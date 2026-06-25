Cổ phiếu trụ ép mạnh điểm số, khối ngoại xả ròng ngàn tỷ

Khá nhiều cổ phiếu trong nhóm blue-chips lùi giá xuống thấp hơn trong phiên chiều nay, khiến những nỗ lực phục hồi của VIC và VHM không thể thay đổi cục diện giảm điểm. Dù vậy khả năng nâng đỡ vùng giá sâu của bên mua giúp trạng thái phân hóa vẫn có nét tích cực.

VN-Index chịu tác động mạnh của VIC và VHM trong phiên hôm nay.

VN-Index đóng cửa giảm 0,8% (-14,95 điểm), tốt hơn phiên sáng một chút (giảm 0,86%/-16,18 điểm). Nguyên nhân là hai cổ phiếu tạo sức ép lớn nhất phiên sáng là VIC và VHM có phục hồi nhẹ. Tuy nhiên sức ép từ số lớn cổ phiếu khác trong rổ VN30 đã hạn chế hiệu quả này.

VIC chiều nay xuất hiện nỗ lực phục hồi ngay trong 20 phút đầu tiên, lúc cao nhất chỉ còn giảm 1,52% so với tham chiếu. Tuy nhiên sức ép bán ra ngay sau đó đã đẩy giá quay lại đáy thấp nhất buổi sáng, trước khi nảy nhẹ lúc đóng cửa. Kết phiên VIC giảm 2,39% so với tham chiếu, tương đương phục hồi 1,03% so với giá chốt buổi sáng. Thanh khoản phiên chiều của VIC thuộc nhóm cao nhất thị trường với 323,6 tỷ đồng và cả phiên đạt 683,5 tỷ, đứng thứ 3. VHM cũng có diễn biến hồi nửa đầu phiên chiều nhưng lại không có được nhịp hồi cuối giống VIC. Đóng cửa trụ này chỉ nhích lên 0,45% so với phiên sáng, vẫn giảm 1,94% so với tham chiếu.

Lẽ ra VIC hồi lên hơn 1% sẽ hỗ trợ điểm số tốt hơn nếu như các blue-chips khác không suy yếu. Thống kê cho thấy có 17 cổ phiếu trong rổ VN30 giảm giá so với mức chốt phiên sáng, 11 mã cải thiện. Nhóm cải thiện duy nhất TCB là đáng kể, cổ phiếu này đóng cửa tăng 2,77%, trong đó riêng phiên chiều tăng thêm 1,52%. Tiếc rằng VCB, BID, CTG, BSR, GAS cũng nằm trong nhóm suy yếu và toàn là các cổ phiếu vốn hóa lớn. LPB chịu sức ép liên tục, trượt giảm khá sâu tới 2,61% so với mức chốt buổi sáng và đóng cửa may mắn còn tăng 0,9%.

VN30-Index cuối ngày ghi nhận mức giảm 0,28% với 8 mã tăng/18 mã giảm. Về điểm số thì không thay đổi nhiều, nhưng độ rộng thì kém hơn (phiên sáng có 13 mã tăng/15 mã giảm). Thanh khoản của nhóm này tăng 53% so với phiên sáng cho thấy có tín hiệu bán mạnh hơn.

Với phần còn lại, sức ép cũng khiến mặt bằng giá kém đi. HoSE kết phiên với 119 mã tăng và 177 mã giảm (phiên sáng 129 mã tăng/154 mã giảm). Dù vậy biên độ giảm không thay đổi nhiều với 74 mã đóng cửa giảm từ 1% trở lên (phiên sáng 61 mã). Khác biệt là ở thanh khoản: Bên bán xả mạnh tay hơn khiến nhiều cổ phiếu xuất hiện giao dịch lớn.

VIC và VHM dĩ nhiên dẫn đầu nhóm giảm sâu về thanh khoản. Blue-chips chỉ thêm CTG giảm 118%, BSR giảm 3,72%, VRE giảm 2,31%. Đây là các cổ phiếu khớp lệnh vượt ngưỡng trăm tỷ đồng. Midcap có VIX giảm 1,47%, VND giảm 1,42%, GEX giảm 1,8%, GMD giảm 2,67%. Tính cung 74 cổ phiếu yếu nhất phiên này chiếm 34,6% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE, nếu không tính VIC và VHM thì cũng chiếm 22,3%. Đây vẫn là tỷ trọng khá lớn cho thấy hoạt động bán dưới tham chiếu đã mạnh lên so với buổi sáng.

Ở phía tăng giá, dòng tiền cũng hoạt động khá tích cực với khoảng 22,3% giá trị khớp lệnh tập trung ở nhóm tăng giá mạnh từ 1% trở lên (64 mã). TCB, STB, VJC thuộc nhóm dẫn đầu. Ngoài ra POW tăng 2,84%, TCX tăng 1,58%, OCB tăng 2,83%, PC1 tăng 1,15% cũng thanh khoản trên trăm tỷ.

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay tăng cả mua lẫn bán với vị thế ròng -509 tỷ đồng trên HoSE, thấp hơn phiên sáng một chút (-565 tỷ). Tính chung cả phiên khối này rút ròng hơn ngàn tỷ đồng, mức cao nhất kể từ đầu tuần. Loạt cổ phiếu bị xả mạnh là VHM -180,6 tỷ, CTG -160 tỷ, FPT -137 tỷ, BSR -113,9 tỷ, VIC -94,9 tỷ, STB -67,4 tỷ. Phía mua ròng rất nhỏ, chỉ có LPB +43,2 tỷ, POW +39 tỷ, BMP +22,6 tỷ.