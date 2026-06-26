Dồn dập động lực tăng trưởng cho nhóm ngân hàng quốc doanh

Chứng khoán VnDirect cho rằng nhóm hưởng lợi lớn nhất sẽ là các ngân hàng có năng lực tài trợ dự án lớn, thanh khoản tốt và kinh nghiệm thu xếp các khoản vay hợp vốn, bao gồm VCB, BID, CTG và TCB.

Như VnEconomy đưa tin, Ngân hàng nhà nước vừa ban hành văn bản số 5386/NHNN-TD ngày 22/06/2026 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) hướng dẫn các ngân hàng thương mại về việc cấp tín dụng đối với các dự án đầu tư trọng điểm của ba tập đoàn lớn: Vingroup, Masterise và Sungroup.

Các khoản dư nợ cấp tín dụng mới phát sinh hàng năm để thực hiện các dự án của 3 doanh nghiệp này sẽ được loại trừ khi tính toán áp dụng mức tăng trưởng tín dụng hàng năm của Ngân hàng Thương mại. Tổng nhu cầu vốn huy động cho các dự án này lên tới khoảng 752.000 tỷ đồng (tương đương 28 tỷ USD), tập trung chủ yếu trong giai đoạn 2026 – 2028.

Trong nhận định mới đây, Chứng khoán VnDirect cho rằng chính sách này đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý trong cách điều hành tín dụng của Ngân hàng Nhà nước, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ hơn trong việc hỗ trợ tăng trưởng kinh tế hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai chữ số.

Dựa trên danh mục dự án được đề xuất áp dụng cơ chế đặc thù, VNDirect ước tính quy mô tín dụng năm 2026 có thể tăng thêm khoảng 210 nghìn tỷ đồng, tương đương 1% tổng dư nợ toàn hệ thống.

Về mặt tích cực, cơ chế tín dụng ưu tiên cho các dự án trọng điểm sẽ tạo thêm dư địa cho các ngân hàng mở rộng cho vay đầu tư hạ tầng quy mô lớn, qua đó hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Việc nâng trần tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn (SMLR) từ 30% lên 40% cũng giúp gia tăng khả năng cung ứng vốn trung và dài hạn cho các dự án này.

Tuy nhiên, cơ chế mới có thể mang đến những tác động tiềm ẩn. Cụ thể, nhu cầu tín dụng lớn sẽ tạo thêm áp lực thanh khoản trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng tiếp tục cao hơn tăng trưởng huy động, qua đó gây áp lực lên mặt bằng lãi suất.

Đặt cạnh các biện pháp hỗ trợ gần đây như nâng trần tỷ lệ SMLR lên 40% và cho phép tính thêm 20% tiền gửi Kho bạc Nhà nước có kỳ hạn vào tỷ lệ LDR,cơ chế tín dụng mới phản ánh một sự thay đổi đáng kể trong cách điều hành tín dụng nhưng cần đi kèm với các biện pháp hỗ trợ thanh khoản hiệu quả để ổn định mặt bằng lãi suất trong thời gian tới.

Theo quan điểm của VnDirect, các biện pháp gần đây như nâng trần tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn hay cho phép tính thêm tiền gửi Kho bạc Nhà nước vào tỷ lệ LDR chủ yếu mang tính hỗ trợ kỹ thuật và nới lỏng các quy chuẩn an toàn, phản ánh cách tiếp cận thận trọng của Ngân hàng Nhà nước trong bối cảnh rủi ro lạm phát vẫn hiện hữu.

Tuy nhiên, với cơ chế tín dụng mới, kỳ vọng Ngân hàng Nhà nước có thể xem xét triển khai các công cụ hỗ trợ thanh khoản mạnh hơn. Một số giải pháp có khả năng được triển khai là các chương trình tái cấp vốn trung và dài hạn dành riêng cho các dự án trọng điểm, nâng tỷ lệ tiền gửi kho bạc tại ngân hàng thương mại, qua đó hỗ trợ các ngân hàng cân đối nguồn vốn và duy trì mặt bằng lãi suất phù hợp để thúc đẩy tăng trưởng.

Ở góc độ từng ngân hàng, cơ chế mới nhiều khả năng sẽ tạo ra sự phân hóa rõ nét hơn về tăng trưởng tín dụng và lợi nhuận. Thay vì phân bổ room tín dụng tương đối đồng đều giữa các ngân hàng, tín dụng đang dần được định hướng chọn lọc hơn tới các dự án chiến lược.

Các ngân hàng tham gia tài trợ sẽ được hưởng lợi nhờ tăng trưởng tín dụng cao hơn mặt bằng chung và lợi suất cho vay mang tính thị trường do các dự án được thực hiện bởi khu vực tư nhân, thay vì các chương trình tín dụng ưu đãi. Tác động tích cực lên lợi nhuận sẽ càng rõ nét hơn nếu đi kèm các cơ chế hỗ trợ vốn từ Ngân hàng Nhà nước.

Nhóm hưởng lợi lớn nhất sẽ là các ngân hàng có năng lực tài trợ dự án lớn, thanh khoản tốt và kinh nghiệm thu xếp các khoản vay hợp vốn, bao gồm VCB, BID, CTG và TCB.

Nhận định về điểm thay đổi đáng chú ý nhất là việc nâng trần tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn từ mức 30% lên 40%, Chứng khoán Mirae Asset đánh giá sẽ có tác động tích cực đối với ngành ngân hàng, khi giảm áp lực huy động vốn cho toàn hệ thống, đặc biệt trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng vẫn đang cao hơn so với tăng trưởng huy động.

Việc nâng trần từ 30% lên 40% giúp các ngân hàng giảm áp lực thanh khoản khi mở rộng cho vay trung dài hạn, đặc biệt ở các lĩnh vực có nhu cầu vốn dài hạn như hạ tầng, xây dựng, bất động sản khu công nghiệp, sản xuất và các dự án đầu tư mở rộng công suất.

Đồng thời, quy định mới cũng giúp giảm áp lực phải huy động vốn trung dài hạn với chi phí cao, qua đó có thể kiểm soát sự gia tăng của chi phí vốn và giảm lãi suất cho vay đầu ra theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước,

Các ngân hàng có tỷ lệ vốn ngắn hạn sử dụng cho vay trung dài hạn gia tăng tiệm cận mức trần cũ 30%, có chất lượng tài sản ổn định và có thế mạnh mở rộng cho vay trung dài hạn vào các dự án hạ tầng như VCB, MBB, VPB, BID, CTG, TCB... sẽ được hưởng lợi hơn so với nhóm còn lại.

NIM được dự báo cũng sẽ “dễ thở” hơn kể từ ngày TT25/2026 có hiệu lực, đóng góp tích cực vào bức tranh lợi nhuận toàn ngành trong nửa cuối 2026.