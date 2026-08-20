Bộ Y tế thúc đẩy các cơ sở y tế đơn giản hóa thủ tục chuyển tuyến khám, chữa bệnh

Bộ Y tế dự kiến rà soát, mở rộng các trường hợp người bệnh được chuyển trực tiếp đến cơ sở có đủ năng lực chuyên môn, giảm các khâu trung gian không cần thiết. Đồng thời, đẩy mạnh sử dụng phiếu chuyển, phiếu hẹn khám lại điện tử, hồ sơ bệnh án điện tử và kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở khám chữa bệnh...

Người dân đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Ảnh: Thu Hằng.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan vừa phản hồi ý kiến cử tri tỉnh Lâm Đồng liên quan đến việc thủ tục chuyển tuyến điều trị. Theo đó, cử tri đề nghị xem xét giảm bớt các thủ tục liên quan để bệnh nhân được chuyển tuyến điều trị nhanh hơn.

ĐẨY MẠNH ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết theo quy định hiện hành, việc chuyển người bệnh giữa các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được thực hiện căn cứ yêu cầu chuyên môn, tình trạng người bệnh và khả năng đáp ứng của cơ sở khám chữa bệnh.

Người bệnh có thể được chuyển giữa các cơ sở trong cùng cấp chuyên môn kỹ thuật; từ cơ sở cấp ban đầu lên cấp cơ bản; từ cấp cơ bản lên cấp chuyên sâu.

Trường hợp vượt quá khả năng đáp ứng của cơ sở cấp cơ bản trên địa bàn tỉnh, người bệnh có thể được chuyển trực tiếp từ cơ sở cấp ban đầu đến cơ sở cấp chuyên sâu, hạn chế việc phải chuyển qua cơ sở trung gian không cần thiết.

Bộ Y tế cũng đã ban hành Thông tư 01/2025/TT-BYT quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, theo hướng tạo thuận lợi hơn cho người tham gia bảo hiểm y tế trong tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh.

Theo đó, người bệnh sau khi được chẩn đoán xác định mắc một trong 62 bệnh, nhóm bệnh thuộc danh mục được khám chữa bệnh tại cơ sở cấp chuyên sâu, mà không phải thực hiện thủ tục chuyển cơ sở.

Cả nước hiện có 103 bệnh viện cấp chuyên sâu, chủ yếu là bệnh viện tuyến Trung ương và một số bệnh viện tuyến tỉnh ở Hà Nội, Quảng Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh... Trong số này, có 13 bệnh viện đạt cấp chuyên sâu mức kỹ thuật cao, tập trung tại ba trung tâm y tế chuyên sâu quốc gia ở Hà Nội, Huế và Thành phố Hồ Chí Minh.

Có 167 bệnh, nhóm bệnh được khám chữa bệnh tại cơ sở cấp cơ bản mà không cần phiếu chuyển cơ sở khám chữa bệnh. Ngoài ra, 141 bệnh, nhóm bệnh và trường hợp được sử dụng phiếu chuyển cơ sở khám chữa bệnh có giá trị trong 1 năm. Phiếu chuyển có thể được lập dưới hình thức bản giấy hoặc bản điện tử theo quy định.

Bộ Y tế lưu ý, việc khám chữa bệnh giữa các cấp chuyên môn kỹ thuật được thực hiện theo phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế, yêu cầu chuyên môn, tình trạng người bệnh, năng lực đáp ứng của cơ sở khám chữa bệnh, và quy định về chuyển cơ sở.

Pháp luật hiện hành chưa quy định người tham gia bảo hiểm y tế được tự lựa chọn khám chữa bệnh tại mọi cấp chuyên môn kỹ thuật, mà vẫn được hưởng đầy đủ quyền lợi như trường hợp thực hiện đúng trình tự, thủ tục.

Theo Bộ Y tế, quy định này nhằm bảo đảm người bệnh được tiếp nhận, điều trị tại cơ sở phù hợp với tình trạng bệnh, đồng thời sử dụng hợp lý năng lực của hệ thống y tế và hạn chế quá tải tại các cơ sở cấp chuyên sâu.

Tuy nhiên, Bộ Y tế đang tiếp tục đánh giá tình hình thực hiện và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Thông tư 01/2025/TT-BYT theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Trong đó, Bộ dự kiến rà soát, mở rộng các trường hợp người bệnh được chuyển trực tiếp đến cơ sở có đủ năng lực chuyên môn, giảm các khâu trung gian không cần thiết. Đồng thời, đẩy mạnh sử dụng phiếu chuyển điện tử, phiếu hẹn khám lại điện tử, hồ sơ bệnh án điện tử và kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở khám chữa bệnh.

ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI KHI KHÁM CHỮA BỆNH NGOẠI TRÚ

Bộ Y tế cũng thông tin, từ ngày 1/7/2026, nhiều quy định mới về bảo hiểm y tế đã có hiệu lực, tác động trực tiếp đến hàng chục triệu người tham gia. Một trong những nội dung đáng chú ý là việc người tham gia bảo hiểm y tế tự đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được mở rộng mức hưởng khi khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú trong một số trường hợp.

Đối với cấp khám bệnh, chữa bệnh cơ bản, trường hợp các cơ sở khám chữa bệnh trước ngày 1/1/2025 đã được cơ quan có thẩm quyền xác định là tuyến tỉnh hoặc tuyến trung ương, hoặc tương đương tuyến tỉnh hoặc tuyến trung ương, hoặc các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp cơ bản đạt số điểm từ 50 điểm đến dưới 70 điểm: Trước ngày 1/7/2026, người tham gia bảo hiểm y tế sẽ không được hưởng khi đi khám chữa bệnh ngoại trú trong trường hợp không đúng cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu, không đúng quy định về chuyển người bệnh (tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng quy định).

Tuy nhiên, từ ngày 1/7/2026, người bệnh được hưởng 50% chi phí khám bệnh chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.

Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp chuyên sâu mà trước ngày 1/1/2025 đã được cơ quan có thẩm quyền xác định là tuyến tỉnh, trước ngày 1/7/2026, người tham gia bảo hiểm y tế không được hưởng khi đi khám chữa bệnh ngoại trú trong trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng quy định.

Song từ ngày 1/7/2026, người bệnh cũng được hưởng 50% chi phí khám bệnh chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.

Bộ Y tế ví dụ, bệnh nhân A có mức hưởng của đối tượng là 100% chi phí khám chữa bệnh, đi khám trái tuyến có tổng chi phí của lần khám là 1.000.000 đồng tại bệnh viện tỉnh cấp xếp cấp cơ bản. Bệnh nhân được Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán như sau: 1.000.000 đồng x 100% x 50% = 500.000 đồng. Phần bệnh nhân tự trả chỉ còn 500.000 đồng.

Bệnh nhân B có mức hưởng của đối tượng là 80% chi phí khám chữa bệnh, đi khám trái tuyến có tổng chi phí của lần khám là 1.000.000 đồng tại bệnh viện tỉnh cấp xếp cấp cơ bản. Trường hợp này, bệnh nhân được quỹ thanh toán như sau: 1.000.000 đồng x 80% x 50% = 400.000 đồng. Phần bệnh nhân tự trả chỉ còn 600.000 đồng.