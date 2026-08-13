Rào rào “thoát hàng”, nhịp hồi ngắn hạn đã kết thúc?

Thị trường đột ngột chuyển tiêu cực rất nhanh trong phiên chiều nay. Thế giằng co buổi sáng bị phá vỡ khi đồng loạt các cổ phiếu vốn hóa lớn cắm đầu giảm, bao gồm cả ngân hàng. VN-Index bốc hơi 1,54%, là phiên sụt giảm mạnh nhất kể từ ngày 22/7.

VN-Index và các đường trung bình 200 ngày, 50 ngày.

Phiên sáng thị trường không kém, chỉ có thanh khoản tệ, chỉ số vẫn tăng nhẹ 0,13% (+2,36 điểm) với độ rộng 140 mã tăng và 136 mã giảm. Thay đổi xuất hiện khi các cổ phiếu lớn bắt đầu rơi.

VIC chốt phiên sáng yếu nhưng cũng mới giảm 0,7%. Từ khoảng 1h30 trở đi áp lực bán ở mã này tăng vọt, tốc độ lao dốc càng lúc càng nhanh. Đóng cửa VIC giảm sâu 3,53% so với tham chiếu, tức là riêng chiều nay giảm 2,85%. Thanh khoản buổi chiều cũng cao gấp 2 lần phiên sáng, đẩy giao dịch cả ngày lên hơn 1.172 tỷ đồng. VHM yếu hơn VIC, vừa vào phiên chiều đã bị bán mạnh. Chốt phiên sáng VHM đã giảm sẵn 1,22%, chiều nay rơi thêm 1,51% nữa, đóng cửa mất 2,71%, thanh khoản phiên chiều cũng tăng 2,2 lần buổi sáng.

Cùng với hai trụ này, loạt cổ phiếu ngân hàng cũng tác động mạnh. TCB là trụ ngân hàng khỏe nhất phiên sáng, từ khoảng 1h40 chiều bắt đầu yếu. Khối lượng bán dồn dập đẩy thanh khoản tăng 143%, giá trượt giảm 0,94% so với mức chốt buổi sáng và đóng cửa chỉ còn tăng 0,63%. Khi một cổ phiếu mạnh như vậy cũng bị ảnh hưởng, phần còn lại đều kém: ACB giảm thêm 2,2%, chốt phiên mất 2,42%. BID riêng chiều giảm 1,52% đảo chiều thành -1,02%. CTG trượt giảm 1,38%, đảo chiều thành giảm 0,16%. MBB trượt giảm 1,71%, đảo chiều thành -1,47%. VCB trượt giảm 1% thành -0,34%...

Thực tế thống kê rổ blue-chips chiều nay thì 30/30 mã tụt giá, trong đó 8 mã mất quá 2% so với mức chốt phiên sáng và 14 mã khác tụt từ 1% tới 2%. Điều này khiến diễn biến trượt giảm nhanh của VN-Index không thể đổ lỗi riêng cho các trụ. VN30-Index đóng cửa giảm 1,41% với 4 mã tăng/24 mã giảm, trong đó 18 mã giảm quá 1%. Thanh khoản VN30 phiên chiều tăng vọt 89% so với buổi sáng lên cao nhất 16 phiên.

Nhóm cổ phiếu thanh khoản cao nhất thị trường hôm nay la liệt các mã giảm sâu.

Áp lực bán mạnh tay cũng lan rất rộng ra toàn thị trường. Độ rộng thay đổi rất nhanh: Chốt phiên sáng VN-Index có 140 mã tăng/136 mã giảm, lúc 1h30 đã là 114 mã tăng/181 mã giảm, tới 2h là 92 mã tăng/212 mã giảm và đóng cửa là 85 mã tăng/227 mã giảm. Sức ép cũng khiến giá giảm rất sâu, chốt phiên sáng HoSE mới có 39 cổ phiếu giảm từ 1% trở lên, kết phiên là 141 mã, trong đó 69 mã giảm quá 2% (phiên sáng 24 mã).

Nhóm tăng ngược dòng chiều nay chỉ tụ lại chừng chục cổ phiếu có thanh khoản khá tốt từ 10 tỷ đồng trở lên. VPI tăng 1,68% khớp 215,3 tỷ, DGW tăng 5,24% với 180,3 tỷ, GMD tăng 1,68% với 167,2 tỷ, GVR tăng 1,24% với 161,6 tỷ, BCM tăng 3,41% với 83,1 tỷ, VHC tăng 1,88% với 70,7 tỷ là những cổ phiếu ấn tượng nhất về dòng tiền.

Đợt bán phiên chiều đẩy thanh khoản HoSE tăng 93,3% so với phiên sáng tương đương giá trị tăng tuyệt đối khoảng 5.190 tỷ đồng. Trong số này VN30 tăng thanh khoản 2.976 tỷ. Như vậy áp lực bán cũng xuất hiện rất mạnh trong các cổ phiếu vừa và nhỏ. Midcap khớp trên trăm tỷ đồng và giá giảm quá 2% khá nhiều như VIX, GEX, VCI, GEE, EIB, VSC, DXG, CII… Tính chung nhóm giảm từ 1% trở lên lúc đóng cửa chiếm 63,4% tổng giá trị khớp sàn HoSE. Ngay cả khi trừ đi giao dịch cực lớn ở VIC và VHM thì vẫn chiếm 52,7%.

Nhà đầu tư nước ngoài cũng tăng giao dịch cả mua lẫn bán trong phiên chiều, nhưng bán ra vẫn mạnh hơn. Vị thế ròng chiều nay ở HoSE là -256,3 tỷ, trong khi phiên sáng đã bán ròng 214,6 tỷ. Những cổ phiếu bị xả lớn nhất là TCB -170,4 tỷ, VHM -159,6 tỷ, VIC -126,1 tỷ, HPG -106,6 tỷ, ACB -92,8 tỷ. Phía mua ròng có GEX +117 tỷ, LPB +97,8 tỷ, SSI +97,4 tỷ, VIX +77,4 tỷ.