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Cổ đông lớn của C32 đồng loạt thoái vốn

H Hà Anh

Bà Nguyễn Phạm Thủy Tiên đã bán toàn bộ 1.5 triệu cổ phiếu đang nắm giữ, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu tại C32 từ 1,5 triệu cổ phiếu, chiếm 4,99% về 0%.

Sơ đồ giá cổ phiếu C32 trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu C32 trên TradingView.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 3-2 (mã C32-HOSE) vừa thông báo thay đổi của nhóm cổ đông liên quan đến bà Phạm Nguyễn Thủy Tiên.

Theo đó, bà Nguyễn Phạm Thủy Tiên đã bán toàn bộ 1.5 triệu cổ phiếu đang nắm giữ, chiếm 4,99%, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu tại C32 về 0%, nhằm cơ cấu danh mục. Giao dịch được thực hiện trong ngày 11/6.

Theo thông báo bà Phạm Thị Thu Thủy, mẹ bà Thủy Tiên đang nắm giữ 3.303.000 cổ phiếu, chiếm 10,99% vốn tại C32, ông Nguyễn Tiến Vũ, bố ruột bà Thủy Tiên đang nắm giữ 1,5 triệu cổ phiếu, chiếm 4,99% vốn tại C32 và bà Phạm Thị Thu Hằng, dì ruột bà Tiên đang nắm giữ 3,291 triệu cổ phiếu, chiếm 10,95% vốn tại C32.

Sau giao dịch số lượng cổ phiếu của người có liên quan nắm giữ giảm từ 9,454 triệu cổ phiếu, chiếm 31,92% xuống còn 8,094 triệu cổ phiếu, chiếm 26,93% vốn tại C32.

Sau đó đến ngày 17/06, bố ruột bà Tiên là ông Nguyễn Tiến Vũ đã thực hiện bán hết 1,5 triệu cổ phiếu, chiếm 4,99% vốn tại C32 nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

Theo dữ liệu trên HOSE, trong phiên ngày 11/6 có 1,5 triệu cổ phiếu C32 được giao dịch theo phương thức thỏa thuận có trị giá hơn 30 tỷ, tương tự ngày 17/6 có 1,5 triệu cổ phiếu C32 được giao dịch có giá trị 24,97 tỷ đồng.

Mới nhất vào ngày 19/06, bà Phạm Thị Thu Thủy, vợ ông Vũ và cũng là mẹ ruột bà Tiên thông báo mua vào 15.000 cổ phiếu để nâng sở hữu từ 3,3 triệu cổ phiếu, chiếm 10,99% lên hơn 3,3 triệu cổ phiếu, chiếm 11,04% vốn tại C32.

Đáng chú ý, trong báo cáo ngày 11/6, thì bà Hằng công bố sở hữu 3,291 triệu cổ phiếu, chiếm 10,95%. Còn trong báo cáo ngày 19/6 thì bà Hằng đã nâng sở hữu tại C32 lên 3,3 triệu cổ phiếu, chiếm 10,98% vốn tại C32.

Trước đó, C32 đã có thông báo gửi SSC và HOSE giải trình giá cổ phiếu tăng trần 05 phiên liên tiếp và đề nghị kiểm tra bất thường. Cụ thể: C32 cho biết từ cuối tháng 5/2026, cổ phiếu C32 đã ghi nhận 04 phiên giao dịch tăng trần liên tiếp trong khi công ty không có bất kỳ thông tin trọng yếu, sự kiện kinh doanh đột biến hoặc thay đổi đáng kể nào được công bố trong giai đoạn này.

Ban lãnh đạo cho biết hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và công tác quản trị điều hành của công ty vẫn diễn ra bình thường theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua.

Tiếp đó, từ ngày 02/6/2026 đến ngày 08/6/2026, cổ phiếu C32 tiếp tục tăng trần thêm 05 phiên giao dịch liên tiếp, nâng tổng số phiên tăng trần lên 09 phiên trong thời gian ngắn là diễn biến bất thường chưa từng xảy ra trong lịch sử giao dịch của cổ phiếu C32.

C32 cho biết qua theo dõi và tổng hợp thông tin, công ty nhận thấy diễn biến giao dịch cổ phiếu C32 trong thời gian qua có nhiều dấu hiệu bất thường cần được cơ quan quản lý thị trường chứng khoán quan tâm kiểm tra, rà soát, trong đó không loại trừ khả năng có hoạt động gom mua cổ phiếu mang tính tổ chức nhằm mục tiêu thâu tóm, gia tăng ảnh hưởng hoặc chi phối quyền kiểm soát Công ty.

Khối lượng giao dịch cổ phiếu C32 tăng mạnh đột biến so với mức giao dịch bình thường trước đây; giá và thanh khoản tăng mạnh trong thời gian ngắn nhưng không có thông tin trọng yếu tương ứng được công bố; diễn biến giao dịch có dấu hiệu vượt ngoài biến động cung cầu thông thường của thị trường.

Đồng thời, diễn biến tăng giá liên tục, áp lực mua kéo dài qua nhiều phiên giao dịch liên tiếp là dấu hiệu cần được cơ quan quản lý xem xét, rà soát nhằm xác định có hay không hành vi tạo cung cầu bất thường hoặc các giao dịch không phù hợp quy định tại Điều 12 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.

Đáng chú ý là C32 cho biết không loại trừ khả năng có nhà đầu tư hoặc nhóm nhà đầu tư phối hợp giao dịch, gom mua cổ phiếu C32 với mục tiêu thâu tóm, gia tăng tỷ lệ sở hữu hoặc chi phối quyền kiểm soát công ty nhưng chưa thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ pháp lý liên quan đến chào mua công khai, công bố thông tin và sở hữu cổ phần theo quy định pháp luật chứng khoán.

Kết thúc quý 1/2026, C32 ghi nhận lãi sau thuế đạt hơn 10 tỷ, tăng 85% so với cùng kỳ (1,5 tỷ đồng) là do tăng lợi nhuận của báo cáo riêng công ty mẹ và biến động lợi nhuận từ công ty liên danh, liên kết.

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