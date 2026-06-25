Điểm danh 4 cổ phiếu tiềm năng tăng giá mạnh

Trong đó, HPG đứng đầu danh mục với tiềm năng tăng giá lên tới 35%. Dữ liệu đang cho thấy đà tăng trưởng mạnh của mảng thép tiếp tục duy trì sang quý 2/2026. Giá thép cuộn cán nóng (HRC) trong tháng 4, tháng 5 và tháng 6 được điều chỉnh tăng lần lượt 0%/+5%/+15% so với mức cao của quý 1/2026.
Trong quý 2/2026, kỳ vọng doanh thu mảng thép đạt 57,4 nghìn tỷ đồng (+71% cùng kỳ), dựa trên giả định sản lượng tiêu thụ tăng 24% và giá bán tăng 38%. Lợi nhuận hoạt động mảng thép dự kiến đạt 5,9 nghìn tỷ đồng (+47% cùng kỳ), tương ứng mức lợi nhuận hoạt động trên mỗi tấn tăng 19% cùng kỳ. Với dự phóng kết quả tích cực từ mảng thép, lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 5.056 tỷ đồng (-44% so với quý 1; +19% cùng kỳ).
HPG đã điều chỉnh giảm giá bán HRC hợp đồng giao tháng 7/2026 xuống 584 USD/tấn, giảm 2,2% so với tháng 6 nhưng vẫn duy trì ở vùng cao trong năm. Việc điều chỉnh có thể phản ánh xu hướng hạ nhiệt của chi phí nguyên liệu nhập khẩu trong các tháng gần đây và nhằm hỗ trợ thúc đẩy sản lượng bán hàng. Theo cập nhật gần nhất, HPG dự kiến tiêu thụ 15 triệu tấn thép trong năm 2026 (+41,5% cùng kỳ), với biên lợi nhuận ròng kỳ vọng duy trì ở mức 9-10% (năm 2025: 10%).
VNM tiềm năng tăng giá 32%: Trong năm 2026, dự phóng doanh thu nội địa sẽ tăng trưởng 2,5% cùng kỳ, chủ yếu nhờ việc tăng giá bán từ các sản phẩm tái tung, trong khi doanh thu từ thị trường nước ngoài được kỳ vọng tăng trưởng 10% cùng kỳ.
Trong kịch bản cơ sở, dự phóng doanh thu đạt 66.193 tỷ đồng (+3,9% cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 9.499,5 tỷ đồng (+0,9% cùng kỳ). Ngoài ra, dự kiến VNM sẽ tiếp tục chính sách cổ tức tiền mặt ở mức bình quân 4.000 đồng/cổ phiếu trong năm 2026.
Thứ ba là MWG tiềm năng tăng giá 31%. Các động lực tăng trưởng bao gồm: Điện máy xanh đã đưa tỷ suất lợi nhuận về mức ổn định sau giai đoạn cơ cấu và đang thúc đẩy tăng trưởng doanh thu nhằm cải thiện hiệu quả vận hành và tốc độ gia tăng lợi nhuận.
Bách Hóa Xanh (BHX) tiếp tục tăng trưởng nhờ mở rộng mạng lưới (cửa hàng mở mới đạt 532 cửa hàng trên mục tiêu tăng thêm 1.000 cửa hàng trong năm 2026), với nhiều dư địa cải thiện hơn khi mức doanh thu trên mỗi cửa hàng vẫn trong quá trình tối ưu. Về hiệu quả, các cửa hàng mở mới trong năm 2025 và 2026 đã ghi nhận lợi nhuận dương ở cấp cửa hàng, với tỷ suất lợi nhuận ròng toàn chuỗi duy trì ở mức 3% trong quý 1/2026. Kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận 20% cùng kỳ (tỷ suất lợi nhuận ròng 3,3%) cho thấy cải thiện hiệu quả vẫn đang là trọng tâm của BHX.
Về dài hạn, BHX với tăng trưởng và tỷ suất lợi nhuận cao hơn dự kiến sẽ là động lực chính thúc đẩy lợi nhuận và định giá của MWG. Diễn biến hoạt động trong 5 tháng đầu năm 2026 nhìn chung bám sát kế hoạch tăng trưởng cao của MWG.
Mirae Asset kỳ vọng MWG sẽ tiếp tục xu hướng cải thiện với ước tính tốc độ tăng trưởng kép hàng năm của lợi nhuận ròng (CAGR) đạt 18,1% trong giai đoạn 2026-2028F. Trong năm 2026, doanh thu và lợi nhuận ròng dự báo tăng lần lượt 18,3% và 20,8% cùng kỳ, so với kế hoạch của doanh nghiệp là 18% và 30%.
Giá mục tiêu của MWG là 100.000 đồng. MWG hiện giao dịch ở mức hệ số giá trên lợi nhuận (P/E) mục tiêu 12 tháng là 17,2 lần, tương đương mức trung bình 5 năm, tương ứng tốc độ tăng trưởng kép hàng năm của lợi nhuận sau thuế (CAGR) 18% giai đoạn 2026-2028F (hệ số PEG: 0,95 lần).
VPB tiềm năng tăng giá 28%: VPB dự kiến duy trì tăng trưởng vượt trội so với mặt bằng chung năm 2026, với tăng trưởng tín dụng ước đạt 25%. Tăng trưởng cho vay được kỳ vọng khởi sắc hơn từ nhóm khách hàng cá nhân, trong khi cho vay doanh nghiệp vẫn duy trì tích cực nhưng với tốc độ có phần nhẹ hơn.
Biên lãi ròng (NIM) dự phóng ổn định quanh 5,5% trong năm 2026 trước khi phục hồi nhẹ vào năm 2027, dù xu hướng dài hạn có khả năng dần bình thường hóa về 5,1% trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, chiến lược cho vay thận trọng hơn và đóng góp từ tài chính tiêu dùng suy giảm dần.
Lợi nhuận trước thuế năm 2026 được dự phóng đạt 37,3 nghìn tỷ đồng.
Cổ phiếu đang giao dịch dưới mức 1,2 lần giá trị sổ sách (P/B), thấp hơn nhiều ngân hàng trong cùng phân khúc (1,3-1,4 lần), có thể là tác động cộng hưởng của việc lợi nhuận không đạt kỳ vọng và những rủi ro tập trung trên bảng cân đối kế toán vẫn duy trì ở mức cao. Giá mục tiêu tương ứng mức P/B dự phóng 1,4 lần, chưa bao gồm tác động từ thương vụ tiềm năng phát hành riêng lẻ (PHRL).
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