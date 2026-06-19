Đà Nẵng công bố đồ án quy hoạch phân khu công nghiệp Điện Tiến gần 250ha

Theo đó, khu vực quy hoạch Khu công nghiệp Điện Tiến có
diện tích 249,8ha, thuộc phường Điện Bàn Bắc, nằm trong ranh giới của Khu công
nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Điện Tiến. Việc lập quy hoạch này nhằm cụ thể hóa theo
hồ sơ điều chỉnh quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến
năm 2050.
Khu vực quy hoạch được giới hạn bởi: Phía Bắc giáp khu
dân cư hiện hữu; phía Nam giáp đồi Bồ Bồ và khu dân cư hiện trạng; phía Đông
giáp đường cao tốc và khu dân cư hiện trạng; phía Tây giáp khu dân cư hiện
trạng và đất sản xuất nông nghiệp.
Đồ án quy hoạch nhằm hình thành khu
công nghiệp theo hướng hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội,
đáp ứng yêu cầu thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp bền vững. Đồng thời phát
triển khu công nghiệp gắn với định hướng khu công nghiệp – Đô thị – Dịch vụ
Điện Tiến, đảm bảo phù hợp Quy hoạch thành phố Đà Nẵng và các quy hoạch cấp
trên có liên quan.
Khu công nghiệp Điện Tiến sẽ tạo động lực thúc đẩy
phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Nam thành phố, góp phần chuyển dịch cơ
cấu kinh tế, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương
trong vùng.
Mục tiêu của Khu công nghiệp này nhằm thu
hút các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp sạch,
thân thiện môi trường; ưu tiên các ngành có giá trị gia tăng cao và sử dụng
hiệu quả tài nguyên đất đai.
Về tính chất, Khu công nghiệp Điện Tiến thuộc Khu công
nghiệp Đô thị Dịch vụ Điện Tiến với định hướng là khu công nghiệp đa ngành gồm:
Công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp
hỗ trợ, công nghiệp nhẹ, sản xuất thiết bị điện, điện tử, dược phẩm, dụng cụ y
tế, sản xuất, lắp ráp ô tô, cơ khí, công nghiệp năng lượng và các ngành nghề dự
kiến thu hút đầu tư vào khu công nghiệp không thuộc Mức I và Mức II của Danh
mục loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường
theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường…
Hiện thành phố Đà Nẵng (mới) có 36 khu công
nghiệp, 126 cụm công nghiệp. Trong đó có 55 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động.
Chỉ tiêu đất công nghiệp tại tỉnh Quảng Nam (cũ) lên đến 11.000 ha, hiện mới sử
dụng gần 3.000 ha. Việc Đà Nẵng chú trọng định hình khu công nghiệp theo hướng
thu hút các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp sạch,
thân thiện môi trường; ưu tiên các ngành có giá trị gia tăng cao và sử dụng hiệu
quả tài nguyên đất đai, sử dụng năng lượng sạch và mô hình sinh thái cũng đồng thời
sẽ nâng cao hiệu quả thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao để lấp đầy diện
tích trống các khu công nghiệp góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thành phố.