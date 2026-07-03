Bộ Xây dựng đề xuất bố trí hơn 334.000 tỷ đồng đầu tư 12 tuyến cao tốc

Bộ Xây dựng vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về nhu cầu đầu tư các tuyến đường bộ cao tốc trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, đồng thời kiến nghị bố trí khoảng 334.570 tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước để triển khai 12 dự án ưu tiên...

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Lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết việc xác định danh mục các dự án đường bộ cao tốc cần đầu tư trong giai đoạn 2026-2030 bảo đảm nguyên tắc tuân thủ quy định pháp luật về đầu tư công, theo đúng định hướng của văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Kết luận số 18-KL/TW của Trung ương Đảng, Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; ưu tiên, tập trung bố trí vốn cho các dự án quan trọng quốc gia, các dự án thực hiện Chương trình hành động Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; đồng thời phù hợp với quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đang được Bộ Xây dựng điều chỉnh cho phù hợp.

Ngoài các tuyến cao tốc đã được xác định cụ thể danh mục trong Chương trình hành động Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, có một số tuyến/đoạn tuyến cao tốc đặc biệt cấp thiết, có hiệu quả kinh tế-xã hội và hiệu quả đầu tư cao cần sớm được triển khai ngay. Một số tuyến theo quy hoạch mạng lưới đường bộ cũng cần nghiên cứu đầu tư trước năm 2030.

Trong nhóm dự án ưu tiên, Bộ Xây dựng đề xuất đầu tư các tuyến kết nối với hai cực tăng trưởng là Hà Nội và TP.HCM, gồm: cao tốc Bắc - Nam phía Tây các đoạn Phú Thọ - Cổ Tiết, Cổ Tiết - Yên Bái, Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa và Đức Hòa - Mỹ An; tuyến TP.HCM - Tiền Giang - Bến Tre - Trà Vinh - Sóc Trăng - Cà Mau; cùng các dự án mở rộng cao tốc Hà Nội - Bắc Giang và cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Nhóm dự án này có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 345.932 tỷ đồng, trong đó nhu cầu vốn ngân sách giai đoạn 2026-2030 khoảng 223.300 tỷ đồng.

Bộ Xây dựng cũng đề xuất đầu tư 5 tuyến cao tốc theo trục Đông - Tây gồm: Vũng Áng - Cha Lo, Hà Tĩnh - Cầu Treo, Phú Yên - Đắk Lắk, Nha Trang - Liên Khương và Hà Tiên - Rạch Giá (đoạn Hà Tiên - Rạch Giá). Các dự án này có tổng mức đầu tư khoảng 168.978 tỷ đồng, với nhu cầu vốn ngân sách giai đoạn 2026-2030 khoảng 111.270 tỷ đồng.

Việc đầu tư các tuyến cao tốc trên sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông quốc gia, tăng cường kết nối vùng, kết nối các cửa khẩu, cảng biển và trung tâm logistics, tạo dư địa phát triển đô thị, công nghiệp và dịch vụ.

Để sớm triển khai các dự án, Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính cùng các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, cân đối nguồn vốn đầu tư công trung hạn từ ngân sách Trung ương giai đoạn 2026-2030, đáp ứng yêu cầu phát triển hạ tầng và mục tiêu tăng trưởng của nền kinh tế.