Chứng khoán Mỹ hồi mạnh nhờ cổ phiếu chip, giá dầu cao nhất 5 tuần

Cổ phiếu chip được mua mạnh và nhà đầu tư tạm gác lại nỗi lo về xung đột ở Vùng Vịnh để tập trung vào mùa báo cáo tài chính...

Ảnh minh họa - Ảnh: Getty/CNBC.

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (21/7), khi cổ phiếu chip được mua mạnh và nhà đầu tư tạm gác lại nỗi lo về xung đột ở Vùng Vịnh để tập trung vào mùa báo cáo tài chính quý 2/2026.

Giá dầu thô tiếp tục tăng, đạt mức cao nhất trong hơn 1 tháng trở lại đây, dù đã xuất hiện một vài tín hiệu về khả năng xuống thang căng thẳng.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones tăng 385,38 điểm, tương đương tăng 0,74%, đạt 52.224,64 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,89%, đạt 7.509,2 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 1,29%, đạt 25.837,21 điểm.

Với phiên tăng này, cả ba chỉ số cùng chấm dứt chuỗi 3 phiên giảm liên tiếp trước đó.

Mùa báo cáo tài chính khả quan đang là một động lực tăng giá quan trọng cho cổ phiếu ở Phố Wall. Theo dữ liệu từ công ty FactSet, trong số 66 công ty thành viên S&P 500 đã công bố báo cáo tính đến thời điểm này, có 88% đạt lợi nhuận khả qua hơn kỳ vọng.

Cổ phiếu của tập đoàn công nghiệp 3M tăng hơn 7% trong phiên này nhờ con số lợi nhuận quý 2 tốt hơn dự báo. Cổ phiếu hãng xe GM tăng gần 5% nhờ doanh thu và lợi nhuận đều tốt hơn kỳ vọng.

Nhà đầu tư đang giữ tâm trạng lạc quan trước khi đón kết quả kinh doanh từ một loạt công ty công nghệ lớn trong tuần này, gồm Alphabet, IBM và Tesla.

“Khoảng thời gian 2 tuần tới sẽ định hình bức tranh lợi nhuận của mùa báo cáo tài chính này, không riêng gì đối với các công ty công nghệ. Thông điệp ở đây là rất rõ ràng: những công ty không đạt được kỳ vọng gia tăng của Phố Wall sẽ bị trừng phạt. Điều này là một sự trái ngược so với quý trước, khi sự bất định làm kỳ vọng lợi nhuận giảm xuống và nhà đầu tư chủ yếu trông đợi một sự đảm bảo rằng khủng hoảng địa chính trị không làm trệch hướng doanh nghiệp Mỹ. Hiện tại, sau khi thị trường đã thiết lập những kỷ lục mới, các báo cáo kết quả kinh doanh tốt không phải lúc nào cũng được coi là đủ tốt”, nhà phân tích Bret Kenwell của công ty eToro nhận xét với hãng tin CNBC.

Một động lực tăng quan trọng khác của các chỉ số trong phiên này đến từ nhóm cổ phiếu bán dẫn. Quỹ VanEck Semiconductor ETF tăng hơn 4% nhờ cổ phiếu chip được mua mạnh. Trong đó phải kể tới Marvell với mức tăng hơn 6%, Micron tăng 12% và Intel tăng 8%.

Phiên tăng này diễn ra trong lúc chiến tranh Mỹ - Iran tiếp tục có những bước leo thang mới.

Vào buổi tối ngày thứ Hai theo giờ Mỹ, lực lượng của nước này hoàn tất một đợt tấn công mới nhằm vào Iran, đánh dấu đêm không kích thứ 10 liên tiếp kể từ khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn đã kết thúc.

Bên phía Iran, lực lượng của của nước này cũng tiếp tục tấn công vào các tài sản quân sự của Mỹ ở Vùng Vịnh. Cùng với đó, phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen đe dọa phong tỏa hải quân đối với Saudi Arabia ở Biển Đỏ - một động thái có thể mở ra một mặt trận mới trong cuộc xung đột quân sự ở Vùng Vịnh.

Trong bối cảnh như vậy, giá dầu Brent giao sau tại London tăng 2%, đóng cửa trên 91 USD/thùng và giá dầu WTI tăng 2%, đóng cửa ở mức gần 85 USD/thùng. Đây là mức giá chốt phiên cao nhất của dầu Brent từ hôm 10/6 và của dầu WTI từ hôm 11/6.

Diễn biến giá dầu thô giao sau tại London trong 6 tháng qua. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.

Theo hãng tin Reuters, đến phiên này, giá dầu Brent đã ở trong tình trạng kỹ thuật “mua quá nhiều” (overbought) trong 7 ngày liên tiếp, chuỗi dài nhất kể từ tháng 6/2025.

Hai tàu chở dầu thô Saudi Arabia trên đường tới châu Á đã phải quay đầu ở Biển Đỏ vào ngày thứ Ba do gặp phải sự đe dọa từ lực lượng Houthi - theo Reuters.

Một báo cáo của công ty SEB Research cho rằng những người lạc quan xem đợt tấn công mới nhất của Mỹ nhằm vào Iran là một nỗ lực để tăng cường vị thế đàm phán và eo biển Hormuz sẽ được mở lại. “Tuy nhiên, rủi ro ở đây là tình trạng bế tắc kéo dài, dòng chảy năng lượng tiếp tục bấp bênh, giá dầu tăng lên, và các cuộc tấn công trở đi trở lại”, báo cáo viết.