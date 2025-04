Chỉ thêm 460 tỷ giá trị cổ phiếu được bán ra phiên chiều, một nửa là từ khối ngoại

Thị trường tiếp tục nhịp điệu giao dịch buồn tẻ chiều nay khi không mấy nhà đầu tư bán ra thêm. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn tăng thêm khoảng 462 tỷ đồng, trong đó một nửa là do khối ngoại bán. Số mã kịch trần của VN-Index tăng lên 380 mã, đại đa số là mất thanh khoản.

Trạng thái giao dịch này có thể đoán trước vì nhà đầu tư trong nước thua lỗ đã quá nhiều, những ai bị ép bán đã bán, còn lại đều muốn giữ cổ để lấy lại những gì đã mất. Chỉ có khối ngoại là nguồn cung tiềm năng vì nhóm này đã bán liên miên nhiều tháng qua, từ trước khi cú sốc thuế quan diễn ra.

Bất ngờ là chiều nay khối ngoại cũng bán ra không nhiều. Tổng giá trị bán trên HoSE tính riêng phiên chiều khoảng 285 tỷ đồng, Khối này cũng mua được thêm 244,1 tỷ đồng nữa, tương ứng giá trị bán ròng -41,8 tỷ. Phiên sáng khối này bán tốt hơn, đạt -813,6 tỷ đồng ròng.

Như vậy không chỉ nhà đầu tư trong nước, khối ngoại hôm nay cũng đảo chiều tâm lý. Có lẽ nhà đầu tư nước ngoài cũng đang kỳ vọng sẽ có thay đổi tích cực trong chính sách thuế quan đối ứng với Việt Nam và chờ đợi. Nhóm này đã bán ròng 9.346 tỷ đồng chỉ trong 4 phiên kể từ khi mức thuế 46% được công bố.

Việc áp lực bán không gia tăng khiến biến động giá chiều nay là không đáng kể. VN-Index tiếp tục thể hiện là một đường kẻ thẳng băng, đóng cửa tăng 74,04 điểm (+6,77%), thay đổi khoảng 1,3 điểm so với mức chốt buổi sáng. Thay đổi nhỏ này là do nhiều cổ phiếu tăng giá hơn một chút. Sàn HoSE kết phiên với 534 mã xanh/6 mã đỏ, trong đó 380 mã kịch trần. Các mã đi ngược dòng là TTE giảm 6,97%, VAF giảm 6,58%, HU1 giảm 6,25%, HAS giảm 5,05%, VID giảm 3,88% và LM8 giảm 1,46%. Tất cả 6 mã này gần như không có thanh khoản.

Nhiều cổ phiếu bị cho là ảnh hưởng từ thuế quan đối ứng và giảm nhanh những ngày qua đang phục hồi ấn tượng.

Nhóm blue-chips VN30 “tím” toàn bộ từ sáng và đến chiều vẫn không thay đổi. Tất cả 30 cổ phiếu đều không còn dư bán trong khi dư mua cực lớn. Chỉ tính khối lượng dư mua giá trần, rổ VN30 đã tới gần 13.812 tỷ đồng. Các cổ phiếu dư mua khổng lồ như MBB với 1.480 tỷ, FPT với 1.906 tỷ, HPG với 1.849 tỷ, SSI với 1.234 tỷ. Đây chỉ là giá trị đặt lệnh dư mua ở giá kịch trần, chưa tính lượng đặt mua ATC đã biến mất sau khi đóng cửa.

Quy mô dòng tiền đổ vào thị trường hôm nay là cực lớn vì có tới 380 cổ phiếu tăng hết biên độ và chỉ 18 mã còn dư bán giá trần. Khối lượng dư mua giá trần còn lại lên tới hàng chục ngàn tỷ đồng. Do đó mức thanh khoản vỏn vẹn 4.659 tỷ đồng của HoSE không đồng nghĩa với thanh khoản thấp mà do quá ít người bán ra.

Điều này phản ánh tâm lý găm hàng rất rõ. Các phiên dư mua cực lớn như hôm nay là cơ hội tốt để thoát hàng nếu có nhu cầu, vì vậy không bán đồng nghĩa với kỳ vọng tăng cao hơn. Nhà đầu tư nước ngoài cũng có tâm lý như vậy – hoặc khả năng tốt hơn là đã tháo chạy gần hết – khi bán ra nhỏ giọt.

VN-Index đóng cửa hôm nay quay lên mức 1.168,34 điểm, tăng 74 điểm. Tuy vậy so với biên độ giảm hơn 223 điểm trong 4 phiên trước kể từ khi thuế quan đối ứng được công bố, thì vẫn chưa thấm vào đâu. Thị trường phục hồi là hiển nhiên khi áp lực tâm lý được cởi bỏ nhưng tâm lý đầu cơ cũng rất cao.