế; thiết bị X-quang trong công nghiệp.

Thông tư lưu ý, riêng các sản phẩm thuộc lĩnh vực năng lượng nguyên tử như vật liệu phóng xạ, thiết bị hạt nhân và thiết bị bức xạ vẫn được quản lý theo pháp luật chuyên ngành về năng lượng nguyên tử và không áp dụng một số quy định của Thông tư.