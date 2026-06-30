Nắng nóng cực đoan đe dọa hàng triệu việc làm, tạo áp lực mới lên kinh tế châu Âu
TTrọng Hoàng
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Các đợt nắng nóng kỷ lục đang diễn ra không chỉ trở thành vấn đề môi trường mà còn là thách thức ngày càng lớn với thị trường lao động và tăng trưởng kinh tế của châu Âu. Từ nông nghiệp, xây dựng đến sản xuất, vận tải và năng lượng, nhiều ngành kinh tế đang phải đối mặt với nguy cơ suy giảm năng suất, gia tăng chi phí và rủi ro mất an toàn lao động khi nhiệt độ liên tục lập những mức cao mới…
Theo Cơ quan An toàn và Sức khỏe
Nghề nghiệp châu Âu (EU-OSHA), cứ 5 người lao động tại Liên minh châu Âu (EU)
thì có một người thường xuyên phải làm việc trong điều kiện nhiệt độ cao. Đây
hiện được xem là một trong những rủi ro nghề nghiệp gia tăng nhanh nhất do biến
đổi khí hậu.
Những người làm việc ngoài trời hoặc
trong môi trường có nhiệt độ cao như nông nghiệp, xây dựng, vận tải, sản xuất
công nghiệp, dịch vụ khẩn cấp và du lịch đang chịu tác động rõ rệt nhất khi các
đợt nắng nóng xuất hiện ngày càng thường xuyên và kéo dài hơn.
NÔNG
NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG CHỊU TÁC ĐỘNG NẶNG NỀ NHẤT
Theo Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO),
nông nghiệp là lĩnh vực chịu ảnh hưởng lớn nhất từ nắng nóng cực đoan. Người
lao động phải tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng trong nhiều giờ đồng hồ, đồng
thời thực hiện các công việc đòi hỏi thể lực cao khiến nhiệt độ cơ thể tăng
mạnh.
Trong ngành xây dựng, tình trạng
cũng không khả quan hơn khi công nhân thường xuyên làm việc ngoài trời với
cường độ lao động lớn, trong khi trang phục bảo hộ làm giảm khả năng tản nhiệt
tự nhiên của cơ thể.
Khảo sát Điều kiện làm việc châu Âu
năm 2024 của Eurofound cho thấy 68% lao động nông nghiệp và 52% lao động xây
dựng phải làm việc trong điều kiện nhiệt độ cao ít nhất một phần tư thời gian
làm việc. Đối với ngành công nghiệp và vận tải, tỷ lệ này đều ở mức 33%.
Đáng chú ý, tỷ lệ người lao động
châu Âu phải tiếp xúc với nhiệt độ cao trong khoảng từ một phần tư đến ba phần
tư thời gian làm việc đã tăng từ 13% năm 1995 lên 21% vào năm 2024. Điều này
cho thấy nắng nóng không còn là hiện tượng mang tính thời vụ mà đang dần trở
thành một yếu tố thường trực ảnh hưởng đến môi trường lao động.
Mức độ tác động của nắng nóng không
chỉ khác nhau giữa các ngành mà còn phụ thuộc vào từng nhóm nghề nghiệp.
Theo Eurofound, lao động nông nghiệp
có tay nghề là nhóm chịu ảnh hưởng lớn nhất khi có tới 72% cho biết họ phải làm
việc trong điều kiện nhiệt độ cao ít nhất một phần tư thời gian làm việc.
Đứng tiếp theo là nhóm thợ thủ công
và lao động kỹ thuật với 53%, công nhân vận hành máy móc thiết bị 42%, lao động
phổ thông 40% và lao động trong lĩnh vực dịch vụ, bán hàng 28%.
Ở chiều ngược lại, những nghề chủ
yếu làm việc trong văn phòng có mức độ tiếp xúc thấp hơn đáng kể. Chỉ khoảng 18%
kỹ thuật viên, 15% nhà quản lý, 13% chuyên gia và 13% nhân viên hành chính cho
biết phải làm việc trong điều kiện nhiệt độ cao.
Các số liệu này cho thấy mức độ rủi
ro phụ thuộc nhiều hơn vào tính chất công việc thay vì lĩnh vực hoạt động.
NẮNG
NÓNG GIA TĂNG RỦI RO ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NỀN KINH TẾ
Do phần lớn các ngành nghề chịu ảnh
hưởng nặng nề nhất như xây dựng, nông nghiệp hay công nghiệp vẫn sử dụng chủ
yếu lao động nam nên mức độ phơi nhiễm với nhiệt độ cao cũng có sự khác biệt
đáng kể theo giới tính.
Theo Eurofound, khoảng 34% nam giới
phải làm việc trong điều kiện nhiệt độ cao ít nhất một phần tư thời gian làm
việc, gần gấp đôi so với 18% ở nữ giới.
Bên cạnh đó, các ngành này còn sử
dụng số lượng lớn lao động thời vụ, lao động nhập cư và lao động tự do. Đây là
những nhóm thường có mức độ bảo vệ về điều kiện lao động thấp hơn, ít được đại
diện bởi các tổ chức công đoàn và dễ bị tổn thương hơn trước các hiện tượng
thời tiết cực đoan.
Còn theo EU-OSHA, việc tiếp xúc kéo dài
với nhiệt độ cao có thể gây mất nước, kiệt sức do nhiệt, sốc nhiệt, đồng thời
làm trầm trọng thêm các bệnh tim mạch và hô hấp.
Nhiệt độ cao còn làm giảm khả năng
tập trung, phản xạ và xử lý tình huống, khiến nguy cơ tai nạn lao động gia
tăng.
Trong khi đó, nông dân và lao động
lâm nghiệp còn phải đối mặt với nguy cơ mắc các bệnh do ve truyền, dị ứng và ô
nhiễm không khí. Công nhân xây dựng chịu tác động mạnh của hiện tượng "đảo
nhiệt đô thị", còn lực lượng cứu hỏa, cảnh sát và nhân viên y tế khẩn cấp
thường xuyên phải làm việc trong những điều kiện nguy hiểm nhất khi xử lý các
sự cố liên quan đến nắng nóng.
Theo báo cáo mới nhất của Allianz Trade, khi nhiệt độ vượt ngưỡng khoảng 30°C, năng suất lao động bắt đầu giảm mạnh và hiện tượng này không còn mang tính tạm thời mà có nguy cơ trở thành lực cản mang tính cơ cấu đối với tăng trưởng kinh tế.
Ở nhiều quốc gia châu Âu, các công
trường xây dựng và hoạt động nông nghiệp buộc phải giảm cường độ hoặc tạm dừng
trong những giờ nóng nhất trong ngày.
Nắng nóng cũng kéo theo chi phí làm
mát tăng cao đối với ngành sản xuất, trong khi hệ thống giao thông chịu ảnh
hưởng bởi mặt đường mềm ra, đường ray giãn nở hoặc biến dạng. Đồng thời, nhu
cầu sử dụng điện tăng mạnh để làm mát khiến hệ thống điện chịu áp lực lớn hơn,
trong khi hiệu suất của các nhà máy nhiệt điện khí, than và điện hạt nhân lại
suy giảm do nguồn nước làm mát nóng lên.
BẢO
VỆ NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỂ GIỮ VỮNG ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ
Theo Eurostat, nông nghiệp chỉ đóng
góp khoảng 1,2% GDP của EU trong năm 2024 nhưng vai trò của ngành này rất khác
nhau giữa các quốc gia thành viên.
Tại Hy Lạp, nông nghiệp chiếm trên 3%
GDP, trong khi ở Romania đạt khoảng 2,5% GDP, cao hơn nhiều so với mức trung
bình của toàn khối. Điều này đồng nghĩa các quốc gia có tỷ trọng nông nghiệp
lớn sẽ dễ chịu tác động hơn khi các hiện tượng thời tiết cực đoan gia tăng.
Trong khi đó, Ủy ban châu Âu, cho biết ngành xây dựng đóng góp khoảng 9% GDP của EU và tạo việc làm cho khoảng 18
triệu lao động. Đây vừa là một trong những ngành kinh tế lớn nhất của châu Âu,
vừa là lĩnh vực chịu nhiều rủi ro nhất trước xu hướng nhiệt độ toàn cầu tiếp
tục gia tăng.
Các đợt nắng nóng kỷ lục trong mùa hè năm nay đang tạo thêm áp lực để các nước châu Âu nhanh chóng hoàn thiện các quy định bảo vệ người lao động.
Nhiều quốc gia đã áp dụng hoặc tăng
cường các biện pháp như hạn chế làm việc ngoài trời trong thời điểm nắng nóng
nhất, rút ngắn ca làm việc, bố trí thêm thời gian nghỉ, đồng thời yêu cầu doanh
nghiệp cung cấp đầy đủ nước uống và khu vực tránh nắng cho người lao động.
Trước thực tế trên, Liên đoàn Công đoàn
châu Âu (ETUC) vừa kêu gọi Ủy ban châu Âu ban hành các tiêu chuẩn thống nhất
trên toàn EU về làm việc trong điều kiện nắng nóng, bao gồm quy định mức nhiệt
độ tối đa được phép làm việc, bắt buộc bố trí thời gian nghỉ có hưởng lương để
làm mát và đảm bảo quyền tiếp cận nước uống sạch cho người lao động.
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu
khiến các đợt nắng nóng ngày càng khắc nghiệt và kéo dài hơn, nhiều chuyên gia
cho rằng bảo vệ sức khỏe người lao động không chỉ là vấn đề an sinh xã hội mà
còn trở thành điều kiện quan trọng để duy trì năng suất, bảo đảm chuỗi cung ứng
và nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế châu Âu trước các cú sốc khí
hậu trong tương lai.
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