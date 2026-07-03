Chính phủ Hà Lan hỗ trợ Cà Mau thu hút dự án xanh, phát triển ngành tôm bền vững

Cà Mau và Hà Lan kỳ vọng mở rộng hợp tác trong phát triển ngành tôm bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và thu hút đầu tư vào các dự án xanh tại địa phương...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử cùng lãnh đạo các sở, ngành có buổi chào xã giao với bà Raïssa Marteaux, Tổng Lãnh sự Vương quốc Hà Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử vừa có buổi tiếp bà Raïssa Marteaux, Tổng Lãnh sự Vương quốc Hà Lan tại TP. Hồ Chí Minh, nhân chuyến thăm và làm việc tại địa phương.

Trao đổi tại buổi làm việc, ông Sử cho biết Cà Mau là địa phương chịu nhiều tác động của biến đổi khí hậu nhưng cũng là vùng nuôi tôm lớn nhất cả nước với khoảng 418.000 ha. Vì vậy, tỉnh luôn xác định phát triển ngành tôm theo hướng xanh, tuần hoàn, phát thải thấp là mục tiêu lâu dài.

Theo báo cáo, trong những năm qua, Chính phủ Hà Lan đã hỗ trợ Việt Nam nói chung và khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói riêng triển khai nhiều chương trình phát triển nông nghiệp và thủy sản bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên nước, giảm phát thải khí nhà kính và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Các chương trình hợp tác đã góp phần nâng cao năng lực quản lý ngành thủy sản, tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp chuyển đổi sản xuất theo hướng xanh, bền vững.

Điển hình trong đó là ShrimpTech Vietnam thúc đẩy chuyển đổi ngành tôm hướng đến phát thải ròng bằng "0"; mô hình TomGoxy Zero kết hợp nuôi tôm siêu thâm canh với phục hồi rừng ngập mặn; dự án AquaGene Vietnam nghiên cứu, chọn tạo giống tôm chất lượng cao; mô hình nuôi tuần hoàn RAS-IMTA của Tập đoàn De Heus giúp tiết kiệm nước, kiểm soát dịch bệnh.

Đặc biệt, việc Cà Mau được lựa chọn triển khai Dự án "Quản trị bền vững ngành tôm" do Tổ chức ActionAid Quốc tế (Hà Lan) và Liên minh châu Âu đồng tài trợ là minh chứng cho sự quan tâm của các đối tác quốc tế đối với ngành tôm của tỉnh. Dự án được kỳ vọng sẽ hỗ trợ Cà Mau nâng cao năng lực quản trị ngành hàng tôm, thúc đẩy sản xuất theo tiêu chuẩn ESG, tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh của sản phẩm tôm trên thị trường quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng thông tin đến đoàn về định hướng phát triển của tỉnh với các dự án trọng điểm như: Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai, Khu kinh tế Năm Căn, các dự án năng lượng và kế hoạch mở rộng Cảng hàng không Cà Mau.

Trong giai đoạn tới, Cà Mau tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, doanh nghiệp Hà Lan đầu tư, triển khai các dự án hiệu quả, góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa hai bên ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và bền vững.

Về phía Hà Lan, bà Raïssa Marteaux khẳng định, Hà Lan và Việt Nam là đối tác quan trọng trong phát triển nông nghiệp bền vững. Tổng Lãnh sự Vương quốc Hà Lan tại TP.Hồ Chí Minh cũng đánh giá cao hợp tác giữa tỉnh Cà Mau và Hà Lan trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản bền vững; trong đó nổi bật là Chương trình phát triển thủy sản bền vững theo cách tiếp cận tích hợp (CombiTrack) và các dự án đầu tư của doanh nghiệp Hà Lan trên địa bàn tỉnh.

"Việt Nam và Hà Lan là những đối tác quan trọng, có nhiều điểm tương đồng trong định hướng phát triển nông nghiệp bền vững". Bà Raïssa Marteaux nhấn mạnh và bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác với Cà Mau trong thời gian tới.

Tại buổi tiếp, hai bên cũng trao đổi nhiều nội dung liên quan đến hợp tác đầu tư, phát triển hạ tầng, thúc đẩy các mô hình sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu và tăng cường kết nối với các tổ chức tài chính của Hà Lan.

Kết thúc buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Tổng Lãnh sự trong kết nối các cơ quan, doanh nghiệp và nhà đầu tư Hà Lan với tỉnh Cà Mau; tăng cường hợp tác về quản lý tài nguyên nước, chuyển giao công nghệ, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển ngành tôm bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ông Sử tin tưởng quan hệ hợp tác giữa Cà Mau với các đối tác Hà Lan sẽ tiếp tục phát triển ngày càng sâu rộng, thực chất và hiệu quả, đóng góp tích cực vào quan hệ Đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Vương quốc Hà Lan.