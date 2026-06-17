Thứ Tư, 17/06/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Cổ phiếu phân hóa tích cực, midcap hút tiền mạnh

Kim Phong

17/06/2026, 15:28

VN-Index đã giành lại được mốc 1800 điểm trong chiều nay khi các cổ phiếu vốn hóa lớn có diễn biến phục hồi khá tích cực. Dù vậy cả VN-Index lẫn VN30-Index vẫn kết phiên trong sắc đỏ khi dòng tiền hoạt động hưng phấn hơn ở nhóm midcap.

VN-Index đang giằng co quanh mốc 1800 điểm.
VN-Index đang giằng co quanh mốc 1800 điểm.

Chỉ số đại diện sàn HoSE đóng cửa giảm 0,1% (-1,74 điểm), tốt hơn nhiều so với buổi sáng (giảm 0,99%/-17,83 điểm). Hai trụ lớn nhất là VIC và VHM vẫn còn đỏ, nhưng thực chất đã hồi khá mạnh.

VIC chốt phiên sáng bốc hơi 3,61% nhưng ngay khi vào phiên chiều đã được kéo lên mạnh với thanh khoản rất khá. Càng về cuối phiên VIC càng hồi tốt, đóng cửa chỉ còn giảm 1,03%, tức là riêng chiều nay lấy lại được 2,67%. Thanh khoản của cổ phiếu này cũng gấp đôi buổi sáng. VHM cũng tương tự, phục hồi 2,74% và cuối phiên co được mức giảm xuống còn -1,1%. Như vậy tuy hai trụ này vẫn chưa tới được tham chiếu nhưng ảnh hưởng đến điểm số lại tích cực hơn nhiều so với phiên sáng.

Ngoài VIC, VHM, rổ VN30 chiều nay cũng có 16 cổ phiếu khác lên giá, bao gồm cả một số trụ như VCB đảo chiều qua tham chiếu 0,65%; BID lên thêm 1,78% và chốt tăng 2,51%; CTG tăng 2,08%, đảo chiều thành công qua tham chiếu 1,78%. LPB, SHB, STB, VJC, VRE là các cổ phiếu khác có diễn biến giá tốt, đều tăng hơn 1% so với mức chốt buổi sáng, dù không phải mã nào cũng vượt qua được tham chiếu.

VN30-Index đóng cửa giảm 0,15% (phiên sáng giảm 0,71%) với 14 mã tăng và 13 mã giảm. Nhóm blue-chips phân hóa thành công là tín hiệu tốt, nhất là khi thanh khoản chiều nay đã tăng 61,4% so với phiên sáng. Rõ ràng là phải có sức mạnh dòng tiền mua vào tốt hơn thì mới nâng được mặt bằng giá lên như vậy. Tiếc rằng VIC, VHM, BSR, GAS, FPT, ACB vẫn chưa đủ mạnh, đóng cửa nhóm này đều rơi quá 1%.

VnEconomy

Trạng thái phân hóa tích cực cũng là điểm chung của thị trường phiên này. Độ rộng VN-Index cuối phiên ghi nhận 168 mã tăng và 129 mã giảm (phiên sáng 133 mã tăng/136 mã giảm). Tuy số lượng cổ phiếu “đổi màu giá” không quá nhiều nhưng ít nhất cũng thể hiện sự vượt trội trong diễn biến. Thêm nữa số cổ phiếu tăng vượt 1% là 79 mã so với 46 mã của phiên sáng cũng là thay đổi rõ nét.

Hưởng lợi nhất trong xu thế mạnh lên của thị trường chiều nay là nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, đặc biệt là midcap. Trong 79 cổ phiếu tăng mạnh nhất, rổ VN30 chỉ đóng góp 5 mã, trong khi midcap tới 21 mã. VCS trong rổ này còn đóng cửa kịch trần. Loạt midcap tăng vượt 2% là FTS, ANV, BSI, CTS, BMP, MSB, PVT, BCM, BVH, GEE, trong đó không ít mã thanh khoản cả trăm tỷ đồng.

Smallcap cũng có rất nhiều cổ phiếu tăng giá mạnh nhưng thanh khoản thường kém. Nhóm này có lợi thế riêng trong giao dịch và các lệnh mua nhỏ cũng đủ sức đẩy giá và giữa giá. Dù vậy biên độ mạnh là điều phần lớn nhà đầu tư nhỏ lẻ ưa thích và góp phần tạo không khí hưng phấn tích cực. Điều này cũng được xác nhận ở mức thanh khoản chung sàn HoSE phiên chiều chỉ tăng 35,3% so với buổi sáng (VN30 tăng tới 61,4%). Rõ ràng là tiền vào blue-chips nhiều nhưng khả năng đẩy giá lại thua xa nhóm vốn hóa vừa tới nhỏ.

Giao dịch của khối ngoại chiều nay đáng chú ý là thỏa thuận bán ròng VIC trị giá hơn 2.100 tỷ đồng. Ngay đầu tuần này VIC vừa có thỏa thuận mua ròng của khối ngoại hơn 4.690 tỷ. Trước đó tuần đầu tháng 6 khối ngoại cũng lại thỏa thuận bán ròng 4.997 tỷ với VIC. Giao dịch thỏa thuận chiều nay đẩy vị thế ròng của khối ngoại cả ngày lên -3.129 tỷ đồng. Như vậy ngay cả khi loại trừ giao dịch với VIC, khối ngoại vẫn bán ròng gần 940 tỷ đồng.

Các cổ phiếu bị bán ròng mạnh khác là FPT -283,2 tỷ, VHM -236,3 tỷ, TCB -191,1 tỷ, VCB -179,3 tỷ, BSR -83,6 tỷ, CTG -75,1 tỷ, DCM -62,2 tỷ. Phía mua ròng có HPG +54,9 tỷ, SSI +42,8 tỷ, SHB +40 tỷ.

Dòng tiền toàn cầu vào Mỹ thận trọng hơn do lo ngại Fed tăng lãi suất

13:52, 17/06/2026

Dòng tiền toàn cầu vào Mỹ thận trọng hơn do lo ngại Fed tăng lãi suất

Trụ to lao dốc, VN-Index lại thủng 1800, cổ phiếu vừa và nhỏ “gắng gượng” xanh

12:01, 17/06/2026

Trụ to lao dốc, VN-Index lại thủng 1800, cổ phiếu vừa và nhỏ “gắng gượng” xanh

Ba kịch bản mới nhất cho giá dầu theo thỏa thuận hòa bình Mỹ - Iran

10:08, 17/06/2026

Ba kịch bản mới nhất cho giá dầu theo thỏa thuận hòa bình Mỹ - Iran

Từ khóa:

cổ phiếu blue-chip cổ phiếu blue-chips cổ phiếu midcap cổ phiếu VHM cổ phiếu VIC nhận định chứng khoán thị trường chứng khoán VN-Index 1800 điểm

Đọc thêm

Dòng tiền toàn cầu vào Mỹ thận trọng hơn do lo ngại Fed tăng lãi suất

Dòng tiền toàn cầu vào Mỹ thận trọng hơn do lo ngại Fed tăng lãi suất

Dòng vốn vào các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) cổ phiếu Mỹ vẫn duy trì trạng thái hút ròng với hơn 16,7 tỷ USD (-10% so với tuần trước), đánh dấu tuần suy giảm thứ hai liên tiếp về quy mô dòng vốn.

Trụ to lao dốc, VN-Index lại thủng 1800, cổ phiếu vừa và nhỏ “gắng gượng” xanh

Trụ to lao dốc, VN-Index lại thủng 1800, cổ phiếu vừa và nhỏ “gắng gượng” xanh

Ảnh hưởng của điểm số đang khiến tâm lý thị trường suy yếu. VN-Index sáng nay mất 17,83 điểm tương đương 0,99% so sức nặng của các cổ phiếu trụ. Khả năng duy trì phân hóa đang đặt lên vai nhóm vừa và nhỏ, dù sức ép cũng đã đẩy giá lùi lại đáng kể.

Đồng yên vẫn yếu dù BOJ nâng lãi suất

Đồng yên vẫn yếu dù BOJ nâng lãi suất

Dù USD suy yếu, đồng yên Nhật vẫn đang mất giá so với USD, trượt sâu hơn xuống dưới ngưỡng có thể khiến Bộ Tài chính Nhật Bản can thiệp vào thị trường ngoại hối...

Ba kịch bản mới nhất cho giá dầu theo thỏa thuận hòa bình Mỹ - Iran

Ba kịch bản mới nhất cho giá dầu theo thỏa thuận hòa bình Mỹ - Iran

Kỳ vọng đà phục hồi của chỉ số VN-Index sẽ được hỗ trợ bởi giá dầu giảm, tình hình lạm phát ổn định và Ngân hàng Nhà nước có dư địa nới lỏng chính sách tiền tệ, hạ lãi suất.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi: Sửa Luật chứng khoán đáp ứng yêu cầu nâng hạng thị trường

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi: Sửa Luật chứng khoán đáp ứng yêu cầu nâng hạng thị trường

Sửa đổi Luật Chứng khoán không chỉ đáp ứng yêu cầu hoàn thiện thể chế, thúc đẩy phát triển thị trường vốn mà còn phải được nghiên cứu kỹ lưỡng, tham chiếu các thông lệ quốc tế tốt, qua đó nâng cao sức hấp dẫn của thị trường và đáp ứng yêu cầu nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Cái được lớn nhất của báo kinh tế là khả năng kiến tạo và lan tỏa giá trị

eMagazine

Cái được lớn nhất của báo kinh tế là khả năng kiến tạo và lan tỏa giá trị

Giữ nỗi đau đáu để không ngừng sáng tạo và phát triển

eMagazine

Giữ nỗi đau đáu để không ngừng sáng tạo và phát triển

35 năm ấy biết bao nhiêu tình…

eMagazine

35 năm ấy biết bao nhiêu tình…

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Dòng tiền toàn cầu vào Mỹ thận trọng hơn do lo ngại Fed tăng lãi suất

Chứng khoán

2

Dự trữ dầu lửa chiến lược của Mỹ giảm xuống mức thấp nhất 43 năm

Thế giới

3

CEO Nvidia: Xã hội cần thích nghi với AI như từng làm quen với ô tô

Thế giới

4

Trụ to lao dốc, VN-Index lại thủng 1800, cổ phiếu vừa và nhỏ “gắng gượng” xanh

Chứng khoán

5

Những thay đổi khó đảo ngược của kinh tế thế giới sau chiến tranh Mỹ - Iran

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy