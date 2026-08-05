Chinh phục hơn 100 điểm từ đáy, VN-Index sắp gặp cản “cứng”?

Sau giai đoạn giảm mạnh mang tính đột biến do áp lực giải chấp, VN-Index đang phục hồi và kiểm định lại các vùng giá trung bình quan trọng, đặc biệt là đường trung bình động 200 ngày.

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Sau khi rơi mạnh trong giai đoạn cuối tháng 7 từ vùng giá 1.920 thủng về 1.687 điểm, chỉ trong vòng hơn một tuần giao dịch chỉ số đã bật tăng mạnh lấy lại hơn 100 điểm và đang giao dịch ở vùng giá 1.785. Số lượng cổ phiếu hồi phục cũng khá mạnh nhờ triển vọng dòng vốn ngoại quay lại thị trường nhờ câu chuyện FTSE Russell nâng hạng.

Nhận định về giai đoạn hiện tại của thị trường, ông Phan Tấn Nhật, Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường của SHS, cho rằng xét về xu hướng giá, sau giai đoạn giảm mạnh mang tính đột biến do áp lực giải chấp, VN-Index đang phục hồi và kiểm định lại các vùng giá trung bình quan trọng, đặc biệt là đường trung bình động 200 phiên.

Hiện tại, sau giai đoạn phục hồi, VN-Index nhiều khả năng sẽ chuyển sang giai đoạn tích lũy trong biên độ hẹp, với vùng hỗ trợ quanh 1.700 điểm và vùng kháng cự quanh 1.800 điểm. Áp lực cung ngắn hạn có thể gia tăng trở lại khi VN-Index tiến đến vùng 1.800 điểm.

Sau đó, thị trường và nhiều cổ phiếu cần thêm thời gian tích lũy để hình thành mặt bằng giá mới sau giai đoạn giảm mạnh, với mức độ phân hóa cao. Kỳ vọng của thị trường sẽ phụ thuộc vào triển vọng tăng trưởng của doanh nghiệp và nền kinh tế trong sáu tháng cuối năm 2026, cũng như khả năng thu hút các dòng vốn đầu tư mới khi thị trường được nâng hạng.

Chứng khoán LPBS cũng cho hay, về mặt kỹ thuật, RSI(14) đạt 52,05, vượt qua ngưỡng trung tính 50 và tiếp tục hướng lên, cho thấy động lượng phục hồi ngắn hạn ngày càng được củng cố. MFI(14) đạt mức 47,35, tiếp tục cải thiện tiệm cận mốc 50, phản ánh dòng tiền mới đang từng bước quay trở lại thị trường.

Cả hai chỉ báo đều đồng thuận đi lên cùng giá và không xuất hiện tín hiệu phân kỳ tiêu cực, cho thấy bên mua đã lấy lại thế chủ động và tâm lý nhà đầu tư được giải tỏa đáng kể.

Hiện chỉ số VN-Index đang giao dịch trên đường trung bình động MA5 (1.745,04 điểm) và MA20 (1.755,33 điểm), phản ánh xu hướng ngắn hạn đã cải thiện rõ rệt. Nhà đầu tư cần theo dõi phản ứng của chỉ số khi tiến sát vùng kháng cự mạnh tương ứng với MA100 và MA50, quanh 1.798–1.805 điểm. Đồng thời, nên hạn chế mua đuổi trong các nhịp tăng hưng phấn và bám sát các yếu tố vĩ mô cũng như diễn biến dòng tiền của khối ngoại để chủ động quản trị danh mục.

Đối với nhà đầu tư ngắn hạn, nên ưu tiên quan sát khả năng giữ vững vùng hỗ trợ MA5–MA20 (1.745–1.755 điểm), hạn chế mua đuổi khi giá đã tăng mạnh trong phiên mà chờ các nhịp điều chỉnh để đánh giá lại lực cầu. Đồng thời, cần đặt ngưỡng cắt lỗ hợp lý và theo dõi sát dòng tiền ở nhóm cổ phiếu dẫn dắt để đánh giá mức độ lan tỏa của nhịp hồi phục. Chỉ nên gia tăng tỷ trọng khi chỉ số vượt thuyết phục vùng kháng cự MA100–MA50 (1.798–1.805 điểm) với thanh khoản được cải thiện.

Đối với nhà đầu tư trung hạn, chưa nên giải ngân mạnh khi chỉ số vẫn nằm dưới vùng kháng cự MA100–MA50 (1.798–1.805 điểm). Thay vào đó, có thể giải ngân từng phần trong các nhịp điều chỉnh. Ưu tiên các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, đồng thời theo dõi sát diễn biến của khối ngoại, chính sách tiền tệ và tỷ giá để đánh giá tính bền vững của dòng tiền. Nhà đầu tư cũng nên duy trì tỷ trọng tiền mặt hợp lý nhằm chủ động ứng phó nếu thị trường xuất hiện biến động bất ngờ.

Cho cả tháng 8, Chứng khoán Agriseco nhận định, thị trường chứng khoán Việt Nam được kỳ vọng phục hồi lên vùng 1.800 điểm sau khi tạo đáy ngắn hạn quanh 1.651 điểm, trong bối cảnh các yếu tố hỗ trợ và rủi ro đan xen.

Các động lực tích cực bao gồm: Chính phủ tiếp tục triển khai các chính sách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công và thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) nhằm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP 10% trong năm 2026; Mặt bằng định giá đang ở mức hấp dẫn, với P/E khoảng 11,7 lần, thấp hơn mức trung bình 5 năm, cùng kỳ vọng lợi nhuận toàn thị trường tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong các tháng tới.

Tuy nhiên, xu hướng tăng vẫn có thể bị hạn chế bởi áp lực lạm phát, hoạt động bán ròng của khối ngoại và những bất ổn địa chính trị trên toàn cầu. Trong bối cảnh đó, chiến lược phù hợp là ưu tiên các cổ phiếu có định giá hợp lý, nền tảng cơ bản vững chắc và triển vọng tăng trưởng lợi nhuận tích cực trong các quý tới.