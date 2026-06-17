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Dòng tiền toàn cầu vào Mỹ thận trọng hơn do lo ngại Fed tăng lãi suất

Thu Minh

17/06/2026, 13:52

Dòng vốn vào các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) cổ phiếu Mỹ vẫn duy trì trạng thái hút ròng với hơn 16,7 tỷ USD (-10% so với tuần trước), đánh dấu tuần suy giảm thứ hai liên tiếp về quy mô dòng vốn.

VnEconomy

Thị trường chứng khoán Mỹ ghi nhận diễn biến giảm trong các phiên đầu tuần khi áp lực chốt lời ở nhóm công nghệ vẫn tiếp diễn sau khi dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tiếp tục tăng và đạt mức cao nhất kể từ tháng 5/2023. Tuy nhiên, thị trường đã hồi phục trở lại sau đó khi các dữ liệu ôn hòa hơn, như số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng so với tháng trước, cho thấy thị trường lao động đã bớt "nóng" hơn trước.

Đà hồi phục tiếp tục được duy trì trong các phiên cuối tuần, giúp chỉ số Nasdaq dẫn đầu nhịp phục hồi với mức tăng 0,7% so với tuần trước (WoW), trong khi chỉ số S&P 500 và Dow Jones Industrial Average (DJIA) tăng lần lượt 0,65% và 0,66% trong tuần qua.

Dòng vốn vào các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) cổ phiếu Mỹ vẫn duy trì trạng thái hút ròng với hơn 16,7 tỷ USD (-10% so với tuần trước), đánh dấu tuần suy giảm thứ hai liên tiếp về quy mô dòng vốn.

Theo CME Group, thị trường vẫn đang đặt cược Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục duy trì lãi suất ở mức hiện tại và có thể tăng thêm 25 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng 12/2026. Trong khi đó, kênh ETF trái phiếu tại Mỹ cũng suy giảm về quy mô dòng vốn với hơn 9,7 tỷ USD được hút ròng (-25% so với tuần trước).

Điểm nhấn là nhóm ETF cổ phiếu ngoài Mỹ hút ròng hơn 2,1 tỷ USD (+19% so với tuần trước), cho thấy dòng vốn vẫn ưu tiên phân bổ sang các khu vực ngoài Mỹ. Các quỹ ETF trái phiếu ngoài Mỹ cũng được bơm gần 1,1 tỷ USD (-19% so với tuần trước).

Nhóm ETF hàng hóa tiếp tục bị rút ròng gần 1,6 tỷ USD, giảm nhẹ so với tuần trước, phản ánh áp lực rút vốn duy trì tuần thứ tư liên tiếp ở nhóm kim loại quý. Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu và chỉ số Dollar Index (DXY) đang có xu hướng chững lại trong các phiên gần đây.

Nhìn chung, dòng vốn vào các cổ phiếu Mỹ, đặc biệt là nhóm trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ, tiếp tục là điểm nhấn nhưng đang trở nên thận trọng hơn khi quy mô dòng vốn giảm tuần thứ hai liên tiếp. Đồng thời, dòng vốn cũng được phân bổ sang các thị trường ngoài Mỹ như châu Âu và các thị trường phát triển khác trong bối cảnh nhiều ngân hàng trung ương (NHTW) đang có động thái tăng lãi suất, trong khi Mỹ được kỳ vọng sẽ giữ lãi suất ở mức hiện tại.

Tại châu Á, dòng vốn có diễn biến rút ròng là chủ đạo, phản ánh áp lực rút vốn vẫn duy trì trong khu vực. Đài Loan dẫn đầu về giá trị rút ròng với gần 8,5 tỷ USD, tiếp theo là Hàn Quốc với 2,4 tỷ USD và Ấn Độ với 1,2 tỷ USD. Ở chiều ngược lại, Philippines ghi nhận dòng vốn hút ròng nhưng không đáng kể.

Các quỹ ETF tại khu vực Đông Nam Á tiếp tục hút ròng mạnh tuần thứ hai liên tiếp với hơn 181 triệu USD, chủ yếu nhờ Indonesia (93 triệu USD) sau khi quốc gia này tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản (bps) vào ngày 09/06/2026. Singapore và Thái Lan cũng ghi nhận dòng vốn hút ròng tích cực với lần lượt 51 triệu USD và 61 triệu USD. Ngược lại, Malaysia và Việt Nam ghi nhận dòng vốn rút ròng lần lượt 24 triệu USD và 4 triệu USD. 

Dòng vốn vào các quỹ ETF có đầu tư tại Việt Nam đảo chiều sang trạng thái rút ròng ở nhiều quỹ như VanEck (-1,8 triệu USD), E1VFVN30 (-0,3 triệu USD) và Fubon FTSE (-2,7 triệu USD).

Trên thị trường chứng khoán Việt Nam, khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị 3.100 tỷ đồng. Áp lực bán tập trung chủ yếu vào cổ phiếu VHM (342 tỷ đồng), theo sau là VPB (2.785 tỷ đồng) và MBB (272 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, khối ngoại mua ròng mạnh VNM (151 tỷ đồng), cùng với VCB (+92 tỷ đồng) và VJC (+84 tỷ đồng).

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