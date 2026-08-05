Dòng tiền ETF hạ nhiệt ở Mỹ, rục rịch đổ vào Việt Nam

Dòng vốn vào các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) cổ phiếu Mỹ đạt gần 6,4 tỷ USD, giảm 31% so với tuần trước, đồng thời là mức thấp nhất trong ba tuần...

Thị trường chứng khoán Mỹ hồi phục trong tuần vừa qua khi kết quả kinh doanh của nhóm công nghệ và các doanh nghiệp liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) được công bố. Động lực chủ yếu đến từ kết quả kinh doanh khả quan của Microsoft và Amazon, giúp xoa dịu lo ngại về chi tiêu cho AI sau những báo cáo gây thất vọng từ Alphabet và Tesla.

Kết tuần, Nasdaq dẫn đầu nhịp hồi phục với mức tăng 1,59%, S&P 500 tăng 1,05% và Dow Jones Industrial Average (DJIA) tăng 1,04%.

Dòng vốn vào các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) cổ phiếu Mỹ đạt gần 6,4 tỷ USD, giảm 31% so với tuần trước, đồng thời là mức thấp nhất trong ba tuần, theo dữ liệu thống kê từ Yuanta.

Điều này phản ánh xu hướng dòng vốn phân tán khỏi thị trường Mỹ và dịch chuyển sang các khu vực khác. Các quỹ ETF trái phiếu tại Mỹ cũng ghi nhận dòng vốn vào ròng hơn 5,3 tỷ USD, giảm 7% so với tuần trước và là mức thấp nhất trong bốn tuần gần đây.

Đối với các thị trường ngoài Mỹ, diễn biến dòng vốn tích cực hơn khi các quỹ ETF cổ phiếu tiếp tục hút ròng gần 9,5 tỷ USD, tăng 64% so với tuần trước. Tương tự, các quỹ ETF trái phiếu ngoài Mỹ ghi nhận dòng vốn vào ròng hơn 1,4 tỷ USD, tăng 60% so với tuần trước.

Đối với các quỹ ETF hàng hóa, dòng vốn đảo chiều sang rút ròng nhưng không đáng kể, chỉ hơn 683 triệu USD. Điều này phản ánh xu hướng rút vốn khỏi các quỹ ETF dầu mỏ và kim loại quý đang chững lại.

Diễn biến dòng vốn trong tuần tiếp tục phản ánh xu hướng suy giảm tại Mỹ và gia tăng ở các khu vực khác, trong đó tập trung chủ yếu tại châu Á và châu Âu nhờ mặt bằng định giá hấp dẫn hơn.

Tại châu Á, dòng vốn ngoại vẫn rút mạnh khỏi thị trường Đài Loan với giá trị hơn 2,5 tỷ USD (so với 2,1 tỷ USD của tuần trước), bỏ xa các thị trường còn lại như Việt Nam và Malaysia, với giá trị rút ròng lần lượt là 88 triệu USD và 29 triệu USD. Ở chiều ngược lại, Ấn Độ và Hàn Quốc dẫn đầu về dòng vốn vào ròng với lần lượt hơn 907 triệu USD và 728 triệu USD, trong khi Indonesia thu hút ròng 393 triệu USD.

Các quỹ ETF đầu tư vào khu vực Đông Nam Á ghi nhận dòng vốn vào ròng hơn 91 triệu USD, tăng 95% so với tuần trước, có thể phản ánh xu hướng tái phân bổ của dòng vốn toàn cầu. Singapore tiếp tục dẫn đầu khu vực với gần 59 triệu USD, tiếp theo là Malaysia với 21 triệu USD và Indonesia với 12 triệu USD, trong khi Việt Nam cũng hút ròng gần 2 triệu USD. Ngược lại, Philippines tiếp tục bị rút ròng khoảng 6 triệu USD.

Dòng vốn vào các quỹ ETF đầu tư tại Việt Nam đã đảo chiều sang hút ròng hơn 3 triệu USD trong tuần qua. Dòng vốn tập trung chủ yếu vào các quỹ nội như E1VFVN30 (+2,5 triệu USD), FUEVFVND (+2,3 triệu USD) và FUEKIV30 (+0,1 triệu USD), trong khi Fubon FTSE (-1,4 triệu USD) và FUEKIVFS (-0,8 triệu USD) dẫn đầu danh sách bị rút vốn.

Trên thị trường chứng khoán Việt Nam, khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị 2.344 tỷ đồng. Áp lực bán tập trung chủ yếu tại VHM (3.196 tỷ đồng), tiếp theo là TCB (377 tỷ đồng) và VPB (210 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, khối ngoại mua ròng mạnh VIC (372 tỷ đồng), cùng với HPG (335 tỷ đồng) và VNM (314 tỷ đồng).

Tính từ đầu năm tới nay, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 92.280 tỷ đồng tương ứng 3,54 tỷ USD trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên, xu hướng này đang có dấu hiệu đảo chiều khi nhà đầu tư nước ngoài đẩy mạnh mua ròng trong những phiên giao dịch gần đây.

Cụ thể, tính trong 4 phiên giao dịch gần nhất, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 2.000 tỷ đồng. Đây là những phiên hiếm hoi nhà đầu tư nước ngoài mua ròng liên tiếp trong suốt nhiều năm bán ròng.

Các cổ phiếu đang được nhà đầu tư nước ngoài gom ròng gồm chủ yếu các nhóm vốn hóa lớn như: FPT, VIC, VHM, MBB, CTG, PNJ...

Một trong những lý do khối ngoại đảo chiều mua gần đây là kỳ vọng việc FTSE Russell sẽ công bố chính thức danh sách cổ phiếu Việt Nam đáp ứng tiêu chí vào rổ FTSE GEIS (FTSE Global Equity Index Series) trong kỳ rà soát bán niên tháng 9 vào ngày 21/8.

Theo ước tính của MBS, sẽ có khoảng 6 tỷ USD, bao gồm cả các quỹ đầu tư chủ động và thụ động, được phân bổ vào thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới. Nếu chỉ tính riêng dòng vốn thụ động từ các quỹ ETF mô phỏng chỉ số của FTSE, MBS ước tính sẽ có khoảng 1,5 tỷ USD được phân bổ vào danh mục cổ phiếu trong vòng một năm tới.

Các quỹ ETF sẽ mua cổ phiếu theo tỷ trọng của từng mã trong rổ chỉ số ở từng giai đoạn. Sau mỗi thời điểm, FTSE có thể điều chỉnh nhẹ tỷ trọng sau khi đánh giá khả năng giải ngân của các quỹ ETF.

Những cổ phiếu blue-chip có tỷ trọng lớn trong rổ chỉ số sẽ được mua vào qua nhiều giai đoạn nhằm hạn chế tác động đến diễn biến giá. Trong khi đó, các cổ phiếu vốn hóa vừa (mid-cap) và vốn hóa nhỏ (small-cap) có tỷ trọng thấp sẽ chủ yếu được mua vào ở các giai đoạn cuối, do quy mô giao dịch nhỏ nên ít gây xáo trộn cho thị trường.