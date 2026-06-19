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Đà Nẵng công bố đồ án quy hoạch phân khu công nghiệp Điện Tiến gần 250ha

Ngô Anh Văn

19/06/2026, 08:22

Ban Quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng vừa công bố đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Điện Tiến thuộc Khu công nghiệp Đô thị Dịch vụ Điện Tiến.

Khu công nghệ cao Đà Nẵng.
Khu công nghệ cao Đà Nẵng.

Theo đó, khu vực quy hoạch Khu công nghiệp Điện Tiến có diện tích 249,8ha, thuộc phường Điện Bàn Bắc, nằm trong ranh giới của Khu công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Điện Tiến. Việc lập quy hoạch này nhằm cụ thể hóa theo hồ sơ điều chỉnh quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Khu vực quy hoạch được giới hạn bởi: Phía Bắc giáp khu dân cư hiện hữu; phía Nam giáp đồi Bồ Bồ và khu dân cư hiện trạng; phía Đông giáp đường cao tốc và khu dân cư hiện trạng; phía Tây giáp khu dân cư hiện trạng và đất sản xuất nông nghiệp.

Đồ án quy hoạch nhằm hình thành khu công nghiệp theo hướng hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, đáp ứng yêu cầu thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp bền vững. Đồng thời phát triển khu công nghiệp gắn với định hướng khu công nghiệp – Đô thị – Dịch vụ Điện Tiến, đảm bảo phù hợp Quy hoạch thành phố Đà Nẵng và các quy hoạch cấp trên có liên quan.

Khu công nghiệp Điện Tiến sẽ tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Nam thành phố, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương trong vùng.

Mục tiêu của Khu công nghiệp này nhằm thu hút các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp sạch, thân thiện môi trường; ưu tiên các ngành có giá trị gia tăng cao và sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai.

Về tính chất, Khu công nghiệp Điện Tiến thuộc Khu công nghiệp Đô thị Dịch vụ Điện Tiến với định hướng là khu công nghiệp đa ngành gồm: Công  nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp nhẹ, sản xuất thiết bị điện, điện tử, dược phẩm, dụng cụ y tế, sản xuất, lắp ráp ô tô, cơ khí, công nghiệp năng lượng và các ngành nghề dự kiến thu hút đầu tư vào khu công nghiệp không thuộc Mức I và Mức II của Danh mục loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường…

Hiện thành phố Đà Nẵng (mới) có 36 khu công nghiệp, 126 cụm công nghiệp. Trong đó có 55 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động. Chỉ tiêu đất công nghiệp tại tỉnh Quảng Nam (cũ) lên đến 11.000 ha, hiện mới sử dụng gần 3.000 ha. Việc Đà Nẵng chú trọng định hình khu công nghiệp theo hướng thu hút các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp sạch, thân thiện môi trường; ưu tiên các ngành có giá trị gia tăng cao và sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai, sử dụng năng lượng sạch và mô hình sinh thái cũng đồng thời sẽ nâng cao hiệu quả thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao để lấp đầy diện tích trống các khu công nghiệp góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thành phố.

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Từ khóa:

công nghiệp công nghệ cao khu công nghiệp đa ngành Khu công nghiệp Điện Tiến quy hoạch công nghiệp

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