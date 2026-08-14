Đua bán tháo, cổ phiếu đỏ nhiều gấp 4 lần xanh, VN-Index “bốc hơi” 64 điểm sau 2 phiên

TCB là cổ phiếu duy nhất còn xanh trong rổ VN30 nhưng 12 mã blue-chips giảm quá 2%, bao gồm nhiều trụ vốn hóa lớn nhất. VN-Index đóng cửa bốc hơi 2,07% (-32,42 điểm). Như vậy chỉ trong 2 phiên bán tháo cuối tuần, chỉ số đã đánh mất hơn 64 điểm.

VN-Index và các đường MA200 ngày, MA50 ngày.

Thị trường vốn đã kém từ sáng, nhưng sang chiều không có thêm bất kỳ nỗ lực phục hồi nào xuất hiện. Trái lại tâm lý hoảng loạn lên cao trào, đẩy thanh khoản tăng 45% so với phiên sáng nhưng mặt bằng giá thấp hơn đáng kể. Đây là biểu hiện rõ nhất của hoạt động bán tháo.

Độ rộng HoSE cuối phiên ghi nhận 67 mã xanh và 257 mã đỏ, cũng không xấu đi quá nhiều so với phiên sáng (66 mã xanh/228 mã đỏ). Vấn đề là cổ phiếu giảm giá đã quá nhiều từ sáng, chiều nay chỉ giảm sâu thêm. Thực vậy, chốt phiên sàn này có 80 cổ phiếu giảm quá 2% trong khi phiên sáng là 49 mã. Chỉ riêng thanh khoản nhóm yếu nhất này đã chiếm 46,7% tổng giá trị khớp lệnh cả sàn. Điều này xác nhận áp lực bán cực mạnh.

Nhóm blue-chips vẫn là lực kéo chính “nhấn chìm” điểm số. Trong 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất của VN-Index thì VIC giảm 3,61%, VHM giảm 5,01%, CTG giảm 2,18%, GAS giảm 2,44%, HPG giảm 2,07%, BID giảm 1,54%. TCB là trụ duy nhất xanh, tăng 0,95%.

Vấn đề là cả rổ VN30 có tới 28 cổ phiếu giảm giá, trong đó 12 mã giảm quá 2% và 9 mã khác giảm từ 1% tới 2%. VN30-Index đóng cửa giảm 1,7% trong khi phiên sáng mới giảm 0,89%. Thanh khoản nhóm blue-chips cũng tăng vọt 73,8% so với phiên sáng.

Đối với nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, sức ép từ phía bán còn mạnh hơn và gây tác động lớn hơn. Toàn sàn HoSE có 80 mã giảm quá 2% (VN30 đóng góp 12 mã). Nhiều cổ phiếu xuất hiện giao dịch rất lớn như VIX khớp 994,1 tỷ đồng, giá giảm 2,88%; GEX khớp 362,6 tỷ, giá giảm 2,95%; GEE khớp 152,4 tỷ, giá giảm 5,59%; FRT khớp 118,1 tỷ, giá giảm 2,45%. Nhóm giao dịch trung bình giá giảm 3-4% cũng không ít như BCM, DGW, VTP, IJC…

Thị trường đang chịu tác động ngược của hiện tượng thanh khoản thấp. Ở nhịp tăng và nhịp đi ngang trước đó, thanh khoản có yếu tố giảm bán, đồng thời bên mua cũng thiếu vắng dòng tiền lớn. Khi hai yếu tố này vẫn cân bằng thì giá ít biến động. Tuy nhiên lúc này VN-Index giảm quá mạnh và phát tín hiệu đảo chiều, áp lực bán đã gia tăng đột ngột trong khi dòng tiền mua vẫn yếu. Kết quả là biên độ giảm giá lập tức mở rộng, kéo nhà đầu tư vào đợt bán tháo.

Những cổ phiếu đi ngược dòng hôm nay hầu hết là vẫn có được hiệu quả giảm bán. Đây có thể coi là một biểu hiện của sức mạnh vì khi cả thị trường đã đỏ rực, người bán vẫn duy trì quan điểm nắm giữ cổ phiếu. Trong 67 mã xanh có 10 cổ phiếu vẫn tăng được hơn 1% với thanh khoản trên 10 tỷ đồng. Ấn tượng nhất là DXG tăng 5,99% với 275,4 tỷ đồng; VSC tăng 2,09% với 237,4 tỷ; PNJ tăng 3,68% với 173,7 tỷ; NLG tăng 2% với 88,6 tỷ; DIG tăng 1,41% với 84,6 tỷ.

Nhà đầu tư nước ngoài cũng là bên tranh bán khi duy trì áp lực lớn ở nhiều mã. VIC bị xả đột biến 479,8 tỷ đồng ròng, VHM -183,8 tỷ và SHB -99,7 tỷ. Trong tổng mức bán ròng 873,6 tỷ đồng cả phiên, đây là 3 cổ phiếu tập trung lớn nhất. Phía mua ròng cũng không tốt: TCB +90,6 tỷ, GEX +62,6 tỷ, PNJ +43,9 tỷ là đáng kể nhất.

Việc VN-Index đã rơi qua ngưỡng 1730 điểm sau hai phiên điều chỉnh rất mạnh cho thấy xu hướng phục hồi ngắn hạn có nguy cơ kết thúc. Dòng tiền ngắn hạn đã đạt giới hạn và liên tiếp nhiều ngày qua không thể tăng thêm. Trong khi đó chỉ cần thị trường chuyển xấu, áp lực bán có thể tăng ngay lập tức.