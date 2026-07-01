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Đà Nẵng dự kiến bố trí 434 khu đất phát triển các loại hình nhà ở

T Thanh Xuân

Theo chương trình điều chỉnh, trên địa bàn TP. Đà Nẵng trước hợp nhất dự kiến phát triển 72 khu vực nhà ở xã hội và 122 khu vực nhà ở thương mại. Trong khi đó, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trước hợp nhất dự kiến có 40 khu vực nhà ở xã hội, 181 khu vực nhà ở thương mại và 19 khu vực nhà ở công vụ…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

HĐND Thành phố Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 vừa thông qua nội dung điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở Thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam trước hợp nhất giai đoạn 2021-2030 tại kỳ họp thứ 3 (29/6/2026).

Theo tờ trình của UBND Thành phố, việc rà soát, bổ sung các khu vực dự kiến phát triển nhà ở theo dự án sẽ góp phần tháo gỡ vướng mắc trong chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án nhà ở, khu đô thị có nhà ở. Đồng thời tạo cơ sở pháp lý để thu hút đầu tư, phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công vụ và nhà ở thương mại, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố trong thời gian tới.

Cụ thể, đối với địa bàn Thành phố Đà Nẵng trước hợp nhất, danh mục dự kiến phát triển nhà ở xã hội gồm 72 khu vực. Trong đó, kế thừa 66 khu vực; đưa ra khỏi danh mục 3 khu vực đã phê duyệt trước đó; bổ sung 6 khu vực mới để đáp ứng nhu cầu phát triển nhà ở xã hội.

6 khu vực bổ sung gồm: Ô quy hoạch LX8-OCT01 thuộc Quy hoạch phân khu Trung tâm Lõi Xanh (1,5ha), Ô quy hoạch LX6-OM02, LX6-OM03, LX6-OM04 thuộc Quy hoạch phân khu Trung tâm Lõi Xanh (4,7ha), Ô quy hoạch LX6-OM06 thuộc Quy hoạch phân khu Trung tâm Lõi Xanh (0,6ha), phường An Khê; Khu vực quy hoạch đất ở phát triển nhà ở xã hội thuộc điểm dân cư số 1 (20,2ha) xã Hoà Tiến; Khu đất số 20 Ba Đình (0,2ha), phường Hải Châu; Ô quy hoạch ST1-1C DV2-3 thuộc Quy hoạch phân khu Đổi mới sáng tạo (1,5ha), phường Ngũ Hành Sơn.

Ngoài ra, danh mục dự kiến phát triển nhà ở thương mại gồm 122 khu vực. Trong đó, kế thừa 120 khu vực; đưa ra khỏi danh mục 1 khu vực; bổ sung 2 khu vực, gồm: Khu đô thị Công nghệ số Ngũ Hành Sơn (4,6ha), phường Ngũ Hành Sơn; Khu đô thị lấn biển Vịnh Đà Nẵng (486ha), phường Hải Châu, Thanh Khê, Hòa Khánh, Liên Chiểu.

Đối với tỉnh Quảng Nam trước hợp nhất, danh mục dự kiến phát triển nhà ở xã hội gồm 40 khu vực. Trong đó, 13 khu vực đã được chấp thuận chủ trương đầu tư; 27 khu vực bổ sung để thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”.

Một số khu vực bổ sung có quy mô lớn là: Khu nhà ở xã hội và tái định cư Tam Hòa (30ha), xã Tam Anh; Khu nhà ở xã hội và tái định cư Bình Nam (30ha), xã Thăng Trường; Khu nhà ở xã hội Điện Bàn Bắc - Vị trí 1 (27,6ha),  phường Điện Bàn Bắc, Hòa Xuân; Khu nhà ở xã hội và tái định cư Tây Bắc sân bay Chu Lai (20ha), xã Núi Thành; Khu nhà ở xã hội và tái định cư Bình Sa (20ha), xã Thăng Trường…

Song song là danh mục dự kiến phát triển nhà ở thương mại gồm 181 khu vực. Trong đó, kế thừa 128 khu vực đã được chấp thuận chủ trương đầu tư dự án; kế thừa 14 khu vực, địa điểm phát triển nhà ở theo dự án được UBND tỉnh Quảng Nam (trước hợp nhất) phê duyệt;

Kế thừa 5 khu vực thuộc Danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất đã được HĐND tỉnh Quảng Nam (trước hợp nhất) và HĐND Thành phố Đà Nẵng (sau hợp nhất) phê duyệt; kế thừa 33 khu vực phát triển nhà ở thương mại thuộc Danh mục dự án thu hút đầu tư, ưu tiên thu hút đầu tư vào tỉnh Quảng Nam (trước hợp nhất) đã được UBND tỉnh Quảng Nam (trước hợp nhất) và UBND Thành phố Đà Nẵng phê duyệt.

Bổ sung 1 khu vực đang thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, dự kiến là quỹ đất thanh toán hợp đồng BT nhằm phát triển kinh tế - xã hội:  Khu dân cư đô thị, dịch vụ, du lịch Tam Hòa – Tam Tiến (Khu vực 1)  với quy mô 1.087,9ha tại xã Tam Anh.

Bên cạnh đó, danh mục dự kiến phát triển nhà ở công vụ gồm 19 khu vực, nhằm giải quyết nhu cầu về nhà ở công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức được điều động, luân chuyển, biệt phái đến công tác tại các địa phương sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

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