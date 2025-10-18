Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 12-18/10/2025: Mỹ - Trung bắt đầu vòng đối đầu mới, giá vàng vẫn tăng "sốc"

Tuần qua, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung tiếp tục leo thang với các động thái gây sức ép và cáo buộc lẫn nhau nhưng hai bên vẫn để ngỏ khả năng đối thoại tại thượng đỉnh song phương sắp tới...

Dưới đây là những thông tin và sự kiện kinh tế nổi bật trong tuần từ ngày 12-18/10/2025 do VnEconomy điểm lại:

Mỹ - Trung đáp trả qua lại, căng thẳng chưa hạ nhiệt

Tuần qua, căng thẳng thương mại Mỹ–Trung tiếp tục leo thang với loạt động thái đối đáp lẫn nhau. Trung Quốc phản ứng mạnh mẽ trước đe dọa áp thuế 100% từ Washington, cáo buộc Mỹ là “sách mẫu về tiêu chuẩn kép”. Bắc Kinh cũng áp lệnh trừng phạt 5 công ty con tại Mỹ của tập đoàn vận tải biển Hàn Quốc Hanwha Ocean, cáo buộc các công ty này hỗ trợ Mỹ trong các biện pháp thương mại chống Trung Quốc.

Trong khi đó, Mỹ tiếp tục chỉ trích Trung Quốc về việc kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và tái khẳng định kế hoạch áp thuế 100% lên hàng hóa từ quốc gia châu Á. Tổng thống Donald Trump cũng dọa dừng nhập khẩu dầu ăn Trung Quốc để đáp trả việc Bắc Kinh ngừng mua đậu tương Mỹ.

Bên cạnh các diễn biến trên, ngày 14/10, Trung Quốc bắt đầu tăng phí cảng đối với các tàu liên quan đến Mỹ, như một biện pháp đáp trả các chính sách tương tự có hiệu lực cùng ngày của Washington.

Dù vậy, hai bên vẫn để ngỏ khả năng đối thoại trong khuôn khổ thượng đỉnh song phương dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10 tại Hàn Quốc.

Nhiều vấn đề kinh tế quan trọng tại chuỗi sự kiện thường niên của WB và IMF

Các cuộc họp thường niên của Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) diễn ra từ ngày 13-18/10 tại Washington với trọng tâm là một số vấn đề kinh tế nổi cộm toàn cầu như khủng hoảng nợ, hỗ trợ tài chính cho Ukraine và căng thẳng thương mại liên quan đất hiếm.

Fed phát tín hiệu giảm thêm lãi suất

Ngày 14/10, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell phát tín hiệu khả năng giảm lãi suất và ngừng chương trình thắt chặt định lượng (QT) trong thời gian tới. Đây được xem là những chỉ báo quan trọng về định hướng chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương Mỹ.

Giảm phát ở Trung Quốc vẫn đáng lo

Ngày 15/10, Tổng cục Thống kê Trung Quốc công bố số liệu cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tiếp tục giảm sâu hơn dự báo, cùng với đó là tình trạng giảm phát giá nhà sản xuất vẫn vẫn dài.

Ấn Độ nhượng bộ Mỹ

Ngày 15/10, Bộ trưởng Bộ Công Thương Ấn Độ Rajesh Agrawal cho biết New Delhi đã đề xuất chi thêm 15 tỷ USD mỗi năm để nhập khẩu dầu thô từ Mỹ. Động thái này được xem là nhượng bộ quan trọng của Chính phủ Ấn Độ trong bối cảnh căng thẳng thương mại gần đây.

Ông Trump muốn trừng phạt Tây Ban Nha

Ngày 14/10, ông Trump tuyên bố sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt thương mại, bao gồm thuế quan, đối với Tây Ban Nha sau khi Madrid từ chối tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP. Tuyên bố được đưa ra chưa đầy một tuần sau khi ông đề xuất loại Tây Ban Nha khỏi NATO vì lý do tương tự.

Anh gia tăng trừng phạt với Nga

Ngày 15/10, Chính phủ Anh áp đặt lệnh trừng phạt mới nhắm vào hai tập đoàn dầu khí lớn của Nga, Rosneft và Lukoil, cùng một số tàu chở dầu thuộc “đội tàu bóng đêm” chuyên lách trừng phạt để vận chuyển dầu Nga. Các biện pháp này là một phần trong gói 90 lệnh trừng phạt, nhằm hạn chế nguồn thu năng lượng của Moscow và gia tăng áp lực kinh tế lên Nga.

Hà Lan tiếp quản hãng chip Trung Quốc Nexperia

Ngày 12/10, Chính phủ Hà Lan bất ngờ tiếp quản hãng chip Nexperia, thuộc sở hữu của Trung Quốc. Quyết định này đã làm dấy lên căng thẳng với Bắc Kinh và tác động đến chuỗi cung ứng chip trên toàn cầu.

Giải Nobel Kinh tế 2025 vinh danh công trình về sáng tạo thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Giải Nobel Kinh tế 2025 được trao cho ba nhà kinh tế Joel Mokyr, Philippe Aghion và Peter Howitt nhờ công trình nghiên cứu về vai trò của sáng tạo trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. Nghiên cứu của họ làm rõ cách đổi mới công nghệ thay thế các phương thức cũ, tạo động lực cho phát triển dài hạn.

JPMorgan Chase cam kết rót 10 tỷ USD vào chính sách “Nước Mỹ trên hết”

Theo tờ báo Financial Times, CEO Jamie Dimon của JPMorgan ngày 13/10 cho biết ngân hàng sẽ đầu tư 10 tỷ USD vào chính sách "Nước Mỹ trên hết" trong 10 năm tới, tập trung vào các ngành công nghiệp chiến lược. Kế hoạch này nhằm củng cố vị thế công nghiệp Mỹ trước sự cạnh tranh ngày càng mạnh của Trung Quốc.

Giá vàng tiếp tục tăng sốc

Tuần qua, giá vàng thế giới ghi nhận mức tăng mạnh, vượt mốc 4.300 USD/oz. Theo các chuyên gia, đà tăng này đang hướng tới mốc 4.400 USD/oz do các yếu tố địa chính trị và kỳ vọng Fed hạ lãi suất.