Dư nợ margin quý 2/2026 ước tăng 11%

Tổng dư nợ margin của 27 công ty đã công bố tăng 11% so với quý 1/2026.

Cập nhật mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 2/2026 đang diễn ra, ông Ngô Thế Hiển - Phó Giám đốc Trung tâm Phân tích SHS cho biết, đến thời điểm hiện tại, nhóm công ty chứng khoán công bố kết quả kinh doanh nhiều nhất do theo quy định phải nộp báo cáo tài chính chậm nhất vào ngày 20 của tháng đầu tiên sau khi kết thúc quý.

Theo thống kê của SHS, đã có 27 công ty chứng khoán công bố kết quả kinh doanh quý 2. Trong đó, 3 công ty báo lỗ, 16 công ty ghi nhận lợi nhuận tăng so với quý 1/2026 và 9 công ty có lợi nhuận giảm so với cùng kỳ.

Việc có tới 16 công ty chứng khoán ghi nhận lợi nhuận quý 2 tăng so với quý 1 là kết quả khá bất ngờ. Thanh khoản thị trường trong quý 2 thấp hơn quý 1, dù vẫn tương đương cùng kỳ năm trước. Vì vậy, những doanh nghiệp vẫn duy trì được đà tăng trưởng lợi nhuận là điểm đáng chú ý.

Dẫn đầu về lợi nhuận tuyệt đối hiện nay là TCX với gần 2.100 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 21% so với cùng kỳ. Kết quả này cũng cao hơn đáng kể mức 1.458 tỷ đồng của quý 1. Lũy kế 6 tháng, TCX đạt hơn 3.500 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng gần 17% so với cùng kỳ.

Một số công ty lớn khác như MBS và ACBS cũng đã công bố kết quả kinh doanh. Ngược lại, CTS của Chứng khoán VietinBank và BVS của Chứng khoán Bảo Việt là những đơn vị ghi nhận lợi nhuận trước thuế giảm so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, Công ty Cổ phần Chứng khoán HD ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 1.100 tỷ đồng, tăng trên 321% so với cùng kỳ. Trong khi đó, quý 1 doanh nghiệp này chỉ đạt 352 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Bên cạnh lợi nhuận, SHS cũng tổng hợp số liệu dư nợ cho vay margin của các công ty đã công bố báo cáo. Nhìn chung, dư nợ margin tiếp tục tăng so với cuối quý 1. TCX ghi nhận dư nợ cho vay margin tăng 15,6% so với quý trước. Chứng khoán Rồng Việt tăng hơn 10%. MBS cũng tăng 12,1%, lên gần 16.700 tỷ đồng.

Tổng dư nợ margin của 27 công ty đã công bố tăng 11% so với quý 1/2026.

Nhận định về thị trường khi mùa World Cup đã kết thúc, ông Phan Tấn Nhật, Chuyên gia cao cấp Chiến lược Thị trường của SHS, cho thay trong các kỳ World Cup trước đây, tâm lý nhà đầu tư thường thận trọng hơn, dòng tiền vào thị trường có xu hướng suy giảm do sự phân tán chú ý.

Vì vậy, sau khi giải đấu khép lại, có thể kỳ vọng tâm lý được cải thiện và dòng tiền sẽ quay trở lại, nhất là khi nhiều doanh nghiệp đầu ngành vẫn duy trì tăng trưởng, trong khi giá cổ phiếu đã điều chỉnh về vùng định giá hấp dẫn.

Nhìn lại tuần vừa qua, giá dầu tăng mạnh lên khoảng 90 USD/thùng do căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang trở lại. VN-Index ghi nhận tuần giảm thứ ba liên tiếp và hiện dao động quanh đường trung bình 200 ngày. Tổng vốn hóa thị trường đạt khoảng 406 tỷ USD, tương đương 79% GDP năm 2025. Vốn hóa nhóm VN30 đạt 248 tỷ USD, chiếm khoảng 61% toàn thị trường.

Nếu loại trừ nhóm Vingroup, hơn 500 doanh nghiệp còn lại có tổng vốn hóa khoảng 307 tỷ USD, với P/E khoảng 10,96 lần, P/B 2 lần và P/S 1,28 lần. Đối với VN-Index, P/E hiện ở mức 13,14 lần, P/B 2,04 lần. Nhóm VN30 có P/E 13,66 lần, P/B 2,23 lần. Riêng nhóm ngân hàng có P/E 9,05 lần và P/B 1,48 lần.

Điều đó cho thấy thị trường vẫn còn rất nhiều doanh nghiệp có mức P/E thấp, chỉ khoảng 5–10 lần nhưng vẫn duy trì tăng trưởng lợi nhuận. Trong giai đoạn hiện nay, những doanh nghiệp này có khả năng phản ứng tích cực hơn mặt bằng chung và dần phục hồi theo giá trị nội tại.

"Chúng tôi kỳ vọng tâm lý được cải thiện sau World Cup sẽ hỗ trợ dòng tiền quay trở lại và mở ra nhiều cơ hội hơn cho thị trường", ông Nhật nhấn mạnh.

Về xu hướng kỹ thuật, xu hướng tăng dài hạn của VN-Index vẫn được duy trì, với vùng hỗ trợ quan trọng quanh 1.766 điểm, tương ứng đường trung bình 200 phiên. Tuy nhiên, xu hướng ngắn hạn vẫn đang suy giảm. Vùng kháng cự gần nhất nằm quanh 1.800 điểm, trong khi vùng hỗ trợ gần nhất ở khoảng 1.700 điểm.

Trong bối cảnh xu hướng ngắn hạn chưa cải thiện, nhà đầu tư nên chờ VN-Index tích lũy và phục hồi trở lại trước khi gia tăng tỷ trọng. Chỉ khi chỉ số vượt đường xu hướng giảm hình thành từ tháng 6 đến nay, triển vọng ngắn hạn mới thực sự tích cực hơn. Nếu không giữ được vùng hỗ trợ quanh đường trung bình 200 phiên, VN-Index có thể lùi về khu vực 1.740–1.750 điểm.

Đối với VN30, xu hướng ngắn hạn cũng đang suy giảm. Hỗ trợ gần nhất nằm quanh 1.920 điểm, kháng cự gần nhất khoảng 1.960 điểm, tương ứng đường trung bình 200 phiên. VN30 hiện yếu hơn VN-Index do chịu ảnh hưởng lớn từ nhóm ngân hàng và Vingroup. Chỉ khi vượt trở lại đường trung bình 200 phiên, xu hướng mới có cơ hội cải thiện rõ rệt.

Về dòng tiền, xu hướng trung hạn đang cải thiện nhẹ nhưng chủ yếu xuất hiện trong các nhịp giảm mạnh. Khi thị trường phục hồi, thanh khoản lại suy giảm. Điều này cho thấy dòng tiền đang âm thầm tích lũy ở vùng giá thấp đối với những doanh nghiệp có nền tảng tốt nhưng bị bán mạnh về vùng định giá hấp dẫn.

Đối với diễn biến của khối ngoại, lũy kế từ đầu năm 2026 đến nay, khối ngoại đã bán ròng khoảng 85.000 tỷ đồng trên HOSE. Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng gần 560 tỷ đồng trong tuần vừa qua, nhưng lũy kế từ đầu năm vẫn mua ròng khoảng 42.400 tỷ đồng.

Đối ứng với lực bán của khối ngoại và tổ chức trong nước, nhà đầu tư cá nhân trong nước mua ròng gần 2.000 tỷ đồng trong tuần, nâng giá trị mua ròng lũy kế từ đầu năm lên khoảng 42.800 tỷ đồng.

Đối với các quỹ ETF, xu hướng rút vốn khỏi thị trường Việt Nam vẫn tiếp diễn. Đến thời điểm hiện tại, chưa xuất hiện tín hiệu rõ ràng cho thấy dòng vốn ngoại sẽ sớm quay lại mua ròng. Vì vậy, chúng ta vẫn cần tiếp tục theo dõi và chờ những tín hiệu xác nhận rõ ràng hơn trước khi kỳ vọng vào sự đảo chiều của dòng vốn ngoại.