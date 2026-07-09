Dòng tiền đứng ngoài quan sát, thị trường không “gượng” nổi

VN-Index đóng cửa giảm 0,7% (-13 điểm), kém phiên sáng một chút nhưng không đáng kể (-0,48%/-8,95 điểm). Độ rộng ghi nhận 92 mã tăng/206 mã giảm, cũng gần như không đổi (phiên sáng là 97 mã tăng/202 mã giảm).
Duy có số lượng cổ phiếu giảm sâu hơn 1% chiều nay tăng lên 112 mã so với 91 mã của phiên sáng. Tuy nhiên các mã tăng thêm đều có thanh khoản rất kém và giá dễ biến động. Phần còn lại thay đổi với biên độ hẹp và ít ảnh hưởng.
Nếu nhìn từ trạng thái giao dịch yếu ớt của phiên sáng, việc thị trường ổn định phiên chiều trên nền thanh khoản rất kém cho thấy bên bán đã không trở nên tiêu cực hơn. Thanh khoản khớp lệnh HoSE chiều nay chỉ tăng 1,7% so với phiên sáng, thậm chí giao dịch rổ VN30 còn giảm 5,5%.
Sự ổn định của các trụ là điều tiên quyết giữ cho trạng thái thị trường không chuyển biến xấu hơn. Mặc dù thống kê rổ VN30 có 19 cổ phiếu đóng cửa giá thấp hơn mức chốt buổi sáng, nhưng biên độ giảm không đáng kể. GAS và PLX là hai mã thay đổi lớn nhất và cũng là nguyên nhân khiến VN-Index mất điểm thêm. GAS lùi 1,03% so với phiên sáng, đóng cửa còn tăng 2,94%. PLX lùi 1,5% còn tăng 2,13%. Ở phía tăng, BSR lên cao thêm 0,57% nữa, đóng cửa tăng 4,98%.
VN30-Index chốt phiên giảm 0,57% với 7 mã tăng/19 mã giảm, cũng không thay đổi gì lớn. Rổ này chỉ giao dịch thêm hơn 2.900 tỷ đồng chưa tính thỏa thuận, là con số rất nhỏ. Thậm chí tỷ trọng VN30 phiên chiều chỉ chiếm 49,8% sàn HoSE khiến cả ngày nhóm này chiếm 51,7%, là mức thấp nhất kể từ đầu tháng 4/2026. Đây là tín hiệu cho thấy các dòng tiền lớn đang tạm ngưng hoạt động và việc giá ít thay đổi thể hiện khả năng chấp nhận nắm giữ khá tốt.
Việc gia tăng nhẹ số lượng cổ phiếu giảm sâu quá 1% trong phiên chiều vẫn chủ yếu đến từ các mã giao dịch nhỏ. Tuy HoSE kết phiên với 112 mã yếu mức này nhưng chỉ một phần ba đã ngưỡng giao dịch từ 10 tỷ đồng trở lên. Dù vậy điểm bất lợi là các cổ phiếu thanh khoản cao nhất trong nhóm hầu hết phải đóng cửa tại giá thấp nhất. Nói cách khác, bên bán khống chế hoàn toàn hướng đi của giá trong khi bên mua không phản công hoặc không thể đẩy giá lên do dòng tiền quá yếu.
Thanh khoản cao nhất trong nhóm giảm sâu là VIX bốc hơi 2,73% với 657,7 tỷ đồng; GEX giảm 5,54% với 577,4 tỷ; TCB giảm 1,78% với 382,6 tỷ; VND giảm 1,87% với 338,1 tỷ; VPB giảm 1,8% với 269,2 tỷ; PNJ giảm 3,85% với 246,3 tỷ; POW giảm 3,4% với 198,5 tỷ. Các cổ phiếu này đều đóng cửa thấp nhất hoặc chỉ nhích lên 1 bước giá nhờ lệnh mua kỹ thuật.
Ở nhóm tăng, tình hình vẫn kém khả quan như buổi sáng. Trừ các mã dầu khí thì CTS tăng 1,6%, BFC tăng 5,11%, PET tăng 2,72%, VPI tăng 2,44%, TVS tăng 4,53%... vẫn là các đại diện từ sáng. Nhóm này thanh khoản không cao, thậm chí cả nhóm xanh cũng chỉ có 12 cổ phiếu giao dịch được trên 10 tỷ đồng với mức tăng giá hơn 1%. Con số này cũng đã xuất hiện từ sáng.
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