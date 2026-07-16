Blog chứng khoán: Thông điệp đã đủ?

Phiên rung lắc “cân não” xuất hiện hôm nay khi không chỉ đáy tháng 6 bị xuyên thủng mà cả đường MA200 ngày cũng bị bẻ gãy kéo dài trong hơn 1h45 phút. Đặc biệt phiên sáng thanh khoản rất cao cho thấy có áp lực bán tháo đã xảy ra.

Tranh minh họa.

Mặc dù hôm nay trùng với ngày đáo hạn lên nhịp kéo phiên chiều có thể mang động lực đẩy VN30. Dù vậy tiền và độ rộng là hai thứ rất tốn kém. Diễn biến phục hồi có sự lan tỏa khá rộng.

Nhóm ngân hàng và VIC, VHM chiều nay khởi động xu hướng đảo chiều. Điểm số vẫn đến từ VIC và VHM là nhiều nhưng loạt cổ phiếu ngân hàng hồi lên 2-3% cũng rất mạnh. VPB, TCB, HDB leo dốc ấn tượng. FPT, MWG, SSI cũng không hề kém. Mặt khác tổng thể rổ VN30 thay đổi tích cực, chỉ số tăng 1,34% và biên độ đảo chiều intraday 2,35% là rất rộng.

Thống kê tới một nửa số cổ phiếu có giao dịch của VNI cũng đảo chiều từ 2% trở lên so với giá Low, tỷ lệ cao hơn nhiều so với 2 phiên “rút chân” trước đó. Thanh khoản HoSE đạt trên 17,7k tỷ chưa kể thỏa thuận cũng là rất tốt trong thời điểm hiện tại.

Việc VNI vẫn đang giữ được mốc 1800 điểm và MA200 đã phát đi tín hiệu khá tích cực về mặt kỹ thuật. Nhịp ép “test cung” quanh ngưỡng hỗ trợ đã kéo dài sang phiên thứ 4 liên tục, nhiều thời điểm tạo áp lực tâm lý rất lớn khi cả trăm cổ phiếu giảm sâu. Đây là khoảng thời gian “cân não” cho những ai muốn cắt lỗ. Thanh khoản khá lớn ở nhịp giảm cho thấy lượng hàng lỏng lẻo khá nhiều. Rất có thể thị trường sẽ tiếp tục rung lắc mạnh nữa.

Dù trong 4 phiên vừa qua VNI giảm ít nhưng cổ phiếu giảm rất mạnh. Ví dụ nếu tính giá Low hôm nay thì T4 tới 35% số mã trong VNAllshare bốc hơi quá 5% giá trị, còn nếu tính từ -3% trở lên thì tới 63%. Trong thời gian ngắn đã lỗ nặng như vậy thì những ai chịu đựng được phải có “thần kinh thép” và không dùng đòn bẩy.

Thị trường thường đảo chiều ở những thời điểm bi quan nhất. Tuy nhiên lúc này đã là thời điểm đó hay chưa thì cần xem thêm. Những nhịp giảm intraday vẫn có thanh khoản khá cao. Hôm nay độ lan tỏa phục hồi vẫn chưa áp đảo hoàn toàn, một phần do biên độ giảm buổi sáng rộng (hơn trăm mã giảm quá 2%) nên “quãng đường” leo dốc cũng “vất vả” hơn.

Tín hiệu sẽ trở nên thuyết phục hơn nếu thị trường tiếp tục bùng nổ theo đà trong vài phiên tới – không phải dạng èo uột như ngày 14/7 – hoặc duy trì trạng thái dao động hẹp với thanh khoản rất thấp để ổn định nền trên 1800 điểm. Thị trường vẫn đang thiếu sự đồng thuận mà ổn định tâm lý là yếu tố quan trọng nhất trước khi có đồng thuận.

Thị trường phái sinh hôm nay khá lạ khi duy trì basis dương cả ngày, thậm chí nhịp lao dốc mạnh nhất buổi sáng và 2 đáy đầu giờ chiều chênh lệch còn mở rộng. Dù vậy đây là lợi thế cho Short. Nhịp tăng 45 phút đầu tiên VN30 không qua 1924.xx, basis có lợi khoảng 3 điểm. Chỉ số điều chỉnh liên tục xuống gần 1894.xx và càng xuống, basis càng rộng. Tại đáy đầu tiên quanh 1897 chênh lệch tới hơn 6 điểm.

Buổi chiều ở đáy thứ hai quanh 1897, basis chênh tiếp hơn 7 điểm và khi VN30 vượt qua 1911.xx, chênh lệch cũng gần 6 điểm. Long lúc này cân não vì trừ phi VN30 được kéo tiếp, còn không gặp phải đỉnh đầu giờ sáng quanh 1924.xx mà lại tụt xuống thì lợi nhuận kỳ vọng không đủ bù rủi ro. Vì vậy đoạn có thể đặt cược lại là khi VN30 vượt 1924, ít nhất còn có setup cắt lỗ khi basis sẽ dần về 0.

Phiên đảo chiều hôm nay được dẫn dắt bởi blue-chips nên điểm số tăng mạnh, cổ phiếu tăng ít hơn. Thị trường có tín hiệu lạc quan, nhưng chưa đủ để quay lại giải ngân. Nên quan sát cung cầu 1-2 phiên nữa để chắc chắn ngưỡng hỗ trợ tâm lý này có sự đồng thuận giữ vững.

VN30 đóng cửa tại 1941.65. Cản gần nhất ngày mai là 1948; 1954; 1962; 1974; 1984; 1994, 2004. Hỗ trợ 1934; 1924; 1914; 1904; 1894.

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