Ba kịch bản mới nhất cho giá dầu theo thỏa thuận hòa bình Mỹ - Iran
Thu Minh
17/06/2026, 10:08
Kỳ vọng đà phục hồi của chỉ số VN-Index sẽ được hỗ trợ bởi giá dầu giảm, tình hình lạm phát ổn định và Ngân hàng Nhà nước có dư địa nới lỏng chính sách tiền tệ, hạ lãi suất.
Chứng khoán KBSV vừa có cập nhật triển vọng giá dầu và thị trường chứng khoán Việt Nam sau những diễn biến mới nhất liên quan đến tình hình tại khu vực Trung Đông.
Sự nhượng bộ của các bên trên bàn đàm phán đã thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình ngừng bắn và mở cửa eo biển Hormuz được ký kết, giúp xoa dịu đáng kể căng thẳng đứt gãy năng lượng toàn cầu.
Theo Barak Ravid của Axios, trang tin chuyên về chính trị của Mỹ, thỏa thuận ghi nhớ (MOU) sau khi được thống nhất đã được 2 bên ký điện tử và dự kiến được hoàn thiện tại Thụy Sĩ vào 19/06/2026 với các nội dung đáng chú ý.
Ngừng bắn toàn diện: Chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn mọi hoạt động quân sự trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả tại Lebanon. Khung thời gian đàm phán tiếp theo: Đặt ra một khoảng thời gian 60 ngày để đàm phán chi tiết nhằm đạt được thỏa thuận cuối cùng xoay quanh chương trình hạt nhân của Iran và việc nới lỏng trừng phạt ở phạm vi rộng hơn.
Giám sát và pháp lý: Thiết lập một cơ chế giám sát độc lập để theo dõi quá trình thực thi thỏa thuận. Thỏa thuận cuối cùng sẽ được chứng thực thông qua một Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc
Vấn đề hạt nhân của Iran đã được tách biệt khỏi thỏa thuận lần này, trở thành tiền đề cho một cuộc đàm phán kéo dài 60 ngày. Phản ứng trước thông tin trên, giá dầu lao dốc hơn 5% với giá dầu Brent và WTI giảm xuống mức quanh 80 và 83 USD/thùng.
Các thị trường chứng khoán Châu Á và Mỹ cũng phản ứng tích cực: Nasdaq (+3.06%), S&P 500 (+1.65%), Nikkei 225 (+5.33%), KOSPI (+5.23%).
Những rắc rối và khó khăn trong việc quyết định chương trình làm giàu Uranium của Iran sẽ làm chậm tiến trình mở cửa toàn diện eo biển Hormuz, gia tăng rủi ro thiếu hụt năng lượng toàn cầu
Việc đàm phán tiến triển thuận lợi bắt nguồn từ 1 số động lực quan trọng của cả Mỹ và Iran. Về phía Mỹ, giá dầu lên cao phản ánh vào tình hình lạm phát và vấn đề an ninh năng lượng khi kho dự trữ xăng dầu chiến lược về mức thấp kỷ lục (349 triệu thùng).
Ngược lại, Iran cần phục hồi lại nền kinh tế bị suy kiệt nghiêm trọng do các đợt không kích và cấm vận.
Mặc dù vậy, do việc giải quyết bất đồng sẽ gắn liền với đàm phán hạt nhân, KBSV cho rằng quá trình thương lượng sẽ kéo dài, khiến tình trạng thiếu hụt năng lượng chưa được cải thiện sớm dựa trên: Có rủi ro xuất hiện xung đột leo thang tại thời điểm then chốt; Khoảng cách về điều kiện quá lớn khiến việc đàm phán chưa ghi nhận tín hiệu tích cực kể từ khi chiến sự nổ ra hồi tháng 2/2026.
Theo đó, KBSV dự báo 3 kịch bản đối với diễn biến giá dầu:
Kịch bản cơ sở (xác suất 55%): Thỏa thuận đạt được trong tuần này, tuy nhiên việc đàm phán hạt nhân kéo dài với ít tiến triển rõ ràng. Eo biển Hormuz mở chậm, lưu lượng tàu bè tăng dần nhưng vẫn ở mức thấp. Giá dầu bình quân năm 2026 về mốc 85 – 95 USD/thùng.
Kịch bản tích cực (xác suất 30%): Thỏa thuận được ký kết ngay trong tuần này, đàm phán hạt nhân có tiến triển tích cực trong 60 ngày đàm phán, eo biển Hormuz dần được khơi thông và lưu lượng tàu qua lại tăng dần trong 4 tuần tới song song với việc rà phá bom mìn được diễn ra triệt để. Điều này giúp giá dầu hạ nhiệt mạnh về vùng 70-80 USD/thùng.
Kịch bản tiêu cực (xác suất 15%): Thỏa thuận được ký kết, tuy nhiên đàm phán sụp đổ trong 60 ngày ngừng bắn. Eo biển quay trở lại trạng thái đóng băng với xung đột leo thang, giá dầu vọt lên ngưỡng trên 120 USD/thùng và neo mức bình quân năm trên 100 USD/thùng.
Với Vn-Index, KBSV kỳ vọng về việc Mỹ - Iran sớm thỏa thuận ghi nhớ (MOU) ngừng bắn 60 ngày là động lực quan trọng hỗ trợ thị trường chứng khoán Việt Nam phục hồi từ vùng định giá hấp dẫn hiện tại.
Trong kịch bản cơ sở và tích cực, KBSV kỳ vọng đà phục hồi của chỉ số VN-Index sẽ được hỗ trợ bởi giá dầu giảm, tình hình lạm phát ổn định và Ngân hàng Nhà nước có dư địa nới lỏng chính sách tiền tệ, hạ lãi suất. Ngược lại, nếu kịch bản tiêu cực xảy ra, nhịp hồi phục của thị trường sẽ chỉ diễn ra trong ngắn hạn và xu hướng giảm điểm trung hạn xuống các ngưỡng hỗ trợ thấp hơn cần được tính đến.
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