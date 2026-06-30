TP. Hồ Chí Minh mời thầu quốc tế tại Khu đô thị hỗn hợp Châu Thới, tổng vốn đầu tư hơn 27.300 tỷ đồng

UBND phường Đông Hòa (TP. Hồ Chí Minh) vừa phát đi thông báo mời thầu quốc tế lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị hỗn hợp Châu Thới. Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 27.346 tỷ đồng, quy mô diện tích khoảng 109,14 ha, được triển khai tại phường Đông Hòa, TP. Hồ Chí Minh. Đây là một dự án đầu tư có sử dụng đất thuộc lĩnh vực phát triển khu đô thị được tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế.
Mục tiêu của dự án là xây dựng một khu đô thị mới đồng bộ, bao gồm khu nhà ở, các công trình hỗn hợp, thương mại, dịch vụ, văn phòng, du lịch, lưu trú cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cây xanh và các công trình công cộng. Dự án hướng tới khai thác hiệu quả quỹ đất, hình thành không gian đô thị hiện đại, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực.
Theo kế hoạch, dự án có thời hạn hoạt động 50 năm. Sau khi hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư và ký kết hợp đồng dự án, giai đoạn giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đầu tư dự kiến kéo dài 3 năm; giai đoạn xây dựng cơ bản và đưa công trình vào khai thác, vận hành dự kiến 5 năm kể từ thời điểm bàn giao mặt bằng. Hồ sơ mời thầu được phát hành với giá 30 triệu đồng, nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu trực tiếp tại UBND phường Đông Hòa. Thời điểm đóng và mở thầu vào 9 giờ ngày 31/8/2026, với giá trị bảo đảm dự thầu là 137 tỷ đồng.
Theo đánh giá của các chuyên gia, dự án Khu đô thị hỗn hợp Châu Thới không chỉ là một cơ hội đầu tư hấp dẫn mà còn là một bước tiến quan trọng trong việc phát triển hạ tầng đô thị của TP. Hồ Chí Minh. Với sự tham gia của các nhà đầu tư quốc tế, dự án hứa hẹn sẽ mang lại những giá trị bền vững, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân và thúc đẩy sự phát triển toàn diện của khu vực. Đây thực sự là một cơ hội không thể bỏ lỡ cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm những dự án tiềm năng tại Việt Nam.
Sáng 30/6, UBND tỉnh Thái Nguyên phối hợp với liên danh nhà đầu tư tổ chức khởi công Dự án đầu tư hoàn chỉnh cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới (CT.07) theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BOT với tổng mức đầu tư hơn 21.000 tỷ đồng...
Ngày 22/6/2026, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị (metro) với tổng chiều dài khoảng 303,5 km và tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 1.315.256 tỷ đồng, đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành vào năm 2030.
Ngày 29/6/2026, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2026 (đợt 1), đưa 27 dự án với tổng diện tích 49,22 ha ra đấu giá, dự kiến thu ngân sách khoảng 2.521 tỷ đồng sau khi trừ chi phí giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng...
Ngày 28/6, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã ban hành văn bản xác định có 805 căn hộ nhà ở xã hội thuộc dự án Ecohome Hòa Hiệp đạt điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định...
Khu kinh tế Nhơn Hội được định hướng phát triển thành khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, phát triển theo mô hình tăng trưởng xanh, lấy công nghiệp, logistics, cảng biển, đô thị, du lịch, dịch vụ, kinh tế biển, công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo (AI) làm động lực tăng trưởng. Dự kiến, diện tích đất xây dựng các khu chức năng đạt 10.980-11.600ha vào năm 2050...
Ngày 22/6/2026, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị (metro) với tổng chiều dài khoảng 303,5 km và tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 1.315.256 tỷ đồng, đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành vào năm 2030.
Sàn giao dịch carbon trong nước chính thức được khai trương sáng ngày 29/6/2026 tại trụ sở Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến...
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...