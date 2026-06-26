Cổ phiếu trụ đơn độc, tiền không chịu vào, cổ phiếu giảm giá áp đảo

VHM, VIC nỗ lực duy trì mức tăng mạnh trong phiên cuối tuần là nguyên nhân chính giúp VN-Index còn có màu xanh, dù mức tăng chỉ là 0,47%. Thanh khoản tiếp tục ở mức cực thấp cho thấy sự kiên nhẫn chờ đợi của dòng tiền.

VN-Index vẫn đang được các cổ phiếu lớn nâng đỡ.

Cả VIC và VHM đều đang kiểm định đỉnh cao lịch sử với không ít khó khăn. VIC hôm nay tăng 1,33% nhưng cũng chỉ là níu giữ cơ hội vượt đỉnh sau phiên xả ngày 24/6 vừa qua. VHM tăng 3,51%, chính thức “va” vào vùng đỉnh cũ, chậm hơn VIC một nhịp.

Dòng tiền duy trì mạnh ở hai trụ này là hi vọng lớn nhất vì “sức nặng” về giá phải có được sức mạnh về tiền tương xứng mới có để đẩy lên cao được. VHM đứng đầu thị trường về thanh khoản hôm nay, đạt 1.680,8 tỷ đồng giá trị khớp lệnh. VIC đứng ngay thứ hai với 579,8 tỷ. Hai trụ này chiếm 18,5% tổng thanh khoản sàn HoSE và chiếm 28,9% rổ VN30.

Mặc dù có sức mạnh ở hai trụ, VN-Index vẫn chỉ tăng rất yếu 0,47% tương đương 8,84 điểm. Chỉ hai cổ phiếu lớn nhất thị trường nói trên đã đem về gần 10 điểm. Độ rộng rổ VN30 không tệ, ghi nhận 17 mã tăng/11 mã giảm nhưng sức mạnh giá thì không đủ. Chỉ số đại diện nhóm blue-chips tăng yếu 0,2% do nhóm tăng phải “gánh” số giảm khá sâu.

Dẫn đầu nhóm blue-chips giảm là LPB, “bốc hơi” 5,36% giá trị. Cổ phiếu này sau phiên vượt đỉnh lịch sử ngày 24/6 đã xuất hiện phiên xả ngay kế tiếp và đến hôm nay thì quay đầu rơi sâu. Tuy LPB không phải là quá lớn về vốn hóa, nhưng mức giảm sâu cũng ảnh hưởng nhất định, đặc biệt là ở VN30-Index. GVR giảm 3,02%, BSR giảm 1,42% là các cổ phiếu khác rất yếu.

Nhóm blue-chips tăng dẫn đầu không phải VHM mà là SSB với +5,92%. STB tăng 2,08%, MWG tăng 1,68%, VRE tăng 1,35%, VPL tăng 1,02% là các cổ phiếu khác rất mạnh.

Trạng thái giằng co ở nhóm blue-chips chỉ đem lại hiệu quả duy nhất là neo giữ điểm số không biến động quá mạnh như phiên hôm qua. Phần còn lại của thị trường vẫn giữ nhịp giao dịch chán nản trên nền thanh khoản rất thấp. Thực tế rổ VN30 tuy chiếm gần 64% tổng thanh khoản sàn HoSE nhưng VIC và VHM đã chiếm xấp xỉ 30%.

Độ rộng VN-Index cuối phiên ghi nhận 128 mã tăng và 198 mã giảm. Đây đã là tương quan cải thiện rõ nét ở những phút cuối. Cụ thể, thời điểm 2h20 cả sàn HoSE chỉ có 90 mã tăng/213 mã giảm. Trong toàn thời gian trước đó, số lượng cổ phiếu giảm giá luôn áp đảo.

Hiện tượng phục hồi và đảo chiều về cuối không thực sự rõ nét vì đại đa số là “xanh nhẹ” hoặc thanh khoản cực kém. Toàn sàn HoSE chỉ có 19 cổ phiếu đạt giao dịch từ 10 tỷ đồng trở lên và giá tăng hơn 1%. Các blue-chips đóng góp 7 mã trong nhóm này. Còn lại là POW tăng 2,07% với 308,9 tỷ; VND tăng 1,44% với 222,1 tỷ; NLG tăng 3,93% với 120,4 tỷ; VCK tăng 1,67% với 85,7 tỷ; BMP tăng 1,32% với 55 tỷ; VPX tăng 1,97% với 47,8 tỷ; PET tăng 3,93% với 34,9 tỷ…

Ở phía giảm giá, tình trạng khá tệ về số lượng khi có tới 90 cổ phiếu rơi quá 1%. Điểm tích cực là thanh khoản nhóm này nhỏ, tổng giao dịch chỉ chiếm 11,5% sàn HoSE. Ba blue-chips là những mã duy nhất thanh khoản trên trăm tỷ, bao gồm LPB, VNM và BSR. Phần còn lại giao dịch nhỏ cho thấy hiệu ứng thiếu cầu vẫn đang chi phối biến động giá.

Tổng thanh khoản khớp lệnh HoSE cả ngày hôm nay chỉ đạt hơn 12.252 tỷ đồng chưa tính thỏa thuận. Trung bình tuần này HoSE khớp 13.705 tỷ đồng/phiên, giảm 12% so với trung bình tuần trước. Như vậy sàn này đã có tuần thứ 5 liên tiếp ngưỡng thanh khoản trung bình rời xa mặt bằng 20.000 tỷ đồng/ngày. Thực trạng này xác nhận giai đoạn thanh khoản thấp đã kéo khá dài, nhưng chưa có động lực nào đủ sức thay đổi.