Cổ phiếu phân hóa tích cực, midcap hút tiền mạnh

VN-Index đã giành lại được mốc 1800 điểm trong chiều nay khi các cổ phiếu vốn hóa lớn có diễn biến phục hồi khá tích cực. Dù vậy cả VN-Index lẫn VN30-Index vẫn kết phiên trong sắc đỏ khi dòng tiền hoạt động hưng phấn hơn ở nhóm midcap.
Chỉ số đại diện sàn HoSE đóng cửa giảm 0,1% (-1,74 điểm), tốt
hơn nhiều so với buổi sáng (giảm 0,99%/-17,83 điểm). Hai trụ lớn nhất là VIC và
VHM vẫn còn đỏ, nhưng thực chất đã hồi khá mạnh.
VIC chốt phiên sáng bốc hơi 3,61% nhưng ngay khi vào phiên
chiều đã được kéo lên mạnh với thanh khoản rất khá. Càng về cuối phiên VIC càng
hồi tốt, đóng cửa chỉ còn giảm 1,03%, tức là riêng chiều nay lấy lại được
2,67%. Thanh khoản của cổ phiếu này cũng gấp đôi buổi sáng. VHM cũng tương tự,
phục hồi 2,74% và cuối phiên co được mức giảm xuống còn -1,1%. Như vậy tuy hai
trụ này vẫn chưa tới được tham chiếu nhưng ảnh hưởng đến điểm số lại tích cực
hơn nhiều so với phiên sáng.
Ngoài VIC, VHM, rổ VN30 chiều nay cũng có 16 cổ phiếu khác lên
giá, bao gồm cả một số trụ như VCB đảo chiều qua tham chiếu 0,65%; BID lên thêm
1,78% và chốt tăng 2,51%; CTG tăng 2,08%, đảo chiều thành công qua tham chiếu
1,78%. LPB, SHB, STB, VJC, VRE là các cổ phiếu khác có diễn biến giá tốt, đều tăng
hơn 1% so với mức chốt buổi sáng, dù không phải mã nào cũng vượt qua được tham
chiếu.
VN30-Index đóng cửa giảm 0,15% (phiên sáng giảm 0,71%) với
14 mã tăng và 13 mã giảm. Nhóm blue-chips phân hóa thành công là tín hiệu tốt,
nhất là khi thanh khoản chiều nay đã tăng 61,4% so với phiên sáng. Rõ ràng là
phải có sức mạnh dòng tiền mua vào tốt hơn thì mới nâng được mặt bằng giá lên
như vậy. Tiếc rằng VIC, VHM, BSR, GAS, FPT, ACB vẫn chưa đủ mạnh, đóng cửa nhóm
này đều rơi quá 1%.
Trạng thái phân hóa tích cực cũng là điểm chung của thị trường
phiên này. Độ rộng VN-Index cuối phiên ghi nhận 168 mã tăng và 129 mã giảm (phiên
sáng 133 mã tăng/136 mã giảm). Tuy số lượng cổ phiếu “đổi màu giá” không quá
nhiều nhưng ít nhất cũng thể hiện sự vượt trội trong diễn biến. Thêm nữa số cổ
phiếu tăng vượt 1% là 79 mã so với 46 mã của phiên sáng cũng là thay đổi rõ nét.
Hưởng lợi nhất trong xu thế mạnh lên của thị trường chiều
nay là nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, đặc biệt là midcap. Trong 79 cổ phiếu tăng mạnh
nhất, rổ VN30 chỉ đóng góp 5 mã, trong khi midcap tới 21 mã. VCS trong rổ này còn
đóng cửa kịch trần. Loạt midcap tăng vượt 2% là FTS, ANV, BSI, CTS, BMP, MSB,
PVT, BCM, BVH, GEE, trong đó không ít mã thanh khoản cả trăm tỷ đồng.
Smallcap cũng có rất nhiều cổ phiếu tăng giá mạnh nhưng
thanh khoản thường kém. Nhóm này có lợi thế riêng trong giao dịch và các lệnh
mua nhỏ cũng đủ sức đẩy giá và giữa giá. Dù vậy biên độ mạnh là điều phần lớn
nhà đầu tư nhỏ lẻ ưa thích và góp phần tạo không khí hưng phấn tích cực. Điều này
cũng được xác nhận ở mức thanh khoản chung sàn HoSE phiên chiều chỉ tăng 35,3%
so với buổi sáng (VN30 tăng tới 61,4%). Rõ ràng là tiền vào blue-chips nhiều
nhưng khả năng đẩy giá lại thua xa nhóm vốn hóa vừa tới nhỏ.
Giao dịch của khối ngoại chiều nay đáng chú ý là thỏa thuận
bán ròng VIC trị giá hơn 2.100 tỷ đồng. Ngay đầu tuần này VIC vừa có thỏa thuận
mua ròng của khối ngoại hơn 4.690 tỷ. Trước đó tuần đầu tháng 6 khối ngoại cũng
lại thỏa thuận bán ròng 4.997 tỷ với VIC. Giao dịch thỏa thuận chiều nay đẩy vị
thế ròng của khối ngoại cả ngày lên -3.129 tỷ đồng. Như vậy ngay cả khi loại trừ
giao dịch với VIC, khối ngoại vẫn bán ròng gần 940 tỷ đồng.
Các cổ phiếu bị bán ròng mạnh khác là FPT -283,2 tỷ, VHM
-236,3 tỷ, TCB -191,1 tỷ, VCB -179,3 tỷ, BSR -83,6 tỷ, CTG -75,1 tỷ, DCM -62,2
tỷ. Phía mua ròng có HPG +54,9 tỷ, SSI +42,8 tỷ, SHB +40 tỷ.
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