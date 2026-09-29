Bộ Công Thương có tân Thứ trưởng

Tại buổi lễ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Trần Quang Huy đã công bố Quyết định số 1836/QĐ-TTg ngày 24/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Lương Hoàng Thái, Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương.
Thứ trưởng Lương Hoàng Thái sinh năm 1973, quê quán tại tỉnh Quảng Ngãi. Có trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn cử nhân kinh tế ngoại thương, thạc sĩ kinh doanh quốc tế. Đồng chí có hơn 30 năm công tác trong lĩnh vực hội nhập kinh tế quốc tế và thương mại đa biên.
Phát biểu chỉ đạo tại lễ công bố, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cho biết việc bổ nhiệm Thứ trưởng Lương Hoàng Thái là sự ghi nhận đối với quá trình công tác, năng lực và những đóng góp trong suốt thời gian làm việc tại Bộ Công Thương. Đồng chí Lương Hoàng Thái được đào tạo bài bản, trưởng thành từ các đơn vị thuộc Bộ, trải qua nhiều vị trí công tác và nhận được sự đánh giá cao của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức.
Theo Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng, việc kiện toàn thêm một Thứ trưởng là sự bổ sung kịp thời, góp phần tăng cường sức mạnh của tập thể lãnh đạo Bộ trong bối cảnh phạm vi quản lý của Bộ Công Thương ngày càng rộng, khối lượng công việc và yêu cầu phối hợp ngày càng lớn, đặc biệt trên các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, năng lượng, địa chất, khoáng sản và hội nhập quốc tế.
Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng đề nghị Thứ trưởng Lương Hoàng Thái phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực và kinh nghiệm, đặc biệt là sở trường trong lĩnh vực hội nhập kinh tế quốc tế, cùng tập thể lãnh đạo Bộ triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái khẳng định sẽ nỗ lực, tu dưỡng, rèn luyện và phát huy kinh nghiệm công tác để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ trưởng, các đồng chí lãnh đạo Bộ và sự phối hợp, ủng hộ của cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Bộ.
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