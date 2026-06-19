DNSE chính thức khởi động cuộc thi "Marathon Chứng khoán mùa 2"

Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên, Chứng khoán DNSE vừa chính thức khởi động Marathon Chứng khoán mùa 2 với thể thức mới - Marathon Tiếp sức 2026, tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên tới gần 550 triệu đồng.

Khác với mô hình thi đấu cá nhân thông thường, cuộc thi giao dịch cổ phiếu cơ sở Marathon Tiếp sức 2026 được xây dựng theo cơ chế cộng đồng, nơi mỗi giao dịch của người tham gia đều góp phần đưa toàn bộ đường đua tiến gần hơn tới các cột mốc giải thưởng. Càng nhiều nhà đầu tư tham gia, tổng giá trị phần thưởng được mở khóa càng lớn. Sân chơi lần này dành riêng cho nhà đầu tư mới và nhóm nhà đầu tư đã tạm ngưng giao dịch giai đoạn 15/3/2026 tới 15/6/2026.

Marathon Tiếp sức 2026 sẽ diễn ra trong 3 tháng, từ 15/6/2026 tới 15/9/2026. Chương trình gồm ba chặng đua tương ứng với ba mốc thưởng dành cho tập thể người tham gia. Khi khối lượng giao dịch đạt các điều kiện của chương trình, người tham gia sẽ lần lượt mở khóa hũ thưởng 100 triệu đồng ở Chặng Khởi động, 200 triệu đồng ở Chặng Bứt phá và 535 triệu đồng tại Chặng Về đích.

Không chỉ có phần thưởng tập thể, cuộc đua còn dành tặng một chuỗi giải thưởng cá nhân dành cho những vận động viên may mắn có số thứ tự đặc biệt 1,100,1.000, 2.000, 3.000. Bên cạnh đó, vận động viên ghi dấu ở những cột mốc quan trọng, thực hiện giao dịch kết thúc mỗi chặng thi đấu sẽ nhận ngay phần thưởng trị giá 500.000 đồng.

Với cơ chế “tham gia là có cơ hội nhận thưởng, hạng càng cao giá trị càng lớn”, chương trình được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để nhà đầu tư quay trở lại thị trường, thúc đẩy gia tăng thanh khoản.

Marathon Chứng khoán là một trong những hoạt động nằm trong chiến lược xây dựng cộng đồng nhà đầu tư năng động mà DNSE theo đuổi trong nhiều năm qua. Chia sẻ tại Vietnam Investment Forum 2026 vừa qua, bà Nguyễn Ngọc Linh, Tổng Giám đốc DNSE cho biết, trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động và thách thức, doanh nghiệp không chỉ cạnh tranh bằng sản phẩm hay công nghệ mà còn bằng khả năng tạo ra những trải nghiệm đầu tư hấp dẫn, giúp nhà đầu tư duy trì sự gắn bó với thị trường.

DNSE hiện đã cán mốc trên 1,7 triệu tài khoản khách hàng. Theo bà Linh, sau giai đoạn mở rộng thị phần nhà đầu tư cá nhân, DNSE đang tập trung đổi mới trải nghiệm khách hàng, gia tăng tương tác thông qua các sản phẩm, tính năng mới bám sát nhu cầu khách hàng, thúc đẩy giao dịch trong nhóm nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư chủ động.

DNSE đang tập trung phát triển nhiều tính năng, chương trình nhằm thúc đẩy giao dịch của nhà đầu tư cá nhân.

Bên cạnh các chương trình, cuộc thi tương tác nhằm gia tăng trải nghiệm khách hàng được triển khai liên tục, DNSE cũng “tiếp sức” cho nhà đầu tư bằng tính năng “Ý tưởng đầu tư” - gợi ý các mã cổ phiếu tiềm năng được thẩm định kỹ lưỡng qua bộ lọc 4 lớp. Sản phẩm này là kênh hỗ trợ, tham khảo hữu ích cho nhà đầu tư trong giai đoạn thị trường “gặp khó”. Trong 6 tháng và 1 năm gần nhất, hiệu suất danh mục “Ý tưởng đầu tư” ghi nhận mức sinh lời lần lượt 17,5% và 32,5%.

Đồng thời, khách hàng mở tài khoản mới và đăng ký sử dụng dịch vụ Giao dịch ký quỹ cũng được áp dụng chính sách đòn bẩy cạnh tranh với chương trình "Miễn lãi margin 30 ngày".

Chiến lược thúc đẩy giao dịch của khách hàng cá nhân đã mang đến cho DNSE mức tăng trưởng hiệu quả về thị phần cũng như chất lượng tệp khách hàng. Tính đến giữa tháng 6/2026, số lượng khách hàng giao dịch năng động (active users) của DNSE đã tăng 48% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến giữa tháng 6/2026, số lượng khách hàng giao dịch năng động (active users) của DNSE đã tăng 48% so với cùng kỳ năm trước.

Đối với mảng chứng khoán phái sinh, DNSE cũng đang duy trì cuộc thi “Lướt sóng Phái sinh” thường niên với giải thưởng theo tuần, tháng, tạo nên một cộng đồng người chơi sôi nổi. Đặc biệt, một tháng một lần, Live Battle - Lướt sóng Phái sinh được livestream trực tiếp ngay trong phiên giao dịch, là cơ hội để người chơi được học hỏi kinh nghiệm thực chiến từ các cao thủ chứng khoán phái sinh. Đêm chung kết giải đấu dự kiến sẽ được tổ chức trực tiếp tại sân khấu sự kiện thường niên DNSE Future Tech Summit, dự kiến tổ chức cuối năm 2026.

Trong bối cảnh ngày càng nhiều nhà đầu tư tìm kiếm những trải nghiệm đầu tư linh hoạt và giàu tính tương tác, các mô hình thi đấu giao dịch như Marathon Chứng khoán, Lướt sóng Phái sinh được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối giúp nhà đầu tư gắn bó với thị trường, đồng thời tạo thêm động lực, duy trì thói quen đầu tư lâu dài, bền vững.

* Thông tin chương trình:

Đăng ký tham gia ngay Marathon Chứng khoán mùa 2 – Marathon Tiếp sức 2026 do Công ty Chứng khoán DNSE tổ chức với giải thưởng hấp dẫn gần 550 triệu đồng đang diễn ra từ nay tới 15/9/2026.

Chi tiết chương trình tại đây: https://s.dnse.vn/marathonck_DNSE