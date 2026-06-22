Thứ Hai, 22/06/2026
Menu

VnEconomy 35 năm VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu Menu Menu
Điểm tin Điểm tin
Multimedia Multimedia
Askonomy Askonomy
Menu Menu
Cỡ chữ Cỡ chữ
Google News Google News
Chia sẻ Chia sẻ

Biên độ tăng của giá vàng trong nước nới rộng

M Mai Nhi

Sau khi tăng phổ biến 500 nghìn đồng/lượng trong phiên cuối tuần trước (20/6), biên độ tăng của giá vàng miếng SJC cùng vàng nhẫn ngay khi mở cửa phiên sáng nay tăng gấp 3 lần, chủ yếu 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều…

Giá vàng miếng SJC tăng phổ biến 1,5 triệu đồng/lượng khi mở cửa phiên 22/6
Giá vàng miếng SJC tăng phổ biến 1,5 triệu đồng/lượng khi mở cửa phiên 22/6

Diễn biến tăng tiếp tục được duy trì trên thị trường vàng miếng SJC ngay khi mở cửa phiên sáng nay (22/6) với biên độ điều chỉnh nới rộng hơn so với phiên cuối tuần trước (20/6).

Các hệ thống lớn như Công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý, giá mua, bán vàng miếng SJC đồng loạt tăng 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều ngay đầu phiên. Chốt phiên sáng, giá mua, bán vàng miếng giảm 700 nghìn đồng/lượng, lùi về 145 triệu – 148 triệu đồng/lượng, tăng tổng cộng 800 nghìn đồng/lượng mỗi chiều

Giá vàng miếng tại Ngọc Thẩm đặt tại ngưỡng 144 triệu – 147 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Đồng thời, đây cũng là doanh nghiệp niêm yết vàng miếng hơn hẳn so với mặt bằng chung.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý điều chỉnh giá vàng miếng SJC theo hướng không đồng đều giữa cả hai chiều mua và bán. Chốt phiên sáng, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Bảo Tín Minh Châu tăng lần lượt 2 triệu đồng/lượng và 1,5 triệu đồng/lượng, đặt giá giao dịch tại 145,7 triệu – 148,7 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, giá mua vàng miếng SJC tăng 1,3 triệu đồng/lượng và giá bán tăng 800 nghìn đồng/lượng, niêm yết giá mua, bán tại 145 triệu – 148 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng là đơn vị này ghi nhận mức tăng giá mua, bán vàng miếng SJC khiêm tốn nhất, lần lượt 200 nghìn đồng/lượng và 700 nghìn đồng/lượng. Thương hiệu này niêm yết giá mua vàng miếng SJC chốt phiên sáng tại 145,7 triệu và giá bán là 147,7 triệu đồng/lượng.

Giá mua, bán vàng miếng tại Công ty SJC trong phiên sáng 22/6. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp
Giá mua, bán vàng miếng tại Công ty SJC trong phiên sáng 22/6. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Bám sát diễn biến trên thị trường vàng miếng, nhịp hồi phục cũng xuất hiện đồng loạt tại các hệ thống kinh doanh vàng nhẫn “4 số 9”. Tuy nhiên, biên độ điều chỉnh tăng ở phân khúc vàng nhẫn mạnh hơn so với vàng miếng, tuy doanh nghiệp. Mức tăng dao động từ 500 nghìn đến 1,7 triệu đồng/lượng.

Công ty SJC áp dụng mức điều chỉnh đối với vàng nhẫn gần như tương đương với vàng miếng khi cùng tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán ngay khi mở cửa phiên.

Đóng cửa phiên sáng, giá vàng nhẫn SJC 99,99% loại 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ tại doanh nghiệp này giảm thêm 700 nghìn đồng/lượng, neo ở ngưỡng 144,9 triệu – 147,9 triệu đồng/lượng, tăng tổng cộng 800 nghìn đồng/lượng so với phiên 20/6.

Tương tự, DOJI là doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất trên thị trường trong phiên sáng nay. Giá vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại thương hiệu này chốt phiên sáng cũng tăng 800 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9’ tại mức 145 triệu – 148 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Đóng cửa phiên sáng, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá mua giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo ở ngưỡng 144,3 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá bán vàng nhẫn neo tại 147,8 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 20/6, giá mua, bán vàng nhẫn tại doanh nghiệp cũng tăng 800 nghìn đồng/lượng với cả hai chiều mua và bán.

Mức giá giao dịch chốt phiên sáng tại 144,9 triệu – 147,9 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết ở PNJ. Giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này tăng 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Mức điều chỉnh giảm giá mua, bán vàng nhẫn trong phiên 22/6 so với 20/6. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán
Mức điều chỉnh giảm giá mua, bán vàng nhẫn trong phiên 22/6 so với 20/6. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Trong khi đó, tại Phú Quý và Ngọc Thẩm, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại cả ba doanh nghiệp này đều tăng mạnh hơn so nhịp điều chỉnh trên thị trường vàng miếng SJC.

Ngọc Thẩm tiếp tục duy trì mặt bằng giá thấp hơn đáng kể so với các doanh nghiệp phía Bắc. Giá vàng nhẫn 9999 chốt phiên sáng, chỉ neo ở mức 137 – 140,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu là hai doanh nghiệp điều chỉnh giá mua tăng mạnh hơn giá bán trên phân khúc vàng nhẫn. Giá vàng nhẫn tròn 9999 Phú Quý tăng lần lượt 1,7 triệu đồng/lượng với chiều mua và 1,2 triệu đồng/lượng với chiều bán.

Doanh nghiệp này niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn tròn 9999 chốt phiên sáng tại 144,7 triệu – 147,7 triệu đồng/lượng, kéo chênh lệch giá mua, bán giảm 500 nghìn đồng/lượng, xuống ngưỡng chung là 3 triệu đồng/lượng.

Giá bán vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu cũng neo tại 147,7 triệu đồng/lượng trong khi giá mua là 144,2 triệu đồng/lượng, tăng lần lượt 500 nghìn đồng/lượng với chiều mua và 700 nghìn đồng/lượng với chiều bán.

Giá vàng vẫn đối mặt với áp lực giảm trong bối cảnh kỳ vọng của thị trường đang có sự dịch chuyển rõ rệt. Nếu như trước đây, nhà đầu tư tập trung vào khả năng Fed sớm nới lỏng chính sách tiền tệ, thì hiện tại kịch bản ngược lại là tiếp tục thắt chặt đang dần được tính đến.

Dữ liệu từ công cụ FedWatch cho thấy xác suất Fed tăng lãi suất trong cuộc họp cuối tháng 7 đã tăng vọt lên khoảng 42,8%, cao gấp 5 lần so với mức dự đoán 8,3% vào một tuần trước, phản ánh sự thay đổi nhanh chóng trong kỳ vọng thị trường.

Sự điều chỉnh này đã kéo theo phản ứng dây chuyền trên các thị trường tài chính: đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đi lên, qua đó làm suy giảm sức hấp dẫn của vàng. Diễn biến này xảy ra ngay cả khi các rủi ro liên quan đến lạm phát và căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông vẫn chưa hoàn toàn hạ nhiệt.

Ở khía cạnh địa chính trị, tình hình Trung Đông đang phát đi những tín hiệu trái chiều khiến triển vọng hạ nhiệt còn bỏ ngỏ. Việc Mỹ và Iran đạt được một thỏa thuận tạm thời và nối lại hoạt động tại eo biển Hormuz từng giúp giảm bớt lo ngại gián đoạn nguồn cung năng lượng.

Tuy nhiên, những phát biểu cứng rắn gần đây từ phía Mỹ, đặc biệt là cảnh báo về khả năng tái xung đột cho thấy tiến trình hòa giải vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, chưa đủ để đảm bảo một kết quả ổn định dài hạn.

Theo các chuyên gia, trong trường hợp tuyến vận tải qua eo biển Hormuz được khôi phục hoàn toàn, thị trường dầu mỏ có thể tạm thời hạ nhiệt nhờ nguồn cung được cải thiện. Dù vậy, mặt bằng giá dầu khó quay trở lại mức trước xung đột do nhu cầu tái tích trữ và khả năng phục hồi sản xuất còn chậm. Điều này đồng nghĩa với việc áp lực lạm phát vẫn hiện hữu, qua đó khiến FED khó có thể sớm chuyển sang chính sách nới lỏng và tạo thêm sức ép lên giá vàng.

Bên cạnh Trung Đông, các điểm nóng khác như xung đột Nga – Ukraine tiếp tục leo thang, trong khi cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ vào tháng 11 được dự báo sẽ làm gia tăng mức độ biến động trên thị trường tài chính toàn cầu. Những yếu tố bất định này có thể kìm hãm đã giảm của giá vàng xu hướng ngắn hạn vẫn chịu sức ép từ chính sách tiền tệ thắt chặt.

Trên thị trường thế giới, tính đến 12 giờ ngày 22/6 (giờ Việt Nam), hợp đồng giá vàng giao ngay tăng hơn 0,6%, tiến lên ngưỡng 4.177,2 USD/oz. 

Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá vàng thế giới phổ biến ở ngưỡng 13,43 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với giá vàng nhẫn “4 số 9”, khoảng cách này dao động từ 13,13 triệu – 13,43 triệu đồng/lượng, tùy từng doanh nghiệp. Riêng Ngọc Thẩm, giá vàng giao dịch tại thương hiệu này chỉ còn đắt hơn giá vàng thế giới 5,93 triệu đồng/lượng.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

biến động giá vàng VnEconomy dự báo giá vàng VnEconomy giá vàng 9999 VnEconomy giá vàng hôm nay VnEconomy giá vàng miếng VnEconomy giá vàng miếng sjc VnEconomy giá vàng nhẫn VnEconomy giá vàng nhẫn 4 số 9 VnEconomy giá vàng sjc VnEconomy Giá vàng tăng VnEconomy tài chính VnEconomy thị trường vàng hôm nay VnEconomy

Chủ đề

Giá vàng trong nước và thế giới

Xem thêm VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Giá USD tự do tăng gần 1% trong một phiên giữa lúc nhập siêu nới rộng

Giá USD tự do tăng gần 1% trong một phiên giữa lúc nhập siêu nới rộng

Giá USD trên thị trường tự do tăng vọt trở lại sau gần 1 tháng hạ nhiệt, vượt xa mức niêm yết của các ngân hàng, phản ánh áp lực trên thị trường ngoại hối đang gia tăng. Trong bối cảnh cán cân thương mại tiếp tục thâm hụt, chỉ số DXY duy trì trên 100 điểm và Fed vẫn theo đuổi chính sách tiền tệ thắt chặt…

Tiếp cận vốn ngân hàng: Vì sao doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn gặp khó?

Tiếp cận vốn ngân hàng: Vì sao doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn gặp khó?

Không chỉ bài toán về vốn và khả năng tiếp cận vốn, yêu cầu thích ứng nhanh với chính sách cũng được đặt ra tại Hội nghị dành cho SME - nơi các cơ quan Nhà nước, tổ chức tài chính, các chuyên gia và doanh nghiệp cùng trao đổi, định hướng và thảo luận giải pháp phù hợp trong bối cảnh hiện nay…

Nhập siêu tăng nhanh, áp sát 17 tỷ USD sau gần nửa đầu năm 2026

Nhập siêu tăng nhanh, áp sát 17 tỷ USD sau gần nửa đầu năm 2026

Gần 17 tỷ USD nhập siêu sau nửa đầu năm 2026 đang cho thấy một thực tế: phần lớn ngoại tệ thu được từ xuất khẩu không ở lại nền kinh tế mà quay vòng cho nhập khẩu. Điều này có thể tạo áp lực nhất định lên diễn biến tỷ giá trong thời gian tới...

VnEconomy Xem thêm
Ngân hàng Thị trường vốn Thuế Bảo hiểm

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

Cái được lớn nhất của báo kinh tế là khả năng kiến tạo và lan tỏa giá trị

VnEconomy Cái được lớn nhất của báo kinh tế là khả năng kiến tạo và lan tỏa giá trị

Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.

AI Điểm tin

VnE TV
Cần nâng số lao động nghiên cứu phát triển từ khoảng 75.665 người hiện nay lên khoảng 294.000 người. Ảnh minh họa

VnEconomy Xây dựng đề án tăng tổng chi cho hoạt động R&D

Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến...

184 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

163 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy