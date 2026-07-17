Nhiều rủi ro cần theo dõi: Dư nợ margin và xung đột khu vực Trung Đông

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2026, VN-Index tăng 4,23% so với cuối năm 2025. Mức tăng của chỉ số tiếp tục đến từ ảnh hưởng tăng giá vượt trội của nhóm cổ phiếu Vingroup.
Điều này cũng được thể hiện qua thống kê hiệu suất đầu tư của các quỹ ETF trên thị trường với hầu hết các quỹ đều có hiệu suất kém tích cực so với VN-Index.
Phần còn lại của thị trường có tổng vốn hóa khoảng 322 tỷ USD và hầu như không tăng giá so với cuối năm 2025. Điều này cho thấy, phần lớn trên thị trường là có diễn biến giá kém tích cực hơn VN-Index trong 6 tháng đầu năm 2026.
Trong cập nhật triển vọng thị trường 6 tháng cuối năm, Chứng khoán SHS kỳ vọng chất lượng thị trường, xu hướng giá cổ phiếu của đa số phần còn lại của thị trường sẽ cải thiện trong 06 tháng cuối năm 2026.
Nhà đầu tư sẽ có nhiều cơ hội đầu tư tăng trưởng tốt hơn khi nền kinh tế tăng trưởng tốt, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp vẫn tăng trưởng. Và khi rất nhiều doanh nghiệp chất lượng tốt, tăng trưởng có các mức định giá cơ bản thấp hơn nhiều so với thị trường chung.
Với chỉ số VN-Index đang chịu ảnh hưởng lớn của số ít cổ phiếu đầu ngành và đang diễn biến khá sát kịch bản cơ sở. Vùng giá mục tiêu theo VN-Index quanh 1.900 điểm - 1.950 điểm.
Trong nửa cuối năm 2026, VN-Index tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng dài hạn, xu hướng ngắn hạn tích lũy trong biên độ từ vùng hỗ trợ quanh 1.750 điểm đến vùng giá mục tiêu 1.900 điểm - 1.950 điểm.
Cuối tháng 6/2026, tổng vốn hóa toàn thị trường khoảng 424 tỷ USD, tương đương khoảng 83% GDP năm 2025. Vẫn được xem là tương đối hợp lý nếu triển vọng tăng trưởng, quy mô GDP năm 2026 duy trì ở mức cao. Định giá P/E của VN-Index ở mức 13,4. Mức P/E Forward 12,12. Khá hợp lý khi tăng trưởng tiếp tục duy trì ở mức cao.
Ngân hàng là một trong số ngành có các mức định giá cơ bản như P/E 9,44; P/B 1,47 thấp nhất trong thị trường. Trong khi hiệu quả kinh doanh vẫn là trong nhóm ngành tốt nhất.
Tăng trưởng lợi nhuận dự báo 16-18% được hỗ trợ nhờ tín dụng tiếp tục mở rộng, đặc biệt tại lĩnh vực đầu tư xây dựng hạ tầng, NIM kỳ vọng cải thiện/ổn định trở lại nhờ nhiều giải pháp hỗ trợ thanh khoản từ Ngân hàng Nhà nước.
Nâng hạng là yếu tố đã được định giá từ 2025, dòng vốn thụ động ước tính khoảng 1 tỷ USD - 1.5 tỷ USD chủ yếu tạo hiệu ứng tâm lý hơn là tác động thực chất đến thị trường.
Sau khi quá trình tái cơ cấu diễn ra cuối quý 3 đầu quý 4, thị trường mất đi câu chuyện dẫn dắt chính trong khi các yếu tố thay thế còn mỏng: các chính sách như Thông tư 08 và tác động từ đầu tư công cần thêm một đến hai quý để thẩm thấu lên thanh khoản hệ thống.
Các yếu tố rủi ro khác cần theo dõi gồm: Căng thẳng địa chính trị trên thế giới vẫn tiếp diễn. Áp lực Thuế quan sẽ gia tăng trở lại, thu hẹp dòng chảy thương mại trong 2026. Bong bóng đã đồng thời hình thành trên các loại tài sản: Tiền mã hóa, Vàng-Bạc-Kim loại quí hiếm, bong bóng AI, Giá bất động sản giảm... Tỷ lệ dự nợ vay ký quỹ ở mức cao.
SHS đưa ra ba nhóm ngành triển vọng hấp dẫn gồm: Ngân hàng với hệ số định giá về vùng hấp dẫn. Ưu tiên Ngân hàng có lợi thế nguồn vốn, quản trị rủi ro thận trọng, có câu chuyện đầu tư.
Xét chi tiết theo mã cổ phiếu, đa số cổ phiếu ngân hàng đang được giao dịch ở mức P/B tương đương hoặc thấp hơn mức trung bình. Nhóm cổ phiếu Big4 cũng có hệ số định giá sát với trung bình thị trường, so với mức premium thường được ghi nhận trong quá khứ.
Nhóm Vật liệu: Chu kỳ hạ tầng mới” 2026–2030, với nhu cầu vốn đầu tư hạ tầng đến năm 2030 khoảng 266 tỷ đô kéo theo nhu cầu lớn về các vật liệu xây dựng. Chính sách bảo hộ đối với hàng hóa sản xuất trong nước, ưu tiên các DN nội địa tham gia các dự án lớn.
Ngành ICT&CE: Thị trường dần bão hòa và cạnh tranh khốc liệt, đang chuyển dịch trọng tâm từ tăng trưởng số lượng sang nâng cao trải nghiệm khách hàng và tích hợp AI. Xu hướng dịch chuyển từ truyền thống sang mô hình hiện đại. Một số cổ phiếu có câu chuyện về IPO công ty con.
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