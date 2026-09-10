Xung đột và chuyển giao thế hệ đang định hình lại bản đồ tài sản của giới siêu giàu châu Á

Giới siêu giàu châu Á đang phân bổ tài sản vào nhiều kênh khác nhau, từ vàng và bất động sản đến tài sản số, đồng thời tìm kiếm những địa điểm an toàn hơn để cất giữ và quản lý khối tài sản của mình...

Ảnh minh họa - Ảnh: Getty Images

Xu hướng này diễn ra trong bối cảnh tài sản của giới giàu trong khu vực tiếp tục tăng nhanh. Theo dự báo của công ty tư vấn kiểm toán PwC, khối tài sản do những người có tài sản ròng cao tại châu Á - Thái Bình Dương nắm giữ có thể tăng từ 35 nghìn tỷ USD năm 2024 lên 52,4 nghìn tỷ USD vào năm 2030.

TỪ TÀI SẢN TRUYỀN THỐNG ĐẾN TÀI SẢN SỐ

Theo ông Alvin Lee, CEO ngân hàng Maybank tại Singapore, giới siêu giàu luôn tìm kiếm cơ hội ở cả các công cụ tài chính lẫn tài sản hữu hình như bất động sản và kim loại quý. Trong đó, vàng vẫn đặc biệt hấp dẫn nhờ khả năng bảo toàn giá trị.

“Đà tăng giá vàng cho thấy kim loại này là một công cụ bảo toàn giá trị hiệu quả và tiếp tục có sức hấp dẫn rất lớn”, ông Lee nhận định trong cuộc trả lời phỏng vấn trên kênh CNBC đăng tải ngày 9/9.

Dù đã giảm so với mức kỷ lục hồi đầu năm, giá vàng hiện vẫn ở mức cao trong lịch sử, khoảng 4.400 USD/oz. Goldman Sachs dự báo kim loại quý này có thể tăng lên 4.900 USD/oz vào cuối năm nhờ lực mua của các ngân hàng trung ương.

Tuy nhiên, danh mục đầu tư của giới siêu giàu không chỉ giới hạn ở các tài sản truyền thống. Khi quá trình chuyển giao tài sản từ thế hệ lớn tuổi sang thế hệ trẻ diễn ra mạnh hơn, các gia đình giàu có cũng cởi mở hơn với những kênh đầu tư mới.

Ngân hàng UBS của Thụy Sỹ ước tính khoảng 83 nghìn tỷ USD tài sản tư nhân sẽ được chuyển giao trên toàn cầu trong 20-30 năm tới. Hơn 40% gia đình giàu tại châu Á - Thái Bình Dương đang hoặc chuẩn bị chuyển tài sản cho thế hệ kế tiếp. Trong đó, 72% những người sắp thừa kế tìm đến các chuyên gia quản lý tài sản để được tư vấn.

Theo ông Lee, trong bối cảnh đó, sự quan tâm đối với tài sản số và tiền mã hóa chủ yếu đến từ thế hệ trẻ.

VÀNG VÀ DÒNG TIỀN TRỞ LẠI SINGAPORE

Bất ổn địa chính trị cũng đang làm thay đổi nơi giới giàu châu Á cất giữ tài sản. Xung đột tại Trung Đông khiến một phần dòng tiền từng rời Singapore để chuyển tới Dubai nay quay trở lại đảo quốc này.

Đây không chỉ là nhận định riêng của Maybank. Theo tin từ Reuters hồi đầu tháng 3, một luật sư chuyên tư vấn tài sản tại Singapore cho biết 6-7 trong số 20 khách hàng của ông tại Dubai đã hỏi về việc chuyển tiền sang Singapore. Mỗi khách hàng nắm trung bình khoảng 50 triệu USD tài sản và ba người muốn thực hiện việc chuyển tiền ngay lập tức.

Một chuyên gia tư vấn khác cho biết hơn một nửa trong số 13 khách hàng tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) mà ông tiếp xúc đang nghiêm túc cân nhắc chuyển tài sản sang Singapore.

Dòng dịch chuyển này cũng thể hiện trên thị trường vàng vật chất. Theo số liệu của Enterprise Singapore, cơ quan thuộc Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore, nước này nhập 1.446 kg vàng từ UAE trong tháng 3, mức cao nhất kể từ khi dữ liệu bắt đầu được thống kê cách đây năm năm. Một doanh nghiệp vận chuyển kim loại quý cho biết đã đưa hơn 100 kg vàng từ Dubai sang Singapore hoặc Hồng Kông kể từ khi xung đột Iran nổ ra.

Các nhà đầu tư lo ngại xung đột lan rộng có thể làm gián đoạn hoạt động vận chuyển vàng hoặc đẩy phí bảo hiểm tăng vọt. Phần lớn hợp đồng thông thường không bồi thường thiệt hại do chiến tranh, còn các gói chuyên biệt cho loại rủi ro này có mức phí rất cao.

Singapore đã có sẵn nền tảng để đón dòng tài sản này. Tính tới cuối năm 2024, đảo quốc này có hơn 2.000 văn phòng quản lý tài sản gia đình, gần gấp 3 lần mức 700 vào năm 2021. Tổng tài sản được quản lý tại Singapore cũng đạt mức kỷ lục khoảng 4,7 nghìn tỷ USD vào cuối năm 2024, tăng từ khoảng 3,5 nghìn tỷ USD năm 2020.

Tuy nhiên, các chuyên gia chưa coi đây là làn sóng rút vốn trên diện rộng khỏi Dubai. Một số nhà đầu tư chỉ đang phân tán tài sản giữa nhiều trung tâm tài chính để giảm rủi ro, trong khi Dubai vẫn duy trì sức hút nhờ chính sách thuế thuận lợi và hệ thống dịch vụ tài chính phát triển.

“Singapore thường hưởng lợi trực tiếp hoặc gián tiếp khi xảy ra khủng hoảng trong khu vực hoặc trên thế giới. Sức hút của đảo quốc này đến từ vị thế trú ẩn an toàn, hệ thống bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ vững chắc, chính phủ ổn định và môi trường thuế hấp dẫn”, ông Lee nhận định với CNBC.

MALAYSIA HÚT NGƯỜI GIÀU TRUNG QUỐC

Malaysia cũng đang trở thành điểm đến được nhiều người giàu Trung Quốc quan tâm. Theo ông Lee, khi cân nhắc chuyển hoạt động kinh doanh hoặc đưa gia đình ra nước ngoài sinh sống, họ ngày càng xem Malaysia là lựa chọn hấp dẫn do giá tài sản tại đây thấp hơn Singapore.

Số liệu từ chương trình “Malaysia – Ngôi nhà thứ hai của tôi” (MM2H) phần nào cho thấy xu hướng này. Tính đến cuối năm 2025, có 744 người tham gia chương trình đã mua nhà tại Malaysia, trong đó người Trung Quốc chiếm 304 trường hợp, tương đương hơn 40% và đứng đầu các quốc tịch. Theo Bộ Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia, vào thời điểm đó, 2.637 người nước ngoài khác đang hoàn tất hợp đồng mua bán hoặc tìm kiếm bất động sản phù hợp.

Nguồn khách hàng tiềm năng từ Trung Quốc rất lớn. Theo danh sách người giàu toàn cầu do Hurun công bố hồi tháng 3, Trung Quốc có 1.110 tỷ phú USD, nhiều nhất thế giới và vượt con số 1.000 tỷ phú của Mỹ.

Theo ước tính của hãng tư vấn Boston Consulting Group (BCG), giới siêu giàu Trung Quốc đại lục đang nắm giữ tới 1,2 nghìn tỷ USD tài sản tại Hồng Kông, Singapore và các trung tâm có thuế suất thấp khác. Tuy nhiên, việc quản lý tài sản ở nước ngoài đang trở nên phức tạp hơn khi Trung Quốc tăng cường giám sát dòng vốn và từ cuối tháng 7 bắt đầu áp thuế 20% đối với một số khoản chuyển giao cùng thu nhập từ quỹ tín thác ở nước ngoài.

“Ngày càng nhiều người Trung Quốc mua bất động sản tại Malaysia để ở hoặc phục vụ hoạt động kinh doanh. Kuala Lumpur và Malacca đang hưởng lợi từ xu hướng này, trong khi Penang từ lâu đã là điểm đến hấp dẫn đối với người Trung Quốc”, ông Lee của Maybank cho biết.