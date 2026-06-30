TP. Hồ Chí Minh mời thầu quốc tế tại Khu đô thị hỗn hợp Châu Thới, tổng vốn đầu tư hơn 27.300 tỷ đồng

TP. Hồ Chí Minh đang mở ra một cơ hội đầu tư hấp dẫn với dự án Khu đô thị hỗn hợp Châu Thới với tổng vốn đầu tư dự kiến lên tới hơn 27.300 tỷ đồng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực…

TP. Hồ Chí Minh mời thầu quốc tế tại Khu đô thị hỗn hợp Châu Thới, tổng vốn đầu tư hơn 27.300 tỷ - Ảnh minh họa.

UBND phường Đông Hòa (TP. Hồ Chí Minh) vừa phát đi thông báo mời thầu quốc tế lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị hỗn hợp Châu Thới. Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 27.346 tỷ đồng, quy mô diện tích khoảng 109,14 ha, được triển khai tại phường Đông Hòa, TP. Hồ Chí Minh. Đây là một dự án đầu tư có sử dụng đất thuộc lĩnh vực phát triển khu đô thị được tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế.

Mục tiêu của dự án là xây dựng một khu đô thị mới đồng bộ, bao gồm khu nhà ở, các công trình hỗn hợp, thương mại, dịch vụ, văn phòng, du lịch, lưu trú cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cây xanh và các công trình công cộng. Dự án hướng tới khai thác hiệu quả quỹ đất, hình thành không gian đô thị hiện đại, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực.

Theo kế hoạch, dự án có thời hạn hoạt động 50 năm. Sau khi hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư và ký kết hợp đồng dự án, giai đoạn giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đầu tư dự kiến kéo dài 3 năm; giai đoạn xây dựng cơ bản và đưa công trình vào khai thác, vận hành dự kiến 5 năm kể từ thời điểm bàn giao mặt bằng. Hồ sơ mời thầu được phát hành với giá 30 triệu đồng, nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu trực tiếp tại UBND phường Đông Hòa. Thời điểm đóng và mở thầu vào 9 giờ ngày 31/8/2026, với giá trị bảo đảm dự thầu là 137 tỷ đồng.

Theo đánh giá của các chuyên gia, dự án Khu đô thị hỗn hợp Châu Thới không chỉ là một cơ hội đầu tư hấp dẫn mà còn là một bước tiến quan trọng trong việc phát triển hạ tầng đô thị của TP. Hồ Chí Minh. Với sự tham gia của các nhà đầu tư quốc tế, dự án hứa hẹn sẽ mang lại những giá trị bền vững, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân và thúc đẩy sự phát triển toàn diện của khu vực. Đây thực sự là một cơ hội không thể bỏ lỡ cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm những dự án tiềm năng tại Việt Nam.