Đề xuất bổ sung hai tuyến cao tốc vành đai quy mô lớn tại vùng trung du và miền núi phía Bắc

Một trong những nội dung đáng chú ý là đề xuất bổ sung hai tuyến cao tốc vành đai quy mô lớn tại khu vực trung du và miền núi phía Bắc.
Cụ thể, tuyến Vành đai miền núi phía Bắc dài khoảng 327km được quy hoạch từ cửa khẩu Tà Lùng (Cao Bằng), đi qua Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai đến Sơn La, quy mô 4 làn xe và dự kiến đầu tư sau năm 2030.
Bên cạnh đó, tuyến Vành đai trung du phía Bắc (Tân Thanh - Lạng Sơn - Thái Nguyên - Tuyên Quang - Lào Cai - Sơn La) dài khoảng 378km cũng được đề xuất bổ sung vào quy hoạch. Trong đó, đoạn Lạng Sơn - Thái Nguyên được kiến nghị ưu tiên đầu tư trước năm 2030 nhằm sớm phát huy hiệu quả kết nối.
Theo Cục Đường bộ Việt Nam, hai tuyến vành đai này sẽ kết nối nhiều cửa khẩu quốc tế, chia sẻ lưu lượng với các tuyến cao tốc hiện hữu, đồng thời tạo động lực phát triển logistics, khu công nghiệp, du lịch và trung chuyển hàng hóa tại khu vực trung du và miền núi phía Bắc.
Ngoài hai tuyến trên, Cục Đường bộ Việt Nam cũng đề xuất bổ sung một số tuyến cao tốc mới vào quy hoạch, gồm tuyến Hà Tĩnh - Cầu Treo dài khoảng 85km kết nối cao tốc Bắc - Nam phía Đông với cửa khẩu quốc tế Cầu Treo theo hành lang Quốc lộ 8; tuyến Huế - A Lưới dài khoảng 45km kết nối khu vực phía Tây thành phố Huế với cao tốc Bắc - Nam phía Đông; và tuyến Phan Thiết - Bảo Lộc - Gia Nghĩa - Bu Prăng dài khoảng 141km nhằm tăng cường kết nối Nam Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
Đồng thời, cơ quan này cũng đề xuất điều chỉnh tiến độ đầu tư một số dự án cao tốc quan trọng. Trong đó, các tuyến Ngọc Hồi - Gia Nghĩa thuộc cao tốc Bắc - Nam phía Tây, Vũng Áng - Cha Lo, Bảo Hà - Lai Châu, Phú Yên - Đắk Lắk (đoạn Phú Yên - Buôn Hồ), Nha Trang - Liên Khương và TP.HCM - Tiền Giang - Bến Tre - Trà Vinh - Sóc Trăng - Cà Mau được kiến nghị ưu tiên triển khai trước năm 2030.
Ở chiều ngược lại, tuyến Vành đai 5 - Hạ Long thuộc trục Nội Bài - Bắc Ninh - Hạ Long được đề xuất điều chỉnh từ nhóm đầu tư trước năm 2030 sang sau năm 2030 nhằm ưu tiên nguồn lực cho các dự án cấp bách hơn.
Theo Cục Đường bộ Việt Nam, việc bổ sung và điều chỉnh quy hoạch lần này nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải dự báo tiếp tục tăng mạnh trong những năm tới, đồng thời mở rộng dư địa phát triển các vùng động lực mới, nâng cao năng lực kết nối giữa các trung tâm kinh tế, cửa khẩu, cảng biển, khu công nghiệp và các hành lang kinh tế liên vùng.
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