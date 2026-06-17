Trụ to lao dốc, VN-Index lại thủng 1800, cổ phiếu vừa và nhỏ “gắng gượng” xanh

Ảnh hưởng của điểm số đang khiến tâm lý thị trường suy yếu. VN-Index sáng nay mất 17,83 điểm tương đương 0,99% so sức nặng của các cổ phiếu trụ. Khả năng duy trì phân hóa đang đặt lên vai nhóm vừa và nhỏ, dù sức ép cũng đã đẩy giá lùi lại đáng kể.

Chỉ số kết phiên sáng đã để mất mốc 1800 điểm lần nữa, rơi xuống 1790,11 điểm. Chỉ riêng VIC giảm 3,61%, VHM giảm 3,74% đã lấy đi tới hơn 15 điểm. Dù vậy lỗi không chỉ riêng của hai trụ này, rổ VN30 chỉ còn 9 mã tăng và 16 mã giảm, với chỉ số đại diện giảm 0,71%.

Ngoài VIC và VHM, nhóm blue-chips có thêm VRE giảm 3,14%, ACB giảm 1,35%, BSR giảm 1,31%. Phía tăng tuy có 9 mã nhưng chỉ có VJC tăng 1,45% là mạnh rõ nét.

Thanh khoản VN30 tuy ghi nhận tăng 33,5% so với sáng hôm qua nhưng vẫn ở mức cực thấp, chỉ đạt hơn 3.779 tỷ đồng. Điều này cho thấy các dòng tiền lớn vẫn hoạt động rất cầm chừng, trừ phiên cải thiện đáng kể đầu tuần, chục phiên sáng trở lại đây chưa ngày nào khớp được tới 5.000 tỷ.

Sự thiếu ổn định của các cổ phiếu dẫn dắt vẫn đang tạo rủi ro lớn cho VN-Index khi khả năng duy trì ngưỡng điểm tâm lý 1800 không chắc chắn. Chốt phiên sáng nay chỉ số đã lại để mất ngưỡng này. Nếu coi vùng quanh 1800 là khu vực tích lũy thì ít nhất chỉ số phải dao động đi ngang hoặc không để mất một cách rõ rệt. Nếu không, về mặt kỹ thuật VN-Index sẽ quay trở lại xu hướng giảm xuống những ngưỡng hỗ trợ mới thấp hơn.

Sau hai phiên giao dịch khá tích cực đầu tuần, hiện tượng chốt lời nhanh ở các cổ phiếu vừa và nhỏ cũng bắt đầu xuất hiện. Nhìn vào sự thay đổi trong độ rộng chỉ số, trạng thái suy yếu dần là rõ ràng. Lúc 10h độ rộng tốt nhất ghi nhận 177 mã tăng/83 mã giảm trên sàn HoSE, nhưng đến 11h còn 133 mã tăng/136 mã giảm và kết phiên là 130 mã tăng/143 mã giảm. Sự co hẹp của độ rộng đồng pha với nhịp trượt giảm của VN-Index. Chỉ số này đang dừng ở mức thấp nhất phiên sáng, với 20/30 mã cũng đang có giá thấp nhất hoặc chỉ trên giá thấp nhất 1 bước nhờ lệnh mua kỹ thuật.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Một chút tích cực trong độ rộng là số lượng cổ phiếu giảm sâu chưa nhiều. Toàn sàn HoSE hiện có 54 mã giảm quá 1% so với tham chiếu thì chỉ một nửa đạt thanh khoản từ 1 tỷ đồng trở lên. Diễn biến trượt giá là có, nhưng bên bán vẫn chưa gây sức ép đủ mạnh và chọn giá quanh tham chiếu vẫn là chủ đạo.

Ngoài VHM và VIC cùng vài blue-chips, nhóm vừa và nhỏ cũng xuất hiện VND giảm 1,1%, CII giảm 1,66%, VCK giảm 1,01%, KDH giảm 1,27%, TCX giảm 1,84%, NLG giảm 1,25%, PNJ giảm 1,61%, VPX giảm 1,43%. Đây là các cổ phiếu đều có thanh khoản tầm 20 tỷ đồng trở lên.

Ở phía tăng, áp lực trượt giá cũng khiến số tăng mạnh không nhiều, khoảng 46 cổ phiếu đang tăng vượt 1%. Thanh khoản nhóm này còn tệ hơn nhóm giảm, chỉ vài mã đáng kể là GEX tăng 1,14% với 443 tỷ; GEE tăng 2,66% với 154,3 tỷ; MSB tăng 1,99% với 148,7 tỷ; VJC tăng 1,45% với 73 tỷ; VSC tăng 1,06% với 57,7 tỷ; FTS tăng 2,56% với 51,3 tỷ…

Tính chung thanh khoản nhóm tăng mạnh trên 1% đang chiếm 15,9% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE và nhóm giảm quá 1% chiếm 26,6%. Như vậy đại đa số thanh khoản lẫn số lượng cổ phiếu đang tập trung ở nhóm dao động rất hẹp. Kết hợp với độ rộng chưa quá thiên lệch, đây là tín hiệu tích cực mong manh trong bối cảnh VN-Index đang chịu sức ép lớn từ các trụ và lại mất ngưỡng hỗ trợ tâm lý.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay duy trì quy mô bán tương đương sáng hôm qua nhưng giảm mạnh 21% quy mô mua vào, khiến vị thế ròng đạt -506,5 tỷ đồng, cao nhất 9 phiên sáng. Khối này xả ròng mạnh VHM -107,1 tỷ, FTP -92,3 tỷ, TCB -81,5 tỷ, VIC -81,4 tỷ, VCB -53,8 tỷ. Phía mua ròng có SHB +31,9 tỷ, GEE +28,6 tỷ, SSI +22,7 tỷ.