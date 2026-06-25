Cổ phiếu trụ quay đầu giảm, tiền chờ giá thấp, thanh khoản lại giảm sốc

VN-Index chốt phiên sáng giảm 0,86% tương đương -16,18 điểm. VIC giảm 3,38%, VHM giảm 2,38% đã khiến VN-Index mất gần 16 điểm. Sự suy yếu từ hai trụ này đã đảm bảo chỉ số đỏ, nhưng phản ứng trên thị trường vẫn khá bình tĩnh.
VIC, VHM lao dốc rất sớm ngay sau khi mở cửa và càng về cuối càng giảm mạnh. Tuy nhiên độ rộng không thay đổi quá nhiều theo thời gian: Lúc 9h30 sàn HoSE có 114 mã tăng/84 mã giảm, tới 10h30 là 122 mã tăng/131 mã giảm, tới 11h là 119 mã tăng/147 mã giảm và kết phiên sáng là 129 mã tăng/154 mã giảm. Diễn biến này cho thấy đang có sự tách biệt khá rõ giữa việc trụ ép điểm số và giao dịch ở các cổ phiếu cụ thể.
Biểu hiện tích cực khác là thanh khoản rơi xuống mức rất thấp: Giá trị khớp lệnh sàn HoSE giảm sốc 36% so với sáng hôm qua, chỉ còn gần 4.506 tỷ đổng, nhỉnh hơn một chút so với ngưỡng thấp kỷ lục 4.000 tỷ cách đây 2 tuần. Trong 154 mã đỏ hiện mới có 61 mã giảm từ 1% trở lên và trong 129 mã xanh có 55 mã tăng hơn 1%. Nếu không tính giao dịch của VIC và VHM, nhóm giảm sâu nhất chỉ đạt thanh khoản 719 tỷ đồng, chiếm 16% tổng giá trị khớp lệnh cả sàn HoSE.
Như vậy thanh khoản thấp đang cho thấy có sự chênh lệch đáng kể trong các mức giá chào mua, chào bán. Bên mua đang treo lệnh bắt đáy khá sâu trong khi bên bán vẫn chưa xả quy mô lớn. Cung cầu không gặp nhau khiến thanh khoản sụt giảm đột biến. Khả năng nắm giữ cổ phiếu trong bối cảnh các trụ ép điểm số có thể coi là tín hiệu tốt, khi nhà đầu tư quan tâm nhiều hơn tới diễn biến của cổ phiếu cụ thể thay vì nhìn chỉ số.
Rổ VN30 sáng nay cũng giao dịch cực nhỏ với 2.756 tỷ đồng, giảm 38% so với sáng hôm qua. Chỉ riêng VIC và VHM đã chiếm 23,4% giao dịch cả rổ. Tuy VN30-Index giảm 0,21% nhưng độ rông khá cân bằng với 13 mã tăng/15 mã giảm. Ngoài VIC và VHM, một số mã giảm mạnh khác là BSR giảm 3,33%, VPL giảm 2,65%, VRE giảm 1,98%, GVR giảm 1,49%, PLX giảm 1,47%, GAS giảm 1,39%, MWG giảm 1,03%.
Trong khi VN-Index bị ảnh hưởng nhiều hơn ở nhóm giảm, VN30-Index có được lực đỡ trội hơn từ nhóm ngân hàng: LPB tăng 3,6%, SAB tăng 1,57%, VJC tăng 1,54%, TCB tăng 1,23%, HDB tăng 0,97%.
Khả năng duy trì cân bằng cung cầu đang là tín hiệu tích cực nhất trong phiên sáng. Tuy vậy tình thế vẫn có thể thay đổi nếu các trụ còn lại không duy trì được độ cao. VCB, BID, VPB tăng rất yếu trong khi MBB tham chiếu, CTG lại giảm 0,74%. Nếu các cổ phiếu trụ cộng hưởng giảm với VIC và VHM, VN-Index có thể “bốc hơi” hàng chục điểm, tạo tác động tâm lý nhiều hơn.
Nhà đầu tư nước ngoài đang bán ròng 564,9 tỷ đồng nhưng cũng khá dàn trải. Các mã bị xả nhiều là FPT -97,1 tỷ, CTG -80,3 tỷ, VHM -76,3 tỷ, BSR -61,6 tỷ. Phía mua ròng có LPB +26,3 tỷ, ACB +17,3 tỷ.
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