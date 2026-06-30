Cao tốc Vinh - Thanh Thủy: Giải phóng mặt bằng đến đâu, bàn giao thi công đến đó

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Thông báo số 553/TB-UBND về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tại cuộc họp rà soát tiến độ Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy.
Theo đó, lễ khởi công dự án được tổ chức thành công ngày 18/5/2026; công tác trích lục, trích đo toàn tuyến đã hoàn thành; các nhà thầu đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, máy móc và lán trại để triển khai thi công.
Công tác giải phóng mặt bằng cũng có nhiều chuyển biến. Phần lớn diện tích đất nông nghiệp đã được bàn giao; các xã Kim Liên và Vạn An hoàn thành chi trả bồi thường đất ở, đất vườn; các khu tái định cư tại Hưng Nguyên, Kim Liên và Xuân Lâm dự kiến hoàn thành vượt tiến độ, trong khi xã Kim Bảng đạt nhiều kết quả tích cực trong thời gian ngắn.
Tuy nhiên, một số nội dung vẫn chưa đáp ứng yêu cầu như thủ tục thu hồi đất quốc phòng còn kéo dài, tiến độ giải phóng mặt bằng ở một số vị trí còn chậm, việc giải quyết thủ tục các mỏ vật liệu đặc thù chưa hoàn thành, công tác bồi thường đất lâm nghiệp, đất ở và xây dựng khu tái định cư tại một số địa phương còn chậm.
Để bảo đảm khởi công đồng loạt toàn tuyến vào tháng 8/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu 9 xã gồm: Hưng Nguyên, Kim Liên, Đại Huệ, Vạn An, Nam Đàn, Xuân Lâm, Hoa Quân, Sơn Lâm và Kim Bảng tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng.
Các địa phương phải thực hiện nghiêm nguyên tắc "giải phóng mặt bằng đến đâu, bàn giao ngay đến đó", bàn giao theo hình thức cuốn chiếu cho Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An, đồng thời quản lý chặt hiện trạng sau bàn giao, không để tái lấn chiếm.
Bên cạnh đó, các địa phương tiếp tục tăng cường tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; hoàn thành di dời lưới điện trung, hạ thế trước ngày 30/6/2026 và lưới điện cao thế, viễn thông trước ngày 30/8/2026.
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giao từng địa phương hoàn thành các mốc tiến độ cụ thể về chi trả bồi thường, xây dựng khu tái định cư và bàn giao mặt bằng trong khoảng thời gian từ cuối tháng 6 đến hết tháng 9/2026, tùy theo điều kiện thực tế của từng địa phương.
Trong đó, Hưng Nguyên, Kim Liên, Đại Huệ, Vạn An, Xuân Lâm và Nam Đàn phải hoàn thành hầu hết các hạng mục tái định cư trong tháng 6 và tháng 7 để người dân bàn giao mặt bằng trước ngày 30/8/2026. Riêng Kim Bảng được yêu cầu hoàn thành toàn bộ công tác bàn giao mặt bằng trước ngày 30/9/2026.
Đối với các sở, ngành, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Công an tỉnh bảo đảm an ninh trật tự khu vực thi công, quản lý chặt các mỏ vật liệu; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khẩn trương hoàn tất thủ tục bàn giao khoảng 4,47 ha đất quốc phòng phục vụ thi công cửa hầm Đại Huệ.
Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao tháo gỡ các vướng mắc về đất đai, tái định cư và thủ tục khai thác mỏ vật liệu; Sở Công Thương đôn đốc tiến độ di dời hệ thống điện; các sở Xây dựng và Tài chính ưu tiên rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, không để ảnh hưởng tiến độ dự án.
Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An tiếp tục tiếp nhận mặt bằng theo hình thức cuốn chiếu, chỉ đạo nhà thầu huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị để triển khai Gói thầu Xây lắp 01 trước ngày 30/6/2026; hoàn thành phê duyệt các gói thầu còn lại trong tháng 7/2026, đồng thời hoàn tất thủ tục các mỏ vật liệu để bảo đảm nguồn cung phục vụ thi công.
Các đơn vị hạ tầng kỹ thuật gồm Điện lực Nghệ An, Truyền tải điện Nghệ An, VNPT Nghệ An và Cấp nước Nghệ An cũng được yêu cầu chủ động phối hợp di dời các công trình hạ tầng, bảo đảm đáp ứng tiến độ chung của toàn dự án.
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