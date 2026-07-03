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Chương trình "Đánh giá năng lực và vinh danh Nhà thầu xây dựng Việt Nam 2026"

T Thanh Xuân

Hiệp hội các Nhà thầu xây dựng Việt Nam vừa thông báo mời các doanh nghiệp đăng ký tham gia Chương trình “Đánh giá năng lực và vinh danh Nhà thầu xây dựng Việt Nam 2026”. Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ nay đến hết ngày 3/9/2026 đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng trên cả nước...

Đây là lần đầu tiên Việt Nam triển khai một hệ thống đánh giá năng lực nhà thầu theo bộ tiêu chí thống nhất.
Đây là lần đầu tiên Việt Nam triển khai một hệ thống đánh giá năng lực nhà thầu theo bộ tiêu chí thống nhất.

Theo Hiệp hội các Nhà thầu xây dựng Việt Nam (VACC), Chương trình “Đánh giá năng lực và vinh danh Nhà thầu xây dựng Việt Nam 2026” được tổ chức nhằm thúc đẩy tính cạnh tranh lành mạnh, minh bạch trong hoạt động của các doanh nghiệp xây dựng, đồng thời, hình thành cơ sở dữ liệu tin cậy về năng lực nhà thầu, hỗ trợ chủ đầu tư trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

Điểm mới của Chương trình năm nay là khung đánh giá được xây dựng trên nền tảng công nghệ số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong thu thập, xử lý, đối chiếu và kiểm chứng dữ liệu. Việc ứng dụng công nghệ kỳ vọng sẽ giúp nâng cao tính khoa học, khách quan, minh bạch và độ chính xác của kết quả đánh giá.

Chương trình mở cho cả doanh nghiệp là hội viên VACC và doanh nghiệp chưa là hội viên. Các đơn vị có thể đăng ký tham gia một hoặc nhiều lĩnh vực gồm: công trình dân dụng - công nghiệp; công trình giao thông; cơ điện (M&E).

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký từ nay đến hết ngày 3/9/2026. Hồ sơ được gửi về Hiệp hội các Nhà thầu xây dựng Việt Nam tại số 32, ngõ 121 Thái Hà, phường Đống Đa, Hà Nội; đồng thời gửi bản mềm qua Email vaccvn1999@gmail.com hoặc qua zalo theo hướng dẫn của Ban Tổ chức.

Sau khi tiếp nhận phiếu đăng ký, Hiệp hội sẽ hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục kê khai thông tin, cung cấp hồ sơ và tham gia đánh giá trên hệ thống số theo quy trình của chương trình.

Ban Tổ chức cho rằng việc tham gia Chương trình không chỉ giúp doanh nghiệp khẳng định năng lực, nâng cao uy tín và thương hiệu, mà còn góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu về năng lực doanh nghiệp xây dựng Việt Nam, hướng tới một thị trường xây dựng minh bạch, chuyên nghiệp và phát triển bền vững.

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên Việt Nam triển khai một hệ thống đánh giá năng lực nhà thầu theo bộ tiêu chí thống nhất, hướng tới xây dựng cơ sở dữ liệu tham chiếu và chuẩn hóa thị trường xây dựng. Theo đó, doanh nghiệp được đánh giá trên nhiều nhóm tiêu chí như: năng lực tài chính, kinh nghiệm thi công, quản trị doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ, an toàn lao động và phát triển bền vững. Kết quả đánh giá sẽ là cơ sở tham khảo cho cơ quan quản lý, chủ đầu tư và đối tác trong quá trình lựa chọn nhà thầu, đồng thời, tạo động lực để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh.

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