Tổng giám đốc Dragon Capital: "2026 là một năm rất cực khổ với chúng tôi, thị trường quá nhiều ổ trâu ổ gà"

"Năm 2026 được đánh giá là một năm có nhiều "ổ gà", “ổ trâu”, thậm chí cả "ổ voi". Chúng tôi cũng rất cực khổ", ông Lê Anh Tuấn, Tổng giám đốc Dragon Capital nói...

TS. Lê Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Dragon Capital.

Tại Investor Day với chủ đề “Đầu tư khi có nhiều biến số”, TS. Lê Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Dragon Capital cho biết bức tranh lợi nhuận quý 2/2026 đang rất tích cực.

Lợi nhuận quý 2 đạt khoảng 7,6 tỷ USD, tăng 46% so với cùng kỳ và tăng 12% so với quý 1. Không chỉ lợi nhuận tăng, doanh thu thuần cũng tăng gần 40% so với cùng kỳ và đạt mức cao nhất trong toàn bộ chuỗi số liệu. Biên lợi nhuận của công ty mẹ cũng tăng tốt.

Tuy nhiên, khi phân tích sâu hơn, tăng trưởng lợi nhuận đang có sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm doanh nghiệp. Nhóm vốn hóa lớn tăng trưởng tốt hơn, trong khi nhóm vốn hóa nhỏ tăng trưởng kém hơn.

Sự khác biệt còn thể hiện ở khả năng chịu chi phí lãi vay. Với 100 đồng lợi nhuận trước lãi vay và thuế, các doanh nghiệp lớn có thể giữ lại 90 đồng để trả 10 đồng chi phí vay, trong khi các doanh nghiệp nhỏ chỉ giữ lại 70 đồng và phải trả 30 đồng cho chi phí vay.

Điều này cho thấy các doanh nghiệp lớn đang được hưởng mức lãi suất ưu đãi hơn, trong khi các doanh nghiệp nhỏ chịu áp lực lớn hơn từ cả đòn bẩy và chi phí lãi vay.

Với bức tranh lợi nhuận hiện tại, câu hỏi đặt ra là triển vọng quý 3 và quý 4 sẽ như thế nào?

Theo ông Tuấn, đây là một trong những lần đầu tiên trong nửa đầu năm mà doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 59% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Kế hoạch hiện được dự kiến là tăng khoảng 22–23% lợi nhuận cả năm.

Trong năm 2025, nửa đầu năm mới hoàn thành 46% kế hoạch, trong khi năm nay đã hoàn thành khoảng 60% kế hoạch. Nếu lợi nhuận cả năm vẫn duy trì mức tăng 22–23%, thậm chí khoảng 22–25%, điều này hàm ý lợi nhuận nửa cuối năm sẽ tăng trưởng khoảng 12–15%, thậm chí 16%.

Số liệu thực tế năm 2025 cho thấy mức hoàn thành kế hoạch cả năm khoảng 54%. Như vậy, lợi nhuận trong nửa cuối năm 2026 vẫn được kỳ vọng tăng trưởng tương đối tốt, nhưng sẽ giảm tốc so với nửa đầu năm.

Về định giá, ông Tuấn cho rằng thị trường đã rẻ nhưng chưa phải lúc mua bằng mọi giá.

"Năm 2026 được đánh giá là một năm có nhiều “ổ gà”, “ổ trâu”, thậm chí cả “ổ voi”. Với đội ngũ quản lý quỹ, năm nay cũng là một năm rất cực khổ với chúng tôi. Chiến lược đầu tư theo xu hướng cũng chết, chọn cổ phiếu tăng trưởng lợi nhuận tốt cũng chết. Nói chung năm 2026 là năm chúng tôi gặp nhiều ổ trâu nhất, khó khăn nhất. Nên các anh chị bên ngoài tự đầu tư mà gặp ổ gà ổ trâu thì chúng ta cùng chung số phận.

Đối với nhà đầu tư bên ngoài, việc gặp những nhịp điều chỉnh và biến động mạnh cũng là điều khó tránh khỏi", ông Tuấn nói.

Tuy nhiên, khi thị trường đã về vùng định giá rẻ, quan điểm được ông Tuấn đưa ra là vẫn đầu tư nhưng cần phải có chọn lọc. Nhà đầu tư cần kiên trì hơn, lựa chọn những doanh nghiệp mang tính chiến lược dài hạn và có lợi nhuận bền bỉ. Kết quả ngắn hạn có thể chấp nhận, nhưng mục tiêu vẫn phải là hiệu quả trong dài hạn.

Trong khi đó, việc mua cả một rổ cổ phiếu, bao gồm những cổ phiếu mang tính đầu cơ, vẫn chưa được lựa chọn. Để thực hiện chiến lược này cần một môi trường lãi suất tốt hơn, qua đó tạo ra một thị trường có xu hướng tăng đều.

Do đó, với một thị trường đang được định giá rẻ, chiến lược được đánh giá phù hợp vẫn là tích lũy có chọn lọc và phương pháp bình quân giá (DCA).

Chiến lược đầu tư cũng được Tổng giám đốc Dragon Capital xây dựng trên hai kịch bản về lãi suất thay vì dự báo một con số cụ thể.

Trong kịch bản thứ nhất, nếu lãi suất quay đầu giảm, đặc biệt là giảm tương đối và duy trì xu hướng giảm bền bỉ, tức mức giảm khoảng 50–150 điểm, chiến lược sẽ chuyển sang tăng tỷ trọng ở những nhóm cổ phiếu nhạy cảm với lãi suất và tăng tỷ trọng trên toàn thị trường.

Ở kịch bản thứ hai, nếu lãi suất tiếp tục neo cao và bức tranh về thuế vẫn chưa rõ ràng, lựa chọn sẽ tập trung vào những cổ phiếu có chất lượng tăng trưởng tốt và có độ dự trữ nhất định về mặt tiền mặt.

Như vậy, dù thị trường đã trở nên rẻ hơn, chiến lược phù hợp trong giai đoạn hiện tại vẫn không phải là mua bằng mọi giá. Trong bối cảnh lãi suất, thuế quan và tăng trưởng lợi nhuận vẫn có những diễn biến khác nhau, việc tích lũy có chọn lọc và duy trì phương pháp DCA được đánh giá là lựa chọn phù hợp hơn.