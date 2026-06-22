Biên độ tăng của giá vàng trong nước nới rộng

Sau khi tăng phổ biến 500 nghìn đồng/lượng trong phiên cuối tuần trước (20/6), biên độ tăng của giá vàng miếng SJC cùng vàng nhẫn ngay khi mở cửa phiên sáng nay tăng gấp 3 lần, chủ yếu 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều…

Giá vàng miếng SJC tăng phổ biến 1,5 triệu đồng/lượng khi mở cửa phiên 22/6

Diễn biến tăng tiếp tục được duy trì trên thị trường vàng miếng SJC ngay khi mở cửa phiên sáng nay (22/6) với biên độ điều chỉnh nới rộng hơn so với phiên cuối tuần trước (20/6).

Các hệ thống lớn như Công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý, giá mua, bán vàng miếng SJC đồng loạt tăng 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều ngay đầu phiên. Chốt phiên sáng, giá mua, bán vàng miếng giảm 700 nghìn đồng/lượng, lùi về 145 triệu – 148 triệu đồng/lượng, tăng tổng cộng 800 nghìn đồng/lượng mỗi chiều

Giá vàng miếng tại Ngọc Thẩm đặt tại ngưỡng 144 triệu – 147 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Đồng thời, đây cũng là doanh nghiệp niêm yết vàng miếng hơn hẳn so với mặt bằng chung.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý điều chỉnh giá vàng miếng SJC theo hướng không đồng đều giữa cả hai chiều mua và bán. Chốt phiên sáng, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Bảo Tín Minh Châu tăng lần lượt 2 triệu đồng/lượng và 1,5 triệu đồng/lượng, đặt giá giao dịch tại 145,7 triệu – 148,7 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, giá mua vàng miếng SJC tăng 1,3 triệu đồng/lượng và giá bán tăng 800 nghìn đồng/lượng, niêm yết giá mua, bán tại 145 triệu – 148 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng là đơn vị này ghi nhận mức tăng giá mua, bán vàng miếng SJC khiêm tốn nhất, lần lượt 200 nghìn đồng/lượng và 700 nghìn đồng/lượng. Thương hiệu này niêm yết giá mua vàng miếng SJC chốt phiên sáng tại 145,7 triệu và giá bán là 147,7 triệu đồng/lượng.

Giá mua, bán vàng miếng tại Công ty SJC trong phiên sáng 22/6. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Bám sát diễn biến trên thị trường vàng miếng, nhịp hồi phục cũng xuất hiện đồng loạt tại các hệ thống kinh doanh vàng nhẫn “4 số 9”. Tuy nhiên, biên độ điều chỉnh tăng ở phân khúc vàng nhẫn mạnh hơn so với vàng miếng, tuy doanh nghiệp. Mức tăng dao động từ 500 nghìn đến 1,7 triệu đồng/lượng.

Công ty SJC áp dụng mức điều chỉnh đối với vàng nhẫn gần như tương đương với vàng miếng khi cùng tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán ngay khi mở cửa phiên.

Đóng cửa phiên sáng, giá vàng nhẫn SJC 99,99% loại 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ tại doanh nghiệp này giảm thêm 700 nghìn đồng/lượng, neo ở ngưỡng 144,9 triệu – 147,9 triệu đồng/lượng, tăng tổng cộng 800 nghìn đồng/lượng so với phiên 20/6.

Tương tự, DOJI là doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất trên thị trường trong phiên sáng nay. Giá vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại thương hiệu này chốt phiên sáng cũng tăng 800 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9’ tại mức 145 triệu – 148 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Đóng cửa phiên sáng, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá mua giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo ở ngưỡng 144,3 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá bán vàng nhẫn neo tại 147,8 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 20/6, giá mua, bán vàng nhẫn tại doanh nghiệp cũng tăng 800 nghìn đồng/lượng với cả hai chiều mua và bán.

Mức giá giao dịch chốt phiên sáng tại 144,9 triệu – 147,9 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết ở PNJ. Giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này tăng 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Mức điều chỉnh giảm giá mua, bán vàng nhẫn trong phiên 22/6 so với 20/6. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Trong khi đó, tại Phú Quý và Ngọc Thẩm, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại cả ba doanh nghiệp này đều tăng mạnh hơn so nhịp điều chỉnh trên thị trường vàng miếng SJC.

Ngọc Thẩm tiếp tục duy trì mặt bằng giá thấp hơn đáng kể so với các doanh nghiệp phía Bắc. Giá vàng nhẫn 9999 chốt phiên sáng, chỉ neo ở mức 137 – 140,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu là hai doanh nghiệp điều chỉnh giá mua tăng mạnh hơn giá bán trên phân khúc vàng nhẫn. Giá vàng nhẫn tròn 9999 Phú Quý tăng lần lượt 1,7 triệu đồng/lượng với chiều mua và 1,2 triệu đồng/lượng với chiều bán.

Doanh nghiệp này niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn tròn 9999 chốt phiên sáng tại 144,7 triệu – 147,7 triệu đồng/lượng, kéo chênh lệch giá mua, bán giảm 500 nghìn đồng/lượng, xuống ngưỡng chung là 3 triệu đồng/lượng.

Giá bán vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu cũng neo tại 147,7 triệu đồng/lượng trong khi giá mua là 144,2 triệu đồng/lượng, tăng lần lượt 500 nghìn đồng/lượng với chiều mua và 700 nghìn đồng/lượng với chiều bán.

Giá vàng vẫn đối mặt với áp lực giảm trong bối cảnh kỳ vọng của thị trường đang có sự dịch chuyển rõ rệt. Nếu như trước đây, nhà đầu tư tập trung vào khả năng Fed sớm nới lỏng chính sách tiền tệ, thì hiện tại kịch bản ngược lại là tiếp tục thắt chặt đang dần được tính đến.

Dữ liệu từ công cụ FedWatch cho thấy xác suất Fed tăng lãi suất trong cuộc họp cuối tháng 7 đã tăng vọt lên khoảng 42,8%, cao gấp 5 lần so với mức dự đoán 8,3% vào một tuần trước, phản ánh sự thay đổi nhanh chóng trong kỳ vọng thị trường.

Sự điều chỉnh này đã kéo theo phản ứng dây chuyền trên các thị trường tài chính: đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đi lên, qua đó làm suy giảm sức hấp dẫn của vàng. Diễn biến này xảy ra ngay cả khi các rủi ro liên quan đến lạm phát và căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông vẫn chưa hoàn toàn hạ nhiệt.

Ở khía cạnh địa chính trị, tình hình Trung Đông đang phát đi những tín hiệu trái chiều khiến triển vọng hạ nhiệt còn bỏ ngỏ. Việc Mỹ và Iran đạt được một thỏa thuận tạm thời và nối lại hoạt động tại eo biển Hormuz từng giúp giảm bớt lo ngại gián đoạn nguồn cung năng lượng.

Tuy nhiên, những phát biểu cứng rắn gần đây từ phía Mỹ, đặc biệt là cảnh báo về khả năng tái xung đột cho thấy tiến trình hòa giải vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, chưa đủ để đảm bảo một kết quả ổn định dài hạn.

Theo các chuyên gia, trong trường hợp tuyến vận tải qua eo biển Hormuz được khôi phục hoàn toàn, thị trường dầu mỏ có thể tạm thời hạ nhiệt nhờ nguồn cung được cải thiện. Dù vậy, mặt bằng giá dầu khó quay trở lại mức trước xung đột do nhu cầu tái tích trữ và khả năng phục hồi sản xuất còn chậm. Điều này đồng nghĩa với việc áp lực lạm phát vẫn hiện hữu, qua đó khiến FED khó có thể sớm chuyển sang chính sách nới lỏng và tạo thêm sức ép lên giá vàng.

Bên cạnh Trung Đông, các điểm nóng khác như xung đột Nga – Ukraine tiếp tục leo thang, trong khi cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ vào tháng 11 được dự báo sẽ làm gia tăng mức độ biến động trên thị trường tài chính toàn cầu. Những yếu tố bất định này có thể kìm hãm đã giảm của giá vàng xu hướng ngắn hạn vẫn chịu sức ép từ chính sách tiền tệ thắt chặt.