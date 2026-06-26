Cổ phiếu trụ đơn độc, tiền không chịu vào, cổ phiếu giảm giá áp đảo

Cả VIC và VHM đều đang kiểm định đỉnh cao lịch sử với không ít khó khăn. VIC hôm nay tăng 1,33% nhưng cũng chỉ là níu giữ cơ hội vượt đỉnh sau phiên xả ngày 24/6 vừa qua. VHM tăng 3,51%, chính thức “va” vào vùng đỉnh cũ, chậm hơn VIC một nhịp.
Dòng tiền duy trì mạnh ở hai trụ này là hi vọng lớn nhất vì “sức nặng” về giá phải có được sức mạnh về tiền tương xứng mới có để đẩy lên cao được. VHM đứng đầu thị trường về thanh khoản hôm nay, đạt 1.680,8 tỷ đồng giá trị khớp lệnh. VIC đứng ngay thứ hai với 579,8 tỷ. Hai trụ này chiếm 18,5% tổng thanh khoản sàn HoSE và chiếm 28,9% rổ VN30.
Mặc dù có sức mạnh ở hai trụ, VN-Index vẫn chỉ tăng rất yếu 0,47% tương đương 8,84 điểm. Chỉ hai cổ phiếu lớn nhất thị trường nói trên đã đem về gần 10 điểm. Độ rộng rổ VN30 không tệ, ghi nhận 17 mã tăng/11 mã giảm nhưng sức mạnh giá thì không đủ. Chỉ số đại diện nhóm blue-chips tăng yếu 0,2% do nhóm tăng phải “gánh” số giảm khá sâu.
Dẫn đầu nhóm blue-chips giảm là LPB, “bốc hơi” 5,36% giá trị. Cổ phiếu này sau phiên vượt đỉnh lịch sử ngày 24/6 đã xuất hiện phiên xả ngay kế tiếp và đến hôm nay thì quay đầu rơi sâu. Tuy LPB không phải là quá lớn về vốn hóa, nhưng mức giảm sâu cũng ảnh hưởng nhất định, đặc biệt là ở VN30-Index. GVR giảm 3,02%, BSR giảm 1,42% là các cổ phiếu khác rất yếu.
Nhóm blue-chips tăng dẫn đầu không phải VHM mà là SSB với +5,92%. STB tăng 2,08%, MWG tăng 1,68%, VRE tăng 1,35%, VPL tăng 1,02% là các cổ phiếu khác rất mạnh.
Trạng thái giằng co ở nhóm blue-chips chỉ đem lại hiệu quả duy nhất là neo giữ điểm số không biến động quá mạnh như phiên hôm qua. Phần còn lại của thị trường vẫn giữ nhịp giao dịch chán nản trên nền thanh khoản rất thấp. Thực tế rổ VN30 tuy chiếm gần 64% tổng thanh khoản sàn HoSE nhưng VIC và VHM đã chiếm xấp xỉ 30%.
Độ rộng VN-Index cuối phiên ghi nhận 128 mã tăng và 198 mã giảm. Đây đã là tương quan cải thiện rõ nét ở những phút cuối. Cụ thể, thời điểm 2h20 cả sàn HoSE chỉ có 90 mã tăng/213 mã giảm. Trong toàn thời gian trước đó, số lượng cổ phiếu giảm giá luôn áp đảo.
Hiện tượng phục hồi và đảo chiều về cuối không thực sự rõ nét vì đại đa số là “xanh nhẹ” hoặc thanh khoản cực kém. Toàn sàn HoSE chỉ có 19 cổ phiếu đạt giao dịch từ 10 tỷ đồng trở lên và giá tăng hơn 1%. Các blue-chips đóng góp 7 mã trong nhóm này. Còn lại là POW tăng 2,07% với 308,9 tỷ; VND tăng 1,44% với 222,1 tỷ; NLG tăng 3,93% với 120,4 tỷ; VCK tăng 1,67% với 85,7 tỷ; BMP tăng 1,32% với 55 tỷ; VPX tăng 1,97% với 47,8 tỷ; PET tăng 3,93% với 34,9 tỷ…
Ở phía giảm giá, tình trạng khá tệ về số lượng khi có tới 90 cổ phiếu rơi quá 1%. Điểm tích cực là thanh khoản nhóm này nhỏ, tổng giao dịch chỉ chiếm 11,5% sàn HoSE. Ba blue-chips là những mã duy nhất thanh khoản trên trăm tỷ, bao gồm LPB, VNM và BSR. Phần còn lại giao dịch nhỏ cho thấy hiệu ứng thiếu cầu vẫn đang chi phối biến động giá.
Tổng thanh khoản khớp lệnh HoSE cả ngày hôm nay chỉ đạt hơn 12.252 tỷ đồng chưa tính thỏa thuận. Trung bình tuần này HoSE khớp 13.705 tỷ đồng/phiên, giảm 12% so với trung bình tuần trước. Như vậy sàn này đã có tuần thứ 5 liên tiếp ngưỡng thanh khoản trung bình rời xa mặt bằng 20.000 tỷ đồng/ngày. Thực trạng này xác nhận giai đoạn thanh khoản thấp đã kéo khá dài, nhưng chưa có động lực nào đủ sức thay đổi.
Chứng khoán VnDirect cho rằng nhóm hưởng lợi lớn nhất sẽ là các ngân hàng có năng lực tài trợ dự án lớn, thanh khoản tốt và kinh nghiệm thu xếp các khoản vay hợp vốn, bao gồm VCB, BID, CTG và TCB.
Giá dầu thô bật tăng sau mấy phiên giảm sâu, sau khi có tin Iran tấn công tàu bè ở eo biển Hormuz...
Tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm sau báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) đến từ Bộ Thương mại Mỹ, mở đường cho giá vàng hồi phục...
Khối ngoại duy trì trạng thái bán ròng hơn 1.100,2 tỷ đồng; tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ bán ròng 962,9 tỷ đồng.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 26/6/2026.
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến...
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...