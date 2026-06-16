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CTD ước doanh thu hơn 30.000 tỷ đồng năm tài chính 2025 - 2026

Minh Huy

16/06/2026, 07:47

Trong năm tài chính 2025 - 2026, doanh thu Coteccons ước vượt 30.000 tỷ đồng, lợi nhuận tăng 50%, đồng thời doanh nghiệp đang theo đuổi chiến lược tăng trưởng có chọn lọc, tập trung vào các lĩnh vực giá trị gia tăng cao và mở rộng hiện diện trên thị trường quốc tế…

Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) tổ chức chương trình đối thoại cổ đông bằng hình thức trực tuyến để cập nhật tình hình kinh doanh và chiến lược phát triển trong giai đoạn tới
Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) tổ chức chương trình đối thoại cổ đông bằng hình thức trực tuyến để cập nhật tình hình kinh doanh và chiến lược phát triển trong giai đoạn tới

Chiều 15/6, Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) tổ chức chương trình Đối thoại cổ đông nhằm cập nhật tình hình hoạt động kinh doanh cũng như triển vọng phát triển trong thời gian tới.

Ông Bolat Duisenov, Chủ tịch Hội đồng quản trị Coteccons, cho biết doanh nghiệp đang ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực trong năm tài chính 2025 - 2026 (từ ngày 1/7/2025 đến 30/6/2026).

Theo ước tính, doanh thu của Coteccons trong năm tài chính này sẽ tăng khoảng 30%, vượt mốc 30.000 tỷ đồng. Lợi nhuận ròng dự kiến tăng 50% so với cùng kỳ và vượt kế hoạch đề ra, trong khi dòng tiền từ hoạt động kinh doanh tiếp tục duy trì trạng thái dương.

Đáng chú ý, biên lợi nhuận của doanh nghiệp được cải thiện đáng kể, dự kiến đạt khoảng 4%, cao hơn mức 3,4% của năm trước.

Theo ông Bolat, chiến lược tăng trưởng của Coteccons hiện dựa trên ba động lực chính gồm đô thị hóa, công nghiệp hóa và mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế.

Đối với xu hướng đô thị hóa, doanh nghiệp nhìn thấy nhu cầu rất lớn đối với các công trình hạ tầng và tiện ích như cầu đường, sân bay, trường học, bệnh viện và các dự án phục vụ phát triển đô thị. Đây là lĩnh vực đang đóng góp ngày càng lớn vào kết quả kinh doanh của Công ty.

Ở mảng công nghiệp, Coteccons đánh giá Việt Nam đang nâng cao vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu, thu hút ngày càng nhiều dự án sản xuất công nghệ cao, trung tâm dữ liệu và nhà máy có hàm lượng kỹ thuật lớn. Công ty đang đầu tư năng lực để tham gia sâu hơn vào phân khúc này và dự kiến sẽ sớm công bố thêm các dự án mới.

Động lực thứ ba là chiến lược “Going Global”. Dù doanh thu từ thị trường nước ngoài hiện mới đóng góp tỷ trọng khiêm tốn, Coteccons vẫn kiên định theo đuổi mục tiêu đưa năng lực thi công của doanh nghiệp Việt Nam ra thị trường quốc tế.

Ông Bolat cho rằng việc doanh thu, lợi nhuận và biên lợi nhuận liên tục cải thiện trong những năm gần đây là minh chứng cho hiệu quả của chiến lược mà doanh nghiệp đang theo đuổi. Dù một số mục tiêu ngắn hạn chưa đạt như kỳ vọng, Coteccons sẽ không thay đổi định hướng phát triển chỉ vì những biến động nhất thời của thị trường.

Diễn biến giá cổ phiếu CTD cũng là một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm từ cổ đông tại buổi đối thoại. Trả lời câu hỏi về việc cổ phiếu CTD giảm gần 20% từ đầu năm dù backlog đạt kỷ lục khoảng 65.000 tỷ đồng, ông Trần Ngọc Hải, Phó Tổng Giám đốc Coteccons, cho rằng diễn biến giá cổ phiếu phụ thuộc vào đánh giá của thị trường và là yếu tố doanh nghiệp không thể kiểm soát.

Theo ông Hải, cổ phiếu CTD hiện đang giao dịch ở mức P/E khoảng 10 lần, mức định giá thường xuất hiện ở giai đoạn khó khăn của doanh nghiệp và chưa phản ánh tương xứng triển vọng tăng trưởng. Tuy nhiên, thay vì tập trung vào biến động giá cổ phiếu, Coteccons ưu tiên những yếu tố có thể kiểm soát như nâng cao hiệu quả vận hành, duy trì kỷ luật tài chính, củng cố quan hệ khách hàng.

Lãnh đạo doanh nghiệp cho biết Coteccons không đặt mục tiêu tác động tới các biến động ngắn hạn của giá cổ phiếu mà tập trung vào các yếu tố cốt lõi tạo nên giá trị doanh nghiệp.

“Những yếu tố chúng tôi có thể kiểm soát là hiệu quả vận hành, chất lượng dự án, năng lực quản trị rủi ro, quan hệ khách hàng và sức cạnh tranh của doanh nghiệp”, ông Hải cho biết.

Ông Bolat Duisenov, Chủ tịch Hội đồng quản trị Coteccons tại buổi đối thoại
Ông Bolat Duisenov, Chủ tịch Hội đồng quản trị Coteccons tại buổi đối thoại

Thông tin thêm, ông Bolat Duisenov cho rằng biến động giá cổ phiếu là điều khó tránh khỏi khi tâm lý thị trường thay đổi theo từng giai đoạn. Tuy nhiên, về dài hạn, giá trị doanh nghiệp sẽ được phản ánh thông qua kết quả kinh doanh, năng lực cạnh tranh và hiệu quả quản trị.

Theo Coteccons, việc duy trì tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, cải thiện biên lợi nhuận và bảo đảm dòng tiền dương trong nhiều năm liên tiếp mới là những yếu tố quyết định giá trị bền vững của doanh nghiệp đối với cổ đông.

Đánh giá về triển vọng năm tài chính 2027, Chủ tịch Coteccons nhận định nhu cầu xây dựng vẫn ở mức cao, tạo điều kiện để doanh nghiệp duy trì quy mô backlog lớn cùng nguồn công việc ổn định trong thời gian tới.

Tuy nhiên, thay vì tiếp tục theo đuổi tốc độ tăng trưởng bằng mọi giá, Coteccons sẽ từng bước chuyển sang giai đoạn tăng trưởng có chọn lọc, ưu tiên chất lượng dự án và hiệu quả hoạt động. Đây sẽ là định hướng xuyên suốt trong những năm tới nhằm bảo đảm sự phát triển bền vững và gia tăng giá trị dài hạn cho cổ đông.

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