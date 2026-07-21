Chứng khoán Mỹ giảm vì xung đột ở Vùng Vịnh nóng thêm, giá dầu leo thang

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (20/7) khi nhà đầu tư lo ngại về những diễn biến căng thẳng mới trong cuộc chiến giữa Mỹ và Iran...

Ảnh minh họa - Ảnh: NYSE.

Giá dầu thô tiếp tục đi lên, có thời điểm đạt mức cao nhất trong hơn 1 tháng trở lại đây.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 giảm 0,19%, còn 7.443,28 điểm. Chỉ số Nasdaq mất 0,05%, còn 25.508,07 điểm. Chỉ số Dow Jones mất 307,16 điểm, tương đương giảm 0,59%, còn 51.839,26 điểm.

Vào đêm ngày Chủ nhật, Mỹ hoàn tất ngày thứ 9 liên tiếp không kích Iran. Nhưng vào giữa buổi sáng ngày thứ Hai, tâm lý nhà đầu tư có phần được cải thiện sau khi tuyên bố từ người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei làm dấy lên hy vọng về một giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến.

Ông Baghaei nói với báo giới rằng các nhà trung gian vẫn đang trao đổi các thông điệp với Iran, đồng thời tuyên bố đàm phán giữa Tehran và Washington có thể được thúc đẩy giữa trên lợi ích quốc gia của mỗi nước.

Nhưng sau đó, tâm trạng nhà đầu tư xấu đi sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Iran sẽ phải trả giá cho cái chết của 3 binh sỹ Mỹ trong cuộc chiến này. Cùng với đó, phiến quân Houthi thân Iran ở Yemen tuyên bố phong tỏa hải quân đối với Saudi Arabia.

Trong phiên, có lúc giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London vượt 90 USD/thùng, cao nhất kể từ trung tuần tháng 6.

Lúc đóng cửa, giá dầu Brent tăng 1,3%, đạt 89,22 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 0,9%, chốt ở mức 83,23 USD/thùng.

Giá dầu tăng làm tăng áp lực lạm phát, dẫn tới tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất, gây áp lực giảm lên giá cổ phiếu. Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng 83% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12, từ mức 73% vào tuần trước.

Diễn biến giá dầu Brent giao sau tại London trong 1 tháng qua. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.

“Bây giờ, nhà đầu tư vẫn không nghĩ rằng Tổng thống Trump sẽ chấp nhận gia tăng mạnh hiện diện của lực lượng Mỹ ở Trung Đông. Họ vẫn nghĩ chắc chắn sẽ có một giải pháp ngoại giao cho xung đột”, chuyên gia Adam Crisafulli của công ty Vital Knowledge nhận định trong một báo cáo.

Cổ phiếu Apple giảm hơn 2% trong phiên này, gây sức ép khiến Dow Jones giảm mạnh hơn so với hai chỉ số còn lại.

Trong khi đó, cổ phiếu chip phục hồi sau đợt bán tháo vào tuần trước, tránh cho S&P 500 và Nasdaq một mức giảm sâu hơn.

Micron là cổ phiếu lớn nhất dẫn đầu sự phục hồi của nhóm chip trong phiên đầu tuần, với mức tăng 2%. Teradyne tăng 3,5% và AMD tăng 1,6%.

“Giao dịch bán dẫn và AI đang trải qua một cuộc kiểm tra sức khỏe thực tế. Sự suy giảm của các yếu tố kỹ thuật trong thời gian gần đây đang đặt ra rủi ro thoái lui sâu hơn về các vùng hỗ trợ dài hạn, bao gồm ngưỡng bình quân 200 ngày”, Chủ tịch Darrell Cronk của viện nghiên cứu Wells Fargo Investment Institute nhận xét với hãng tin CNBC.

Ông Cronk cho rằng sẽ có những nhịp phục hồi ngắn hạn mang tính chiến thuật của cổ phiếu chip và AI do những cổ phiếu này đã bị bán nhiều trong thời gian gần đây, song xu hướng tăng trong trung hạn đã bị gián đoạn.

Mùa báo cáo tài chính quý 2/2026 ở Phố Wall sẽ tăng tốc trong tuần này, với báo cáo từ một số công ty lớn như Alphabet và Intel. Các báo cáo này sẽ làm sáng tỏ hơn tình hình sức khỏe doanh nghiệp Mỹ nói chung, sau khi loạt báo cáo được các ngân hàng lớn công bố vào tuần trước mang tới kết quả tốt hơn kỳ vọng.

Thị trường hiện dự báo lợi nhuận của các công ty thành viên S&P 500 tăng 26% trong quý vừa qua so với cùng kỳ năm ngoái.

“Mọi người đang đợi có thêm các báo cáo tài chính được công bố”, Chủ tịch Peter Tuz của công ty Chase Investment Counsel nhận xét với hãng tin Reuters. Ông cho rằng nhà đầu tư sẽ thận trọng trước khi có kết quả từ các nhóm ngành như công nghệ, năng lượng và tiêu dùng.

Đặc biệt, nhà đầu tư dành sự quan tâm lớn cho kết quả kinh doanh của các hãng chip như Intel và Texas Instruments để tìm kiếm những dấu hiệu khả quan. Tâm lý nhà đầu tư đang bấp bênh sau khi chỉ số Philadelphia SE Semiconductor Index của cổ phiếu chip kết thúc phiên ngày thứ Sáu vừa rồi ở mức thấp hơn 20% so với kỷ lục thiết lập vào cuối tháng 6, đồng nghĩa rơi vào trạng thái thị trường đầu cơ giá xuống (bear market).

Trong phiên ngày thứ Hai, chỉ số này có lúc tăng gần 4%, nhưng đóng cửa với mức tăng khiêm tốn 0,6%.