Cảnh báo chiêu lừa “gói tiết kiệm bí mật”, “suất gửi nội bộ”

Trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Tiktok, Telegram xuất hiện nhiều tài khoản, hội nhóm và trang thông tin đăng tải các nội dung quảng cáo về những “gói tiết kiệm ưu đãi đặc biệt”, “suất gửi nội bộ”, “chương trình khách hàng VIP giới hạn”, “đầu tư lợi nhuận cao” với mức lãi suất hấp dẫn, vượt xa mặt bằng lãi suất huy động...
Ngày 22/6, Công an TP Hà Nội phát thông báo khuyến cáo về thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng hình thức mời chào người dân gửi tiết kiệm lãi suất cao.
Theo công an Hà Nội, hiện trên các nền tảng mạng xã hội
như Facebook, Zalo, Tiktok, Telegram xuất hiện nhiều tài khoản, hội nhóm và
trang thông tin đăng tải các nội dung quảng cáo về những “gói tiết kiệm ưu đãi
đặc biệt”, “suất gửi nội bộ”, “chương trình khách hàng VIP giới hạn”, “đầu tư lợi
nhuận cao” với mức lãi suất hấp dẫn, vượt xa mặt bằng lãi suất huy động của các
tổ chức tín dụng.
Đây là thủ đoạn mà các đối tượng lừa đảo đang sử dụng để dụ
dỗ người dân tham gia, qua đó chiếm đoạt tài sản.
Các đối tượng thường tạo lập website, fanpage
hoặc tài khoản mạng xã hội giả mạo ngân hàng, công ty tài chính và các tổ chức
uy tín. Các đối tượng sử dụng tên gọi, hình ảnh, logo, màu sắc nhận diện thương
hiệu tương tự các ngân hàng lớn nhằm tạo cảm giác tin cậy cho người dân.
Một số trường hợp còn giả danh nhân viên ngân hàng, chuyên
viên tư vấn tài chính liên hệ trực tiếp với khách hàng để giới thiệu các chương
trình gửi tiết kiệm có lãi suất từ 15%, 18%, thậm chí 20%/năm, kèm theo cam kết
sinh lời cao, rút tiền linh hoạt và bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng yêu cầu người dân
chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hoặc tài khoản không phải của tổ chức tín dụng.
Đồng thời hướng dẫn truy cập vào các đường link giả mạo, cài đặt ứng dụng không
rõ nguồn gốc hoặc cung cấp các thông tin bảo mật như tên đăng nhập, mật khẩu
ngân hàng điện tử, mã OTP, mã xác thực giao dịch, thông tin thẻ ngân hàng.
Khi có được các thông tin này, các đối tượng nhanh chóng chiếm
quyền kiểm soát tài khoản và thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của nạn nhân.
Bên cạnh đó, các đối tượng còn in ấn hoặc phát tán các tờ
rơi, ấn phẩm quảng cáo giả mạo có chứa mã QR. Khi người dân quét mã, điện thoại
sẽ được dẫn đến các website giả mạo hoặc hiển thị số điện thoại của đối tượng lừa
đảo. Chúng tiếp tục đóng giả nhân viên ngân hàng để hướng dẫn khách hàng cung cấp
thông tin cá nhân, thực hiện các thao tác theo yêu cầu nhằm đánh cắp dữ liệu và
chiếm đoạt tài sản.
Trước tình hình trên, Công an Hà Nội khuyến cáo người dân cần
đặc biệt cảnh giác trước những lời chào mời gửi tiết kiệm, đầu tư hoặc góp vốn
với mức lợi nhuận, lãi suất cao bất thường.
Trên thực tế, lãi suất huy động của các ngân hàng thương mại
được niêm yết công khai, tuân thủ quy định của pháp luật và chịu sự quản lý chặt
chẽ của cơ quan chức năng.
Những lời quảng cáo về các “gói tiết kiệm bí mật”,
“suất gửi nội bộ”, “ưu đãi đặc biệt chỉ dành cho số ít khách hàng” với mức sinh
lời vượt xa mặt bằng chung đều tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo.
Người dân chỉ nên thực hiện các giao dịch gửi tiết kiệm
thông qua ứng dụng ngân hàng chính thức, website chính thức hoặc trực tiếp tại
các điểm giao dịch hợp pháp của tổ chức tín dụng. Trước khi đăng nhập hoặc thực
hiện giao dịch trực tuyến, cần kiểm tra kỹ tên miền website, địa chỉ truy cập
và nguồn gốc ứng dụng…
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