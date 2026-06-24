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Blog chứng khoán: Dòng tiền rất kiên nhẫn

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Một đợt mua nhẹ chiều nay cũng hỗ trợ giá hồi lên khá tốt cho thấy biến động giá hiện đang có nền tảng cung cầu mỏng. Nhìn từ góc độ “test cung” thì trạng thái thanh khoản nhỏ hiện tại cũng không xấu, chỉ là thời gian có thể kéo dài.

Tranh minh họa.
Tranh minh họa.

Thị trường giảm diện rộng trong buổi sáng, thanh khoản hai sàn loanh quanh 7,4k tỷ chưa tính thỏa thuận. Buổi chiều giá cổ phiếu hồi lên, thanh khoản thậm chí còn kém hơn, chỉ đạt chưa tới 7k tỷ nữa.

Mặc dù tổng thể tỷ lệ tăng/giảm cuối ngày ở HSX chỉ là 0,63/1 nhưng vẫn còn tốt hơn hôm qua. Đặc biệt là gần 47% số cổ phiếu (có giao dịch) đã phục hồi hơn 1% so với giá Low. Khoảng biên độ này là tác động của dòng tiền bắt đáy.

Một mặt chiều kéo hồi thanh khoản nhỏ thể hiện tiền vào chưa nhiều, mặt khác cho thấy lực cản cũng nhỏ. Nếu bán dày hơn thì với sức mua này khó mà khiến giá lên được như vậy. Trạng thái giằng co trên nền thanh khoản thấp không nên gắn với diễn biến VNI (thực tế đang tăng) mà nên nhìn từ góc độ cổ phiếu: Đại đa số cổ phiếu đang lình xình tạo vùng đáy tích lũy. Vì vậy cổ phiếu nào có thanh khoản nhỏ ở nhịp giảm, sau đó hồi lại với biên độ rộng thì là có dấu hiệu của dòng tiền vào tích lũy chậm rãi.

Quá trình tạo đáy với thanh khoản thấp thường kéo dài và trong bối cảnh tâm lý chán nản. Giao dịch ngắn hạn ít hiệu quả trong khi xu hướng chưa có biểu hiện rõ ràng. Khi dòng tiền nóng hạn chế vận động, thị trường di chuyển chậm và biên độ giá thay đổi ít, chỉ dòng tiền dài hạn mới chấp nhận mua dần từng món nhỏ để xây dựng lại danh mục.

Nhóm ngân hàng hôm nay không mạnh như mong đợi nhưng cũng không quá yếu. LPB, TCB là hai mã đáng kể nhất còn lại đều là các mã giao dịch ít hoặc nhỏ. Thanh khoản của cả nhóm ngân hàng trên HSX giảm mạnh 48% so với hôm qua. Sức mạnh điểm số vẫn phụ thuộc nhiều vào VIC và VHM, hai trụ đang trong thời điểm “test” đỉnh. Điều này khiến VNI sẽ gặp khó khăn và điều kỳ vọng là nếu chỉ số lùi lại, phản ứng ở các cổ phiếu khác sẽ không quá mạnh. Giai đoạn “test cung” cần những phiên lùi như vậy.

Vẫn giữ quan điểm đây là giai đoạn cần kiên trì, giống như thời điểm gieo hạt vậy, phải mất thời gian, công sức chăm sóc. Giá tăng bùng lên một ngày không vội mừng mà giảm liên tiếp vài hôm cũng không có gì đáng ngại, miễn là không phá vỡ vùng tích lũy. Chỉ số ít cổ phiếu được đầu cơ nổi bật mới có thể đánh nhanh được và cũng không nên ham hố ở những cơ hội lẻ tẻ đó.

Thị trường phái sinh hôm nay khó chơi vì basis đảo liên tục. Buổi sáng lúc VN30 thủng 2008 thì F1 chấp nhận chiết khấu tới hơn 9 điểm, không thể Short được. Chênh lệch này “cắt” hết lợi nhuận và thực tế VN30 dù có lùi xuống gần 1993.xx thì tính từ điểm vào Short khi VN30 thủng 2008, chênh lệch cũng rất nhỏ (không có lợi nhuận).

Buổi chiều cũng vậy, vào phiên khi VN30 tạo hai đáy quanh 1996 thì F1 đã đảo basis sớm. Mặc dù chênh lệch khoảng 3 điểm nhưng nếu VN30 tiếp tục giảm xuống 1993 thì cũng vẫn nguy hiểm. Thực tế sau đó dù VN30 có lên tiếp 2008 và cao hơn thì F1 cũng không chạy theo.

Với thanh khoản nhỏ hiện tại, thị trường rất có thể sẽ xuất hiện rung lắc mạnh hơn để gia tăng sức ép. Diễn biến test cung cường độ cao có thể xuất hiện. Điều nên làm là chú ý quan sát khối lượng bán ở những nhịp giảm – quán tính giảm càng mạnh càng tốt – để xem lượng hàng lỏng lẻo như thế nào.

VnEconomy

VN30 đóng cửa hôm nay tại 2010.15. Cản gần nhất ngày mai là 2015; 2024; 2035; 2044; 2053; 2064. Hỗ trợ 2008; 1993; 1984; 1977; 1965; 1953.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.

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