Dư địa tái định giá cổ phiếu dầu khí không còn nhiều

KBSV đánh giá dư địa tái định giá của nhóm cổ phiếu dầu khí không còn nhiều khi mặt bằng giá trên giá trị sổ sách (P/B) hiện tại đã tương đương P/B trung bình 5 năm.

Trong cập nhật triển vọng cổ phiếu dầu khí mới đây, Chứng khoán KBSV đưa ra dự báo giá dầu Brent bình quân giai đoạn nửa cuối năm 2026 đạt mức 70–75 USD/thùng trong kịch bản cơ sở.

Triển vọng thị trường dầu thô sẽ phụ thuộc chủ yếu vào hai yếu tố: (1) diễn biến đàm phán giữa Mỹ và Iran, đặc biệt liên quan đến quyền kiểm soát và thu phí tại Eo biển Hormuz, qua đó ảnh hưởng đến tốc độ phục hồi của hoạt động hàng hải qua tuyến đường này; và (2) tốc độ phục hồi hoạt động khai thác và xuất khẩu dầu tại Trung Đông.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo thị trường dầu toàn cầu sẽ quay trở lại trạng thái thặng dư từ quý 4/2026. Kịch bản này dựa trên giả định dòng chảy thương mại qua Eo biển Hormuz cần khoảng 2–3 tháng để trở lại bình thường. Đồng thời, nguồn cung dầu bắt đầu phục hồi từ quý 3/2026 và vượt nhu cầu từ tháng 10/2026, đưa thị trường sang trạng thái thặng dư nhẹ.

Trong khi đó, Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) đưa ra kịch bản thận trọng hơn khi dự báo thị trường dầu sẽ tiếp tục thiếu hụt nguồn cung trong suốt năm 2026, dựa trên giả định hoạt động tàu thuyền được khôi phục từ quý 3/2026 và sản lượng dầu Trung Đông trở lại mức trước xung đột vào quý 1/2027.

Ở trong nước, KBSV lạc quan về triển vọng phân khúc thượng nguồn dầu khí giai đoạn 2026–2027. Tiến độ triển khai ở giai đoạn cao điểm của các dự án Lô B - Ô Môn, Sư Tử Trắng 2B và Lạc Đà Vàng sẽ tạo ra khối lượng công việc Thiết kế, Mua sắm, Xây dựng và Lắp đặt (Engineering, Procurement, Construction & Installation - EPCI) lớn, qua đó hỗ trợ tăng trưởng doanh thu cho các doanh nghiệp thượng nguồn.

Giá thuê ngày và hiệu suất hoạt động của giàn khoan tự nâng (jack-up) đã giảm so với mức đỉnh thiết lập trong giai đoạn 2024–2025, song vẫn duy trì ở mức cao.

KBSV nhận định giá cước sẽ tiếp tục được hỗ trợ bởi trạng thái cung - cầu tương đối thắt chặt của thị trường jack-up, trong bối cảnh nguồn cung hạn chế do vùng giá cước hiện tại không kích thích nhu cầu đóng giàn khoan mới, trong khi nhu cầu dự kiến tăng trở lại nhờ hoạt động thăm dò và khai thác gia tăng tại Đông Nam Á và Trung Đông.

Phân khúc trung nguồn: Sau thời gian gián đoạn tại Eo biển Hormuz, kỳ vọng nhu cầu vận tải dầu thô sẽ phục hồi trong nửa cuối năm 2026, qua đó hỗ trợ duy trì mặt bằng cước tàu dầu thô ở mức hiện tại. Trong trung hạn, mặc dù tỷ lệ đơn đặt hàng trên tổng đội tàu (orderbook/fleet) hiện ở mức 20%, lượng công suất dự kiến được bàn giao vẫn thấp hơn 18% công suất do nhóm tàu có tuổi đời cao cung cấp.

Mặt bằng giá khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) quốc tế duy trì ở mức cao sẽ gây áp lực lên chi phí đầu vào của thị trường LNG Việt Nam trong phần còn lại của năm 2026, trong bối cảnh Việt Nam vẫn phụ thuộc chủ yếu vào nguồn LNG nhập khẩu theo các hợp đồng giao ngay.

Phân khúc hạ nguồn: Mặt bằng chênh lệch giá sản phẩm lọc dầu (crack spread) ở vùng cao được duy trì.

KBSV kỳ vọng chênh lệch giá sản phẩm lọc dầu (crack spread) sẽ tiếp tục duy trì ở mặt bằng cao trong nửa cuối năm 2026, phản ánh sự thắt chặt của thị trường dầu thành phẩm.

Về diễn biến thị giá cổ phiếu, KBSV đánh giá dư địa tái định giá của nhóm cổ phiếu dầu khí không còn nhiều khi mặt bằng giá trên giá trị sổ sách (P/B) hiện tại đã tương đương P/B trung bình 5 năm.

Đối với phân khúc thượng nguồn, động lực tăng trưởng tiếp tục đến từ khối lượng công việc lớn tại các dự án dầu khí trọng điểm, hỗ trợ tăng trưởng doanh thu và giá trị hợp đồng chưa thực hiện (backlog) cho các doanh nghiệp dịch vụ dầu khí. Trong khi đó, kết quả kinh doanh của nhóm trung và hạ nguồn sẽ phụ thuộc đáng kể vào diễn biến của giá cước vận tải, giá bán đầu ra và chênh lệch giá sản phẩm lọc dầu (crack spread).

Mặc dù vậy, phiên giao dịch hôm nay thị giá nhóm dầu bật tăng mạnh nhiều mã tăng trên 4% như GAS, BSR, PVC do giá dầu thế giới tăng trước diễn biến căng thẳng trở lại tại khu vực Trung Đông.

Vào chiều ngày thứ Tư theo giờ Mỹ, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết lực lượng của nước này đã tiến hành một đợt tấn công mới nhằm vào Iran để đáp trả việc Tehran tấn công các tàu thương mại tại hoặc gần eo biển Hormuz. "Mỹ quy trách nhiệm cho Iran về các hành động gây hấn vô cớ gần đây nhắm vào tàu thương mại và thủy thủ đoàn dân sự đang tự do di chuyển trên tuyến đường thủy quốc tế huyết mạch”, CENTCOM nói trong một bài đăng trên mạng xã hội X.

Đợt tấn công mới nhất này diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Trump cho biết ông có thể không còn hứng thú với việc cố gắng đạt được thỏa thuận với Iran. Trước đó cùng ngày, ông Trump tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn sơ bộ giữa Mỹ và Iran coi như đã "chấm dứt" do tình trạng thù địch tái diễn tại eo biển Hormuz, đồng thời cho biết ông có thể ra lệnh thực hiện thêm các cuộc tấn công quân sự.